«Факел» пригласил главу судей РФС на собрание РПЛ: «У судейского корпуса есть ошибки, и регулярно они совершаются не в нашу пользу»

«Факел» пригласил главу департамента судейства РФС на общее собрание РПЛ.

«Уважаемые болельщики!

Вы видите, насколько непростая складывается турнирная ситуация. И пора сказать то, что мы твердим на протяжении всего сезона – мы верим в команду. Это бойцы, которые будут биться до конца. Мы знаем, что они отдадут все силы для того, чтобы сохранить место «Факела» в Премьер-лиге. По-другому эти парни просто не могут.

Да, у нас есть ошибки – это касается не только игры команды, но и многих других нюансов, над которыми мы будем работать. У судейского корпуса ошибки тоже есть, и регулярно они совершаются не в нашу пользу. Но мы не жалуемся, не плачемся, как и на протяжении всего сезона. Что бы ни происходило – для команды это лишний повод по-спортивному разозлиться.

Мы верим, что эти эмоции при вашей поддержке выльются в результат. Мы просим вас, болельщиков, максимально поддержать команду. Мы вместе с вами проделали слишком большой путь, чтобы опускать руки.

Пользуясь случаем, мы хотим пригласить на общее собрание РПЛ главу департамента судейства Российского футбольного союза (РФС) Павла Каманцева. Соответствующее письмо уже отправлено в РПЛ. Зная об открытости к диалогу Павла Юрьевича, мы надеемся, что он найдет время, чтобы пообщаться.

Руководство судейского департамента уже встречалось с представителями отдельных клубов для обсуждения острых вопросов – полагаем, теперь было бы правильным провести встречу на общем собрании», – говорится в заявлении « ».

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