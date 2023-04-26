Тен Хаг об игре против Кейна: «У нас есть план. Он умный игрок, может оказать большое влияние на игру»
Эрик тен Хаг сказал, что у «Манчестер Юнайтед» есть план игры против Харри Кейна.
Манкунианцы встретятся с «Тоттенхэмом» в 33-м туре АПЛ. Матч состоится завтра, 27 апреля.
«Совершенно очевидно его влияние на игру «шпор». Конечно, у нас есть план. Домашнюю игру мы провели очень хорошо, поэтому [в четверг] нам также нужен очень хороший план.
Нужно защищаться всей командой. Он умный игрок, так что не надо позволять ему оказываться в опасных [для нас] ситуациях. Он может оказать большое влияние на игру», – сказал главный тренер «Манчестер Юнайтед».
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