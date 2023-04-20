Покровская о синхронистах на женских соревнованиях: «Я, конечно, категорически против этого, полный абсурд»

Татьяна Покровская высказалась о решении США допустить мужчин-синхронистов к женским турнирам.

Федерация синхронного плавания США (USAAS) разрешила спортсменам самостоятельно выбирать гендерную категорию в зависимости от их идентичности. Теперь синхронисты могут участвовать в женских сольных соревнованиях.

«Люди там, конечно, не скучают, ха-ха. Боже мой, такое впечатление, что им некогда тренироваться, они только такими изобретениями и занимаются.

Я, конечно, категорически против этого, полный абсурд», — сказала главный тренер сборной России по синхронному плаванию.

В США синхронисты-мужчины смогут выступать в женском соло, если идентифицируют себя как женщины