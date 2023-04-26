Сорокин о пиве на стадионах: «Опыт говорит, что ничего страшного нет. Более 3 млн человек посетили ЧМ-2018 – ни одного инцидента не было»

Генедиректор оргкомитета ЧМ-2018 Алексей Сорокин оценил идею возвращения пива на стадионы.

«На чемпионате мира и Евро в России обязательством была продажа пива. Это обязательство перед партнерами.

3 миллиона 50 тысяч человек посетили чемпионат мира, 3,7 миллиона – фан-зоны. При этом ни одного инцидента не было. На стадионах было потреблено 1,5 миллиона литров пива. Если говорить о доходах, на которые претендовала ФИФА, то тут наценка 400 процентов. Эти деньги могли бы пойти на детско-юношеский спорт, если бы не ФИФА.

Опыт других стран и чемпионат говорят, что ничего страшного нет, это можно обратить в положительные моменты. Мы не организовали бы турниры так успешно, если бы болельщики вводили себя в соответствующее состояние перед матчем», – передает слова корреспондент Ярослав Сусов.

Александр Алаев: «В 2019-м РПЛ боролась за звание лучшей лиги Европы, сейчас клубам нужно помочь. Пиво надо возвращать»

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