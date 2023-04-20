Алла Шишкина: «Кто‑то может говорить: пусть синхронисты соревнуются с женщинами, они все равно слабее. Но если думать наперед, это не дело. Должна быть отдельная категория»

Теги синхронное плавание Алла Шишкина сборная России (синхронное плавание) ЛГБТ Матч ТВ Водные виды

Алла Шишкина высказалась о решении США допустить мужчин-синхронистов к женским турнирам.

Федерация синхронного плавания США (USAAS) разрешила спортсменам самостоятельно выбирать гендерную категорию в зависимости от их идентичности. Теперь синхронисты могут участвовать в женских сольных соревнованиях. 

Решение противоречит политике World Aquatics, которая обсуждает введение отдельной категории для трансгендеров.

«Солидарна с World Aquatics: если ты после 12 лет совершил такой переход, то уже сформировались скелет, мышцы мужчины или женщины. Мне сложно это комментировать.

Это сейчас в нашем виде спорта мужчины слабее и меньше умеют. А через десять, двадцать, тридцать лет, это может быть такая же история, как в плавании, когда женский спорт протестовал против этого, так как такой переход дает преимущество трансгендерным женщинам в скорости и силе.

Пока кто‑то может говорить: пусть мужчины соревнуются, они же все равно слабее. Но если думать наперед, то это не дело. Должна быть отдельная категория.

Мне вообще странно такое комментировать, потому что я еще не встречала мальчика, который чувствует себя девочкой, и наоборот», — сказала трехкратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию. 

В США синхронисты-мужчины смогут выступать в женском соло, если идентифицируют себя как женщины

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