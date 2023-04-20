Роднина о мужчинах-синхронистах в женских соревнованиях в США: «Флаг им в руки! Это их внутреннее решение»

Ирина Роднина высказалась о решении США допустить мужчин-синхронистов к женским турнирам.

Федерация синхронного плавания США (USAAS) разрешила спортсменам самостоятельно выбирать гендерную категорию в зависимости от их идентичности. Теперь синхронисты могут участвовать в женских сольных соревнованиях.

— Ну, флаг им в руки! Это их внутреннее решение, у каждого народа, каждой страны есть внутренние правила, которые не совпадают с правилами международной федерации.

— Как считаете, это нездоровое решение?

— В этом решении о здоровье не приходится говорить. Хотя в Америке достаточно сильно нарастает движение, что должны быть отдельные соревнования для других гендеров и нетрадиционных людей.

А олимпийское движение оставьте для олимпийцев, — сказала трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию.

В США синхронисты-мужчины смогут выступать в женском соло, если идентифицируют себя как женщины