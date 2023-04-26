Артемий Лебедев о Fan ID: «Оказалось, всем ####### – QR-код можно послать любому чуваку. Зачем такая свистопляска? Чтобы получить документ, который никто не проверяет?»

Артемий Лебедев удивлен, что билет с Fan ID можно передать любому человеку.

«Самый прикол заключается в том, что ты можешь свой скриншот со своим Fan ID, с QR-кодом просто послать любому чуваку. Просто сделать скриншот, просто послать и сказать: «Иди за меня на стадион, вот те билет, вот те QR-код».

Абсолютно всем плевать, кто ты. Может быть, они только смотрят, чтобы у тебя пол соответствовал, чтобы мальчик не проходил как девочка.

Короче, совершенно не понятно, зачем такая свистопляска с регистрацией, с фотографированием, с синхронизацией со своим загранпаспортом – для того, чтобы получить документ, который все равно никто не проверяет и не сверяет.

Я пока ехал, думал: «Блин, я же забыл паспорт, как меня пустят?» Оказалось, что абсолютно всем ####### [плевать]. Просто прикладываешь телефон, просто проходишь, может пройти абсолютно любой человек за тебя.

А дальше, соответственно, заходишь – половина лифтов не работает. Попадаешь в какую-то непонятную систему коридоров… Ну а там уже все хорошо: прекрасная ложа, вкусная еда, замечательная компания и красивый вид на стадион, в котором ребята сыграли 1:1», – сказал дизайнер и блогер на своем YouTube-канале.

Артемий Лебедев оформил Fan ID: «Я, #####, полчаса водил телефоном по паспорту – #####, не работает. То ли чип сломанный, то ли еще какая-то #####. Второй загран сработал за секунду»

Артемий Лебедев о стадионе ЦСКА: «Навигация – полный ######, абсолютно ######. Нужен вход №11, подхожу, а это «1.1». Кому пришла в голову такая ########## идея, у вас цифры кончаются?»

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