Алла Шишкина: «Кто‑то может говорить: пусть синхронисты соревнуются с женщинами, они все равно слабее. Но если думать наперед, это не дело. Должна быть отдельная категория»

Алла Шишкина высказалась о решении США допустить мужчин-синхронистов к женским турнирам.

Федерация синхронного плавания США (USAAS) разрешила спортсменам самостоятельно выбирать гендерную категорию в зависимости от их идентичности. Теперь синхронисты могут участвовать в женских сольных соревнованиях.

Решение противоречит политике World Aquatics, которая обсуждает введение отдельной категории для трансгендеров.

«Солидарна с World Aquatics: если ты после 12 лет совершил такой переход, то уже сформировались скелет, мышцы мужчины или женщины. Мне сложно это комментировать.

Это сейчас в нашем виде спорта мужчины слабее и меньше умеют. А через десять, двадцать, тридцать лет, это может быть такая же история, как в плавании, когда женский спорт протестовал против этого, так как такой переход дает преимущество трансгендерным женщинам в скорости и силе.

Пока кто‑то может говорить: пусть мужчины соревнуются, они же все равно слабее. Но если думать наперед, то это не дело. Должна быть отдельная категория.

Мне вообще странно такое комментировать, потому что я еще не встречала мальчика, который чувствует себя девочкой, и наоборот», — сказала трехкратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию.

В США синхронисты-мужчины смогут выступать в женском соло, если идентифицируют себя как женщины