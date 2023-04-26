«Роналду с презрением пожал мне руку, не глядя, когда я попросил футболку. Он кричал на партнеров». Форвард «Аль-Вахды» Богель о победе над «Аль-Насром» в 1/2 финала Кубка
Форвард «Аль-Вахды» Жан-Давид Богель рассказал о неуважении со стороны Криштиану Роналду.
Два дня назад «Аль-Наср», за который выступает португальский нападающий, вылетел из Кубка Саудовской Аравии на стадии полуфинала от «Аль-Вахды» (0:1). Богель забил единственный мяч в этой игре.
«В конце матча я подошел к нему, сказал, что я его большой фанат, и попросил футболку.
Он пожал руку с презрительным видом, даже не глядя на меня. Я промолчал, потому что рос на его игре. До сих пор помню, как смотрел нарезки с его игрой, когда учился.
Понимаю, что Роналду был разочарован после поражения, ведь он очень любит побеждать, но его отношение удивило. Даже на поле он был очень раздражен и кричал на партнеров по команде», – сказал Богель в интервью L’Équipe.
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Такие нежные
Скоро будут из за взглядов плакать и уходить с поля
🤡🤡🤡
всё свое наследие разрушил, дуболом
Совпадение ?))
С презрением ему руку пожали..ну это дичь.
Если у человека не лады с Самооценкой, ему будет казаться что все как-то не так к нему относятся..
Он не знал, что это 60лига, или чего он ждал, что на пустые выкатывать будут?
КРИНЖ