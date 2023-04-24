Любушкин об отказе от радужного джерси: «Окпосо адекватно все воспринял. Спасибо ему и «Баффало» за поддержку»

Илья Любушкин рассказал, что в клубе НХЛ поддержали его отказ от радужного джерси.

Российский защитник «Баффало» в марте пропустил разминку до матча регулярного чемпионата против «Монреаля».

– Капитан «Баффало» Окпосо поддержал вас в решении не выходить на разминку перед мартовским матчем с «Монреалем» в свитере с радужными цветами. Ожидали ли вы, что команда вас поддержит?

– Я разговаривал до того, как это случилось. В команде общались с , которому сказали, что я донес свою мысль до ребят.

Считаю, что Кайл совершенно адекватно все воспринял. Спасибо ему и всей команде большое за сказанное и проявленную в мою сторону поддержку, – сказал .

Капитан «Баффало» Окпосо поддержал Любушкина из-за отказа от ЛГБТ-джерси: «Неразумно осуждать Илью, не пытаясь понять масштаб его решения»