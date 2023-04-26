«Роналду с презрением пожал мне руку, не глядя, когда я попросил футболку. Он кричал на партнеров». Форвард «Аль-Вахды» Богель о победе над «Аль-Насром» в 1/2 финала Кубка

Теги Криштиану Роналду высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Аль-Вахда Жан-Давид Богель Футбол

Форвард «Аль-Вахды» Жан-Давид Богель рассказал о неуважении со стороны Криштиану Роналду.

Два дня назад «Аль-Наср», за который выступает португальский нападающий, вылетел из Кубка Саудовской Аравии на стадии полуфинала от «Аль-Вахды» (0:1). Богель забил единственный мяч в этой игре.

«В конце матча я подошел к нему, сказал, что я его большой фанат, и попросил футболку.

Он пожал руку с презрительным видом, даже не глядя на меня. Я промолчал, потому что рос на его игре. До сих пор помню, как смотрел нарезки с его игрой, когда учился. 

Понимаю, что Роналду был разочарован после поражения, ведь он очень любит побеждать, но его отношение удивило. Даже на поле он был очень раздражен и кричал на партнеров по команде», – сказал Богель в интервью L’Équipe.

Роналду проиграл второй трофей с «Аль-Насром»: накричал на одноклубников, попал в перекладину, не забивает уже три матча

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45 комментариев

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Добрый Ретроград
Ты жмёшь руку, но делаешь это без уважения. ©
+39
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+35
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ХавиГави_Паратрупер
А мог и на удушающий взять. Так что ты отделался лёгким испугом🤭
+39
-4
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Барыга блинами
Расстройство Роналду можно понять. Что он будет рассказывать детям, когда они его спросят: папа,как ты мог взять ЛЧ, Золотой мяч, но не завоевать кубок Саудовской Аравии? Свои же дети засмеют)
+18
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+18
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Юрий Кечко
Ответ Tollie
даже фанаты Кринжа перестают быть таковыми и разочаровываются в нём. всё свое наследие разрушил, дуболом
Великий Алонсо , Лекс, Эрнандес Эрнандес (хором)
:»Ты недооцениваешь нашу мощь «
+21
-4
+17
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MK
Презирал некрасивого человека
+17
-3
+14
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SaH4r.
Ответ Artem Piatkov
Хотелось бы оправдать, что мол проиграли поэтому не было настроения, но последнее время таких новостей всё больше Спаскудился конечно Криш за последний год
ты вообще выходишь из спортса?
+19
-6
+13
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GuruFutbola
Сколько еще осталось мусорных кубков для вылета кринжа в этом сезоне?)
+20
-12
+8
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GromwuD
еще немного и Рональда будет как Мостовой.. нести дичь с экрана телевизора
+7
-1
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Юрий Кечко
Ответ Юрий Кечко
Великий Алонсо , Лекс, Эрнандес Эрнандес (хором) :»Ты недооцениваешь нашу мощь «
Про Зидана Гоата забыл ...
+7
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Konstantin Meerov
у Кришти началась овуляция. нужно понять и простить
+5
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rigobersong
На самом деле жалко роналду, человек в жесткой депрессии. Да в какие-то моменты его может отпустить, но до конца он отойти не может, вот и нервничает:) Никакими деньгами к сожалению это состояние не исправить:)
+7
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Макс Осипов
Пожал с презрением
Такие нежные
Скоро будут из за взглядов плакать и уходить с поля
🤡🤡🤡
+8
-5
+3
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Tollie
даже фанаты Кринжа перестают быть таковыми и разочаровываются в нём.
всё свое наследие разрушил, дуболом
+15
-13
+2
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Eleman SPb
забил бы год в свои ворота и получил футболку
+2
0
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Юрий Кечко
Ответ Sabibur
На войне как на войне -еще не забудьте .
Забавно у меня на данный момент под комментарием как раз 3 минуса))))
Совпадение ?))
+2
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AIBOLIT66
ты просишь у меня футболку, но делаешь это без уважения....
+2
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Машина Мощная
зачем вдруг стали публиковать новости из третьесортных чемпионатов? много тут фанатов арабского футбола? что за чушь.
+3
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Onion
Ответ rigobersong
На самом деле жалко роналду, человек в жесткой депрессии. Да в какие-то моменты его может отпустить, но до конца он отойти не может, вот и нервничает:) Никакими деньгами к сожалению это состояние не исправить:)
Это да... чтобы решиться вкалывать ботокс в пенис, нужно, чтобы вообще уже ничего не держало в этой жизни, имхо)
+3
-2
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Sabibur
Ответ Юрий Кечко
Про Зидана Гоата забыл ...
На войне как на войне -еще не забудьте .
+1
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London.is.blue
Ответ Барыга блинами
Расстройство Роналду можно понять. Что он будет рассказывать детям, когда они его спросят: папа,как ты мог взять ЛЧ, Золотой мяч, но не завоевать кубок Саудовской Аравии? Свои же дети засмеют)
«Папа, как ты мог забить с километровых офсайдов и брать ЗМ в 2013?»
+2
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Дядя Вадя
Какие же все нежные стали..
С презрением ему руку пожали..ну это дичь.

Если у человека не лады с Самооценкой, ему будет казаться что все как-то не так к нему относятся..
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Oleg Pepel
Да, да, и ещё червяком! Земляным червяком! — Так они называли меня лягушкой?.. — Да! Да! И ещё червяком
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Юрий Кечко
Ответ Кирилл.С-Пб
Мог и хрен пожать. Тоже неглядя)))
Ну или пальчиком поиграть как с Марсело
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Пацанчик реальный
Ответ Agilarr1
отличный момент выбрал для того чтобы просить футболку. ничего не скажешь.
Согласен,надо было в другом матче,который на следующий день просить,ну или в том,который между ними еще через два дня был!
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Goofts
Почему он кричит на своих партнёров????
Он не знал, что это 60лига, или чего он ждал, что на пустые выкатывать будут?
КРИНЖ
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