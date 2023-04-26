Тен Хаг об игре против Кейна: «У нас есть план. Он умный игрок, может оказать большое влияние на игру»

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Тоттенхэм Харри Кейн Эрик тен Хаг Футбол

Эрик тен Хаг сказал, что у «Манчестер Юнайтед» есть план игры против Харри Кейна.

Манкунианцы встретятся с «Тоттенхэмом» в 33-м туре АПЛ. Матч состоится завтра, 27 апреля. 

«Совершенно очевидно его влияние на игру «шпор». Конечно, у нас есть план. Домашнюю игру мы провели очень хорошо, поэтому [в четверг] нам также нужен очень хороший план.

Нужно защищаться всей командой. Он умный игрок, так что не надо позволять ему оказываться в опасных [для нас] ситуациях. Он может оказать большое влияние на игру», – сказал главный тренер «Манчестер Юнайтед».

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7 комментариев

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QWertY
Ответ Люблю Марго Робби
Если Бруно пропустит игру то будет очень тяжко, без него мысли впереди практически нет
Без главного пахаря команды центр должен быть из Каза, Фреда и Заебитцера
+2
0
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Granero-24
У нас есть план. Эм... в следующем сезоне Харри будет играть в нападении. Только не Кейн, а Магуайр...
+3
-2
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Люблю Марго Робби
Если Бруно пропустит игру то будет очень тяжко, без него мысли впереди практически нет
+1
0
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Люблю Марго Робби
Ответ Shadow1882
Харри против Харри
Лучше не надо😁
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Диер Ташкент
Витёк и Шоу закроют и МЮ в очередной раз заберут три очка у Шпор
0
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Люблю Марго Робби
Ответ QWertY
Без главного пахаря команды центр должен быть из Каза, Фреда и Заебитцера
Но я всё же надеюсь что он будет в строю, хотя с другой стороны рисковать ради одной игры не стоит, уже остались без основных ЦЗ, больше не хочется потерь
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