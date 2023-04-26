Артемий Лебедев о Fan ID: «Оказалось, всем ####### – QR-код можно послать любому чуваку. Зачем такая свистопляска? Чтобы получить документ, который никто не проверяет?»

Теги ЦСКА Локомотив премьер-лига Россия болельщики ВЭБ Арена стадионы Артемий Лебедев Fan ID брань Футбол

Артемий Лебедев удивлен, что билет с Fan ID можно передать любому человеку.

«Самый прикол заключается в том, что ты можешь свой скриншот со своим Fan ID, с QR-кодом просто послать любому чуваку. Просто сделать скриншот, просто послать и сказать: «Иди за меня на стадион, вот те билет, вот те QR-код».

Абсолютно всем плевать, кто ты. Может быть, они только смотрят, чтобы у тебя пол соответствовал, чтобы мальчик не проходил как девочка.

Короче, совершенно не понятно, зачем такая свистопляска с регистрацией, с фотографированием, с синхронизацией со своим загранпаспортом – для того, чтобы получить документ, который все равно никто не проверяет и не сверяет.

Я пока ехал, думал: «Блин, я же забыл паспорт, как меня пустят?» Оказалось, что абсолютно всем ####### [плевать]. Просто прикладываешь телефон, просто проходишь, может пройти абсолютно любой человек за тебя. 

А дальше, соответственно, заходишь – половина лифтов не работает. Попадаешь в какую-то непонятную систему коридоров… Ну а там уже все хорошо: прекрасная ложа, вкусная еда, замечательная компания и красивый вид на стадион, в котором ребята сыграли 1:1», – сказал дизайнер и блогер на своем YouTube-канале.

Артемий Лебедев оформил Fan ID: «Я, #####, полчаса водил телефоном по паспорту – #####, не работает. То ли чип сломанный, то ли еще какая-то #####. Второй загран сработал за секунду»

Артемий Лебедев о стадионе ЦСКА: «Навигация – полный ######, абсолютно ######. Нужен вход №11, подхожу, а это «1.1». Кому пришла в голову такая ########## идея, у вас цифры кончаются?»

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31 комментарий

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apossym
Татьяныч, ты же главный спец по распилам, а такие глупые вопросы задаешь
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Ебздрогыч
Меня за день эти решетки уже порядком #######!
+64
-4
+60
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Дядя ТУРА
дайте ему сделать ребрендинг. возьмёт миллион и напишет букву F
+41
-5
+36
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Добрый Ретроград
Теперь этим чудаком на букву "М" всё загадят.
+13
-6
+7
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Юрий Кечко
Бахадыр(или как там) и Серега из нижнего Новгорода не согласны )))
+6
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+5
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avAngard
Ответ Юрий Кечко
Бахадыр(или как там) и Серега из нижнего Новгорода не согласны )))
Это Баширов и Петров,напугать
+5
0
+5
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kaimussen
Ответ Ignazio DE Alter
Press F to pay respect
Pay to press F
+5
0
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БВО
Кстати, он интересную тему поднял, я ещё не натыкался на инфу проверяют ли паспорт вместе с фан айди, и, честно говоря, не задумывался на счёт этого.
+4
0
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ster3
Блин, ну вот зачем спалил контору!?
+4
-1
+3
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Клирик
То есть он не в курсе что двое пытались пройти под чужими айди, их вычислили и отстранили от посещения матчей? Только материться умеем.
А мама такая хорошая, про паровоз поёт!)) (с)
+3
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+3
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AIBOLIT66
замечательно, можно ведь нарисовать номера на авто чужие и гонять...никто, блин, не проверяет...а можно к дяденьке пристроиться в метро и пройти турникет
а китайцы вообще в Москве ничего не понимают...
АРТЕМИЙ ПРИШЁЛ НА ФУТБОЛ....
РС А он кто, ДИЗАЙНЕР?
+2
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Hong Kil
Где мой фан-айди, чувак?
+1
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Владислав Бондарчук
Ответ Ебздрогыч
Меня за день эти решетки уже порядком #######!
Лучше бы были звездочки
+1
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Ignazio DE Alter
Ответ Дядя ТУРА
дайте ему сделать ребрендинг. возьмёт миллион и напишет букву F
Press F to pay respect
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Alex_msk
Предлагаю Лебедеву разработать дизайн # для спортса
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Curry30
ахахха красава, добрался цветноволосый до насущной проблемы
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Bugy
конечно не проверяет, как можно проверить 20к человек за час? Да там очереди будут километровые. Вся это свистопляска создана людьми, которые сами никогда на стадион не ходили и не знают как это работает на самом деле, зато ответственность перекладывать с Ваньки на Петьку это они знают, умеют. На#####й никому не сдалось это детально проверять, это нереально, на 30м человеке проверяющий забьет своего размера болт. И так это абсолютно везде работает
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null
Посты Лебедева проще понять,, если маскировать цензурный текст вместо нецензурного
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Nick Crosier
Легендарная система,Надежная как швейцарские часы.
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mishanushka
Примерно также QR коды при ковиде проверяли. - Есть код? - Да! - Проходи!
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Verhovn
А может это лайфхак. Не желаете попробовать на практике, ребята? 😄
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kilechka
Ответ БВО
Кстати, он интересную тему поднял, я ещё не натыкался на инфу проверяют ли паспорт вместе с фан айди, и, честно говоря, не задумывался на счёт этого.
Был на этом же матче , никто ничего не проверяет . Можно было бы сказать что тут на стадионе исключение , но нет , в химках и тушино так же было . Хотя пишут что нужен паспорт на матч в памятке к билету .
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bevooch
А разве там нет сверки фото лица в камере с фото из профиля фанайди? Или Тема по чужому куаркоду прошел? Вроде как именно для этого клубы засавляли закупаться турникетами с камерами за дохренилиард.
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Los Galácticos
Ответ Ебздрогыч
Меня за день эти решетки уже порядком #######!
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avAngard
Ответ Los Galácticos
Комментарий удален модератором
а тебя?)
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