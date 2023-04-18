Маттеус о форварде для «Баварии»: «Кейн слишком стар и слишком дорог. Осимхен бы хорошо подошел»

Лотар Маттеус считает, что «Баварии» не стоит подписывать Харри Кейна.

«Я с нетерпением жду появления нового нападающего. Все говорят о из-за его сенсационного выступления в « ». Никогда не знаешь, получится ли у него в Мюнхене, но я думаю, что он бы хорошо подошел.

Рандалю Коло-Муани, возможно, потребуется немного больше пространства, чем обычно есть у нападающего «Баварии», но он тоже хорош в штрафной и мог бы играть в Мюнхене.

слишком стар и слишком дорог, на мой взгляд. Соотношение цены и качества может говорить в пользу . Вероятно, его можно было бы приобрести за 20-25 миллионов, а в Мюнхене он бы забил 25 голов. Он уже забил 20 раз за « ».

И, возможно, придется признать, что при планировании не все сделано идеально. Почему собрали защиту за четверть миллиарда евро вместо того, чтобы добавить [в атаку] кого-то вроде Холанда? Только представьте, если бы в среду он играл в красном, а не в светло-синем...» – написал бывший футболист «Баварии» в своей колонке.