«Челси» и Почеттино обсуждают трансферы и срок назначения. Переговоры с ним продвинулись дальше, чем с другими тренерами

Теги Венсан Компани Челси премьер-лига Англия возможные трансферы Бернли Маурисио Почеттино Футбол

«Челси» и Маурисио Почеттино обсуждают детали работы тренера.

Ранее стало известно, что 51-летний аргентинец – фаворит на пост главного тренера «синих». Он впечатлил владельца Тодда Боули четким видением развития клуба.

Лондонцы и Маурисио уже обсуждают, когда тренер сможет приступить к работе. Вероятнее всего, это случится уже летом.

Кроме того, переговоры достигли решающих стадий, поэтому «Челси» и Почеттино уже приступили к обсуждению возможных трансферов, сообщает The Independent.

По-прежнему нет гарантий, что именно Почеттино возглавит «Челси», но переговоры с ним находятся на более продвинутой стадии, чем с другими кандидатами.

Другая цель «синих» после отказа Юлиана Нагельсманна – Венсан Компани, однако предполагается, что он не покинет «Бернли» на этом этапе.

👀 Где начинали топ-игроки РПЛ? Вспомните карьеры наших звезд в игре про российский футбол

Материалы по теме

61 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Black Phoenix
Опыт ПСЖ Почеттино не научил ничему: соваться в денежный мешок с бездарными управленцами - это всё равно что на гильотине голову подставлять под отсечение. Всё равно всех собак спустят и крайним сделают за собственные просчёты.
+71
-13
+58
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Svobodu Mne
Ответ Black Phoenix
Опыт ПСЖ Почеттино не научил ничему: соваться в денежный мешок с бездарными управленцами - это всё равно что на гильотине голову подставлять под отсечение. Всё равно всех собак спустят и крайним сделают за собственные просчёты.
Ты про компенсацию контракта забываешь.
+44
0
+44
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Slavick Nemkovsky
Ответ Николай Корягин
Еще 600 млн на закуп?
В этот раз придётся затянуть пояса и закупить всего на 500 )
+17
-1
+16
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
London.is.blue
Ответ Black Phoenix
Опыт ПСЖ Почеттино не научил ничему: соваться в денежный мешок с бездарными управленцами - это всё равно что на гильотине голову подставлять под отсечение. Всё равно всех собак спустят и крайним сделают за собственные просчёты.
Бредятина.
Челси провалил 1 сезон. Сколько сезонов провалил МЮ после Фергюсона? Тоже туда никому не идти?
А в Ливерпуль надо идти кому-то, который недалеко от Челси ушел в этом сезоне?

Напомню, что Челси уже занимал 10 место в эпоху Абрамовича, ничего, пришел Конте и сходу выиграл АПЛ.

Мир не остановился для Челси в этом сезоне. Ну если более амбициозно тренировать какой-то Фулхэм с зарплатой в 5 раз меньше и более слабым составом, то пожалуйста.

Что-то мне подсказывает, что Почетинно не откажется от такой работы.
+17
-2
+15
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Bashibuzuck
Круговорот Почеттино в природе😁
+12
-3
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
artemio303
Самый хороший вариант для Челси считаю из всех вариантов. У него большой опыт в АПЛ, а у Нагельсмана непонятно ещё как пойдет за пределами Германии
+11
-2
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
U
Ответ Black Phoenix
Опыт ПСЖ Почеттино не научил ничему: соваться в денежный мешок с бездарными управленцами - это всё равно что на гильотине голову подставлять под отсечение. Всё равно всех собак спустят и крайним сделают за собственные просчёты.
так его особо никуда и не берут после ПСЖ.
+12
-4
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Aggrrist
Потом Поч будет тренировать Баварию
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Юлия Закаблукова
Срок контакта 5 лет, уволят через пол года
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Николай Корягин
Еще 600 млн на закуп?
+5
-2
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Bohdan Kravets
Ответ Аркадий Аркадич
Он что то выиграл где то?
внутренние трофеи с ПСЖ. До этого было второе место в АПЛ и финал Лиги Чемпионов с Тоттенхэмом. У того же Тухеля до прихода в Челси был примерно такой же послужной список
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
geoo9
не знаю почему многие фанаты Челси против Поча, он один из редких тренеров сегодня кто ставит свой узнваемый стиль и не пляшет от соперника, он выводит каждого игрока на его максимальный пик который он способен, команда у него всегда боевая обученная и бегущая а ПСЖ это частный случай где собралось то что собирать вместе нельзя
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
зак
Ответ Black Phoenix
Опыт ПСЖ Почеттино не научил ничему: соваться в денежный мешок с бездарными управленцами - это всё равно что на гильотине голову подставлять под отсечение. Всё равно всех собак спустят и крайним сделают за собственные просчёты.
какой опыт, влетать из за пешехода в составе?
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
HellLight
боули не тренера ищет, а родственную душу с которой можно свободно болтать про любимое хобби -футбол. иных принципов выбора тренера для челси при боули не прослеживается.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Только Крылья
Ответ Black Phoenix
Опыт ПСЖ Почеттино не научил ничему: соваться в денежный мешок с бездарными управленцами - это всё равно что на гильотине голову подставлять под отсечение. Всё равно всех собак спустят и крайним сделают за собственные просчёты.
сравнение то какое пафосное) если голову отрубили, ты больше не жилец. а тут всего лишь уволили, так еще получишь огромную неустойку) неплохая такая гильотина
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
BarArsInt
Ответ rusichi
Почеттино хороший тренер. Только и всего! Где и что он выиграл? Вечно подающий надежды. Неужели этим Боэли и Ко непонятно, что топ-клубу необходим топ-тренер и топ-игроки?!
Брэдли и Ко нужен послушный тренер чтобы только головой махал Поч в этом отношении себя хорошо показал Тоттенхэме.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
BarArsInt
Отлично теперь чемпионство гарантировано,и по пути ЛЧ возьмут.Пеп с Клоппом ужаснулись от этой новости,а Тен Хаг шевелюру расчёсывает 😊😁😂
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
l l
Ответ London.is.blue
Бредятина. Челси провалил 1 сезон. Сколько сезонов провалил МЮ после Фергюсона? Тоже туда никому не идти? А в Ливерпуль надо идти кому-то, который недалеко от Челси ушел в этом сезоне? Напомню, что Челси уже занимал 10 место в эпоху Абрамовича, ничего, пришел Конте и сходу выиграл АПЛ. Мир не остановился для Челси в этом сезоне. Ну если более амбициозно тренировать какой-то Фулхэм с зарплатой в 5 раз меньше и более слабым составом, то пожалуйста. Что-то мне подсказывает, что Почетинно не откажется от такой работы.
Удивляюсь людям, которые видят в кризисе нынешнего Челси ошибки и вину тренеров, травмы игроков и т.д., а не самодурство и бездарное управление владельца.
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Sabyrzhan Sarbalayev
Из доступных вариантов - самый оптимальный. Ещё молод, знаком с лигой, терпеливый судя по работе с Леви. Теперь все зависит от Боули, не обещать долгосрочного проекта, не отвлекать игроков и дать время.Надеюсь насмотрелся на них, пора уже понять что футбол отличается от американского теперь давай работать.
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
The Best
Ответ Black Phoenix
Опыт ПСЖ Почеттино не научил ничему: соваться в денежный мешок с бездарными управленцами - это всё равно что на гильотине голову подставлять под отсечение. Всё равно всех собак спустят и крайним сделают за собственные просчёты.
Первый провальный сезон за столько-то лет и уже понеслась)
Да и Боули даст Почеттино такой жирный контракт от которого я думаю мало кто откажется 🌚
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ST-L
Ответ Black Phoenix
Опыт ПСЖ Почеттино не научил ничему: соваться в денежный мешок с бездарными управленцами - это всё равно что на гильотине голову подставлять под отсечение. Всё равно всех собак спустят и крайним сделают за собственные просчёты.
ну а что, ты тоже отказываешься от работы в компании, которая предлагает тебе лям в месяц, 10 лямов в случае увольнения, и вместо этого идешь работать в шарагу за 50тыс, но зато руководство милое, постоянно чаи с тобой пьет, b в курилку ходит?
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
deadjoker
Еще трансферы?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Aggrrist
Ответ Black Phoenix
Опыт ПСЖ Почеттино не научил ничему: соваться в денежный мешок с бездарными управленцами - это всё равно что на гильотине голову подставлять под отсечение. Всё равно всех собак спустят и крайним сделают за собственные просчёты.
Зато неустойки солидные
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ST-L
Ответ rusichi
Почеттино хороший тренер. Только и всего! Где и что он выиграл? Вечно подающий надежды. Неужели этим Боэли и Ко непонятно, что топ-клубу необходим топ-тренер и топ-игроки?!
например, какой тренер с опытом побед подойдет?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ST-L
Ответ rusichi
Анчелотти, Зидан, Моуриньо. Да тот же Унаи Эмери, который из Астон Виллы конфетку сделал - лучший из всех подающих надежды).
я понял, что Вы фанат Реала. а они хотят в Челси? у трех из четырех работа вообще то есть
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий