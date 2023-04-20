Дмитрий Васильев: «В принципе пингвины тоже могут идентифицировать себя как человек. Пусть в США пингвины выступают в синхронном плавании»
Дмитрий Васильев высказался о решении США допустить мужчин-синхронистов к женским турнирам.
«Это говорит о том, что американский спорт постепенно загибается. В принципе, все хорошо — значит, у нас не будет конкурентов, ха-ха.
А если серьезно, наполовину серьезно, то в принципе пингвины тоже могут идентифицировать себя как человек. Тогда пусть у них пингвины выступают в синхронном плавании и в остальных видах спорта.
Степень и рамки абсурда здесь никем не ограничены. В разумном человечестве, конечно, они имеют пределы. Но в данном случае то, что сейчас предлагают в спорте, это безумие…
Ну, значит, постепенно женский спорт сойдет на нет. Очень жаль, что такие виды, где наши женщины — я про исконно женские виды спорта — представляют настоящую красоту спорта и человечества, превратятся постепенно в мерзость.
Доберутся, наверное, и до художественной гимнастики. Это очень печально», — сказал двукратный олимпийский чемпион по биатлону.
В США синхронисты-мужчины смогут выступать в женском соло, если идентифицируют себя как женщины
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