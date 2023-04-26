Форвард «Аль-Вахды» Жан-Давид Богель рассказал о неуважении со стороны Криштиану Роналду.

Два дня назад «Аль-Наср», за который выступает португальский нападающий, вылетел из Кубка Саудовской Аравии на стадии полуфинала от «Аль-Вахды» (0:1). Богель забил единственный мяч в этой игре.

«В конце матча я подошел к нему, сказал, что я его большой фанат, и попросил футболку.

Он пожал руку с презрительным видом, даже не глядя на меня. Я промолчал, потому что рос на его игре. До сих пор помню, как смотрел нарезки с его игрой, когда учился.

Понимаю, что Роналду был разочарован после поражения, ведь он очень любит побеждать, но его отношение удивило. Даже на поле он был очень раздражен и кричал на партнеров по команде», – сказал в интервью L’Équipe.

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