Маттеус о форварде для «Баварии»: «Кейн слишком стар и слишком дорог. Осимхен бы хорошо подошел»

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Лотар Маттеус считает, что «Баварии» не стоит подписывать Харри Кейна.

«Я с нетерпением жду появления нового нападающего. Все говорят о Викторе Осимхене из-за его сенсационного выступления в «Наполи». Никогда не знаешь, получится ли у него в Мюнхене, но я думаю, что он бы хорошо подошел.

Рандалю Коло-Муани, возможно, потребуется немного больше пространства, чем обычно есть у нападающего «Баварии», но он тоже хорош в штрафной и мог бы играть в Мюнхене.

Харри Кейн слишком стар и слишком дорог, на мой взгляд. Соотношение цены и качества может говорить в пользу Никласа Фюллькруга. Вероятно, его можно было бы приобрести за 20-25 миллионов, а в Мюнхене он бы забил 25 голов. Он уже забил 20 раз за «Вердер».

И, возможно, придется признать, что при планировании не все сделано идеально. Почему собрали защиту за четверть миллиарда евро вместо того, чтобы добавить [в атаку] кого-то вроде Холанда? Только представьте, если бы в среду он играл в красном, а не в светло-синем...» – написал бывший футболист «Баварии» в своей колонке.

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60 комментариев

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ConorNite
Насколько Осимхен подойдет футболу БундесЛиги - вопрос. То же самое касается и Кейна. Только последний уже не первый сезон стабильно кладет голы. А у Виктора всего один продуктивный сезон. Как бы ни оказался очередным Мичу
+31
-4
+27
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Партизанен
Возьмите Лукаку, сейчас цена упала, может и выстрелить риски минимальны
+26
-2
+24
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Кино Музыка
Попробуйте Левандовски. Говорят, хороший форвард.
+16
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ЖораАлкаш
Ответ Игорь Новиков
Но, с другой стороны, Осимхена можно выгодно перепродать в случае чего, а Кейна - вряд ли.
Не думаю, что Бавария ищет игрока, которого можно перепродать) Они хотят закрыть позицию на много лет) Это же не Боруссия)
+13
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Милан 737..
Но тоже очень дорог, 150 млн за него хотят заломить ☝️ ...
+8
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369
Потеря Осимхена для Наполи смерти подобна. Все видели первую игру южан против Милана.
+6
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Баночка С Землицей
Мне кажется Харрикейн из тех людей, кто будет бить в одну точку в стене до тех пор, пока не сломается стена, или кулак)
+5
0
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MUthebest
Мане 30 лет - молодость
Кейн 30 лет - старость
+5
0
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Спартак сила
Ответ Юрий Кечко
30 лет в современном футболе это слишком стар ? Он лет 5 ещё может пачками класть
Рон в 38 пачками кладёт))
+12
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Милан 737..
За Коло-Муани тоже не меньше 100 заломят, придётся играть Шупо-мотингом ☝️ ...
+4
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lovec23
А совсем хорошо было бы забрать его бесплатно , добавил Маттеус
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che kaif
Команда где основной Чупо Мотинг нос воротит от Кейна))смех и грех
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Ilia Maksiokov
Ответ Партизанен
Возьмите Лукаку, сейчас цена упала, может и выстрелить риски минимальны
кстати да....
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Юрий Кечко
30 лет в современном футболе это слишком стар ? Он лет 5 ещё может пачками класть
+5
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заратустра-будрайтис
Ответ ConorNite
Насколько Осимхен подойдет футболу БундесЛиги - вопрос. То же самое касается и Кейна. Только последний уже не первый сезон стабильно кладет голы. А у Виктора всего один продуктивный сезон. Как бы ни оказался очередным Мичу
Ну смотря, что вы подразумеваете под продуктивным. Он 4 сезона подряд забивает не меньше 10 мячей в чемпионате топ-5. Десятка это такая отсечка для напа, по которой можно определять сезон, как неплохой. Ну и он таки идет по восходящей, с каждым сезоном выглядит лучше, забивает все больше.
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Алишер Махмудов
Кейну надо валить с курятника.Зря теряет время без титула
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Вондроушова
Понравилось, как Фюллькруг на ЧМ в матче с Испанией после полной импотенции Германии в атаке взял мяч у бестолкового Мусиалы и вколотил в девятку. Вот он форвард - Бавария, бери.
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Igor Agnev
Наверное лучше купить кого-то за рубежом, чем ослаблять немецкие команды и тем самым, ослаблять свой чемпионат. Бавария может себе позволить качественного нападающего из любого чемпионата, нужно только изменить привычку забирать даром у своих, на привычку разумно покупать у чужих.
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Акира_1
Ответ Юрий Кечко
30 лет в современном футболе это слишком стар ? Он лет 5 ещё может пачками класть
Тем более в Бундеслиге, где даже Вернер пачками клал.
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инок
Коло Муани уже адаптирован в Бундеслиге - по мне хороший вариант, плюс молодой и дешевле чем Кейн и Осимхен
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onakez
Ответ MUthebest
Мане 30 лет - молодость Кейн 30 лет - старость
Мане 32 миллиона
Кейн 100 миллионов
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Антон Шаповалов
Кейн - 30 лет, о он уже довольно стар. Фюллькруг - 30лет, это хороший вариант, олрайтебта. Да, я понимаю что цена совершенно разная, но Никлас он проводит только первый хороший сезон на уровне Бундеслиги, тем более подобный игрок уже был - привет Сандро Вагнеру. Если брать нападающего, то только топового, чтоб попытаться закрыть вопрос по этой позиции на ближайшие годы
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Михо
Фюлькругу уже 30 лет, это не вариант на перспективу, Осимхен будет стоить 120+, про Кейна все правильно Лотар сказал. Из этого списка Коло-Муани оптимально мне кажется) с Айнтрахтом договорится будет проще чем с Наполи
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KVENTIN
Ответ ConorNite
Насколько Осимхен подойдет футболу БундесЛиги - вопрос. То же самое касается и Кейна. Только последний уже не первый сезон стабильно кладет голы. А у Виктора всего один продуктивный сезон. Как бы ни оказался очередным Мичу
А вдруг, окажется очередным Лукой Тони..
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Astella Guccio
Ответ 369
Потеря Осимхена для Наполи смерти подобна. Все видели первую игру южан против Милана.
И по этой причине, боссы из кожи вон - но ни за что не отпустят Виктора
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