Покровская о синхронистах на женских соревнованиях: «Я, конечно, категорически против этого, полный абсурд»

Теги синхронное плавание Татьяна Покровская ЛГБТ Матч ТВ Водные виды

Татьяна Покровская высказалась о решении США допустить мужчин-синхронистов к женским турнирам.

Федерация синхронного плавания США (USAAS) разрешила спортсменам самостоятельно выбирать гендерную категорию в зависимости от их идентичности. Теперь синхронисты могут участвовать в женских сольных соревнованиях. 

«Люди там, конечно, не скучают, ха-ха. Боже мой, такое впечатление, что им некогда тренироваться, они только такими изобретениями и занимаются.

Я, конечно, категорически против этого, полный абсурд», — сказала главный тренер сборной России по синхронному плаванию.

В США синхронисты-мужчины смогут выступать в женском соло, если идентифицируют себя как женщины

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