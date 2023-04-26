Сорокин о пиве на стадионах: «Опыт говорит, что ничего страшного нет. Более 3 млн человек посетили ЧМ-2018 – ни одного инцидента не было»

Теги премьер-лига Россия ФИФА болельщики Sports.ru ЧМ-2018 FIFA Евро-2020 Алексей Сорокин стадионы алкоголь и спорт Футбол

Генедиректор оргкомитета ЧМ-2018 Алексей Сорокин оценил идею возвращения пива на стадионы.

«На чемпионате мира и Евро в России обязательством была продажа пива. Это обязательство перед партнерами.

3 миллиона 50 тысяч человек посетили чемпионат мира, 3,7 миллиона – фан-зоны. При этом ни одного инцидента не было. На стадионах было потреблено 1,5 миллиона литров пива. Если говорить о доходах, на которые претендовала ФИФА, то тут наценка 400 процентов. Эти деньги могли бы пойти на детско-юношеский спорт, если бы не ФИФА.

Опыт других стран и чемпионат говорят, что ничего страшного нет, это можно обратить в положительные моменты. Мы не организовали бы турниры так успешно, если бы болельщики вводили себя в соответствующее состояние перед матчем», – передает слова Сорокина корреспондент Sports.ru Ярослав Сусов.

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11 комментариев

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Кирилл.С-Пб
На хоккее раньше душевно было. Коньячок, бутербродик... Эээхххх...
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TaR
Три темы российского футбола: пиво, судейство, поля
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Колбаскер тут
А типа без айди были бы?
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Константин Эсперов
На сколько пиво страшная вещь ,что её не разрешают на стадионе ? Не страшнее пары десятка тысяч таджиков на улице .
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Kanan Jarrus
так это были иностранцы, а тут русские лооол
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Dizzod
как не было? Я напился и весь второй тайм громко кричал и размахивал руками.
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инок
Не пиво вернёт болел на стадионы, а непродажные судьи и полная отмена фан-уйди.
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Overkiller
То ли дело террористы, прошедшие под чужими именами. Их то пожизненно отстранить. А ещё лучше посадить за что нибудь, у нас нынче статья для любого найдётся.
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Игорь Пичугин
Не ну если будут продавать Рижское от Вятича я не против.
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За_909!
На все матчи РПЛ на протяжении всего турнира 3 млн зрителей не наберётся. Если только считать и тех, кто с пивасом перед телевизором футбол смотрит.
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Андрей Баженов
А на хрена убирали??????
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