Тен Хаг об игре против Кейна: «У нас есть план. Он умный игрок, может оказать большое влияние на игру»

Эрик тен Хаг сказал, что у «Манчестер Юнайтед» есть план игры против Харри Кейна.

Манкунианцы встретятся с « » в 33-м туре . Матч состоится завтра, 27 апреля.

«Совершенно очевидно его влияние на игру «шпор». Конечно, у нас есть план. Домашнюю игру мы провели очень хорошо, поэтому [в четверг] нам также нужен очень хороший план.

Нужно защищаться всей командой. Он умный игрок, так что не надо позволять ему оказываться в опасных [для нас] ситуациях. Он может оказать большое влияние на игру», – сказал главный тренер « ».

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