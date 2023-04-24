«Факел» пригласил главу судей РФС на собрание РПЛ: «У судейского корпуса есть ошибки, и регулярно они совершаются не в нашу пользу»

Теги премьер-лига Россия судьи болельщики Факел Павел Каманцев Футбол

«Факел» пригласил главу департамента судейства РФС на общее собрание РПЛ.

«Уважаемые болельщики!

Вы видите, насколько непростая складывается турнирная ситуация. И пора сказать то, что мы твердим на протяжении всего сезона – мы верим в команду. Это бойцы, которые будут биться до конца. Мы знаем, что они отдадут все силы для того, чтобы сохранить место «Факела» в Премьер-лиге. По-другому эти парни просто не могут.

Да, у нас есть ошибки – это касается не только игры команды, но и многих других нюансов, над которыми мы будем работать. У судейского корпуса ошибки тоже есть, и регулярно они совершаются не в нашу пользу. Но мы не жалуемся, не плачемся, как и на протяжении всего сезона. Что бы ни происходило – для команды это лишний повод по-спортивному разозлиться.

Мы верим, что эти эмоции при вашей поддержке выльются в результат. Мы просим вас, болельщиков, максимально поддержать команду. Мы вместе с вами проделали слишком большой путь, чтобы опускать руки.

Пользуясь случаем, мы хотим пригласить на общее собрание РПЛ главу департамента судейства Российского футбольного союза (РФС) Павла Каманцева. Соответствующее письмо уже отправлено в РПЛ. Зная об открытости к диалогу Павла Юрьевича, мы надеемся, что он найдет время, чтобы пообщаться.

Руководство судейского департамента уже встречалось с представителями отдельных клубов для обсуждения острых вопросов – полагаем, теперь было бы правильным провести встречу на общем собрании», – говорится в заявлении «Факела».

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7 комментариев

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Алексей Тарлыков
Учитесь у Спартака, нужно не на собрание РПЛ, а к себе лично приглашать.
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инок
Лучше верните Василенко. Пятибратов приехал на старом багаже и вскоре сдулся, совсем на примитив перешли после паузы, бей вперед - игра придет...
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Константин Эсперов
Нужно делать ошибки в нашу , добавил Факел
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Назар Игорь
График встречь представителей клубов с Каманцевым уже утверждëт в РФС. Одна проблема - успеют ли все клубы пообщаться до окончания чемпионата.
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Иван Тасминский
А надо, чтобы в нашу пользу
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