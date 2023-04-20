Роднина о мужчинах-синхронистах в женских соревнованиях в США: «Флаг им в руки! Это их внутреннее решение»

Теги синхронное плавание Ирина Роднина ЛГБТ Матч ТВ Водные виды

Ирина Роднина высказалась о решении США допустить мужчин-синхронистов к женским турнирам.

Федерация синхронного плавания США (USAAS) разрешила спортсменам самостоятельно выбирать гендерную категорию в зависимости от их идентичности. Теперь синхронисты могут участвовать в женских сольных соревнованиях. 

— Ну, флаг им в руки! Это их внутреннее решение, у каждого народа, каждой страны есть внутренние правила, которые не совпадают с правилами международной федерации.

— Как считаете, это нездоровое решение?

— В этом решении о здоровье не приходится говорить. Хотя в Америке достаточно сильно нарастает движение, что должны быть отдельные соревнования для других гендеров и нетрадиционных людей.

А олимпийское движение оставьте для олимпийцев, — сказала трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию. 

В США синхронисты-мужчины смогут выступать в женском соло, если идентифицируют себя как женщины

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3 комментария

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clockworkorange
Не в руки, а в другое место. Туда, куда всякие синхронисты любят))
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avcgloronalduMU
больше она не скажет, ибо виза нужна, да и дочку там могут похейтить
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закрыт по беспределу
Без лишних слов
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