Александр Алаев: «В 2019-м РПЛ боролась за звание лучшей лиги Европы, сейчас клубам нужно помочь. Пиво надо возвращать»

Теги премьер-лига Россия Организация РПЛ болельщики Sports.ru Александр Алаев стадионы деньги алкоголь и спорт Футбол

Глава РПЛ Александр Алаев заявил, что пиво необходимо вернуть на стадионы.

«Напомню, что в прошлый раз, в 2019-м, когда закон утверждался в первом чтении, отгремел лучший чемпионат мира в истории, РПЛ боролась за звание лучшей лиги в Европе, в том числе по посещаемости, и являлась одной из самых конкурентоспособных лиг в Европе. Клубы выступали в еврокубках, получали призовые и могли продавать футболистов. Средняя посещаемость приближалась к 18 тысячам. Сейчас ситуация изменилась.

На стадионах точно стало безопаснее, но нужно время для адаптации, чтобы потребитель привык. Сейчас средняя посещаемость с внедрением системы идентификации болельщика – 6500. Международные партнеры покинули лигу, клубы теряют деньги. Еще беспрецедентное решение ФИФА о приостановке контрактов – клубы потеряли легионеров и деньги. Другие клубы, которые успели продать футболистов, не могут получить деньги за трансферы.

Мы все хотим, чтобы трибуны заполнялись, деньги, вложенные в инфраструктуру, оправдались. 

Решит ли пиво проблемы? Мы не в розовых очках. Но клубам нужно помочь. Даже противникам закона. Давайте постараемся найти возможность. Пиво надо возвращать», – слова Алаева корреспондент Sports.ru Ярослав Сусов.

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20 комментариев

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VanyaVanya063
По сути завуалированно сказал, что народ это стадо ведущиеся на пиво.
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Roman
Забыл добавить, что все страны в мире нам завидовали
+7
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Старина Шимус
Жаль, что звание "лучшей лиги мира" уже навечно закреплено за ФНЛ, так бы и за это боролись...
+6
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Ярик01
Не знаю про пиво, но коноплю в офис РПЛ точно завезли.
+4
0
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Artem Piatkov
За топ-6 с Португалией и максимум с Францией (возможно) боролась

Всё, с топ-4 же - никогда
+4
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Прекрасная РФПЛ будущего
Р🤡ПЛ
+3
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Мукунку хороший
Всё можно РУССКОМУ простить...
Диету, вегетарианство.
Но тех,кто бросил ПИВО пить...
Лишить российского Гражданства !
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всёотлично
да что там в мире, в России! ☝
+2
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Lionel Van Damme
Шта?
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Игорь Пичугин
Может сразу водочку, и потом закурить, как предложил Коля-Депутат, уж Коля-Депутат в водке Олимп знает толк.
+2
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Aleksey Yashin
Губит футбол не пиво, губит футбол вода!
+2
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Russ Ivan
Порошковое пиво за 300руб вернётся, Алаев подзаработает на этом, а РПЛ снова будет бороться за звание лучшей лиги Европы...
+2
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Алар
Пиво хорошего в стране нет! Зачем возвращать говно, да ещё за сумасшедшие деньги?
+2
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dalnikovich
Возврат пива - это скорее помощь одиноким болельщикам на стадионе для просмотра захватывающего зрелища
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London.is.blue
🤣🤣🤣
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Илья Храбров
Знаменитая борьба РПЛ с АПЛ за звание лучшей лиги мира. Да, было время))
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Мукунку хороший
Оно вернется, оно вернется
Оно мне ночью заменяет солнце…
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el ruso guapo
Алаев: раньше было лучше. Пора возвращать пиво наркотики и проституток на матчи рпл.
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инок
Не пиво надо возвращать, а полностью отменять фан-уйди,
тогда и болелы вернутся на наши стадионы.
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Барсик Юрана
Ответ VanyaVanya063
По сути завуалированно сказал, что народ это стадо ведущиеся на пиво.
И Бахмут
+2
-2
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