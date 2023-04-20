Дмитрий Васильев: «В принципе пингвины тоже могут идентифицировать себя как человек. Пусть в США пингвины выступают в синхронном плавании»

Теги Дмитрий Васильев ЛГБТ Матч ТВ Водные виды

Дмитрий Васильев высказался о решении США допустить мужчин-синхронистов к женским турнирам.

«Это говорит о том, что американский спорт постепенно загибается. В принципе, все хорошо — значит, у нас не будет конкурентов, ха-ха.

А если серьезно, наполовину серьезно, то в принципе пингвины тоже могут идентифицировать себя как человек. Тогда пусть у них пингвины выступают в синхронном плавании и в остальных видах спорта.

Степень и рамки абсурда здесь никем не ограничены. В разумном человечестве, конечно, они имеют пределы. Но в данном случае то, что сейчас предлагают в спорте, это безумие…

Ну, значит, постепенно женский спорт сойдет на нет. Очень жаль, что такие виды, где наши женщины — я про исконно женские виды спорта — представляют настоящую красоту спорта и человечества, превратятся постепенно в мерзость.

Доберутся, наверное, и до художественной гимнастики. Это очень печально», — сказал двукратный олимпийский чемпион по биатлону. 

В США синхронисты-мужчины смогут выступать в женском соло, если идентифицируют себя как женщины

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