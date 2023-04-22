«Челси» и Почеттино обсуждают трансферы и срок назначения. Переговоры с ним продвинулись дальше, чем с другими тренерами
«Челси» и Маурисио Почеттино обсуждают детали работы тренера.
Ранее стало известно, что 51-летний аргентинец – фаворит на пост главного тренера «синих». Он впечатлил владельца Тодда Боули четким видением развития клуба.
Лондонцы и Маурисио уже обсуждают, когда тренер сможет приступить к работе. Вероятнее всего, это случится уже летом.
Кроме того, переговоры достигли решающих стадий, поэтому «Челси» и Почеттино уже приступили к обсуждению возможных трансферов, сообщает The Independent.
По-прежнему нет гарантий, что именно Почеттино возглавит «Челси», но переговоры с ним находятся на более продвинутой стадии, чем с другими кандидатами.
Другая цель «синих» после отказа Юлиана Нагельсманна – Венсан Компани, однако предполагается, что он не покинет «Бернли» на этом этапе.
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Челси провалил 1 сезон. Сколько сезонов провалил МЮ после Фергюсона? Тоже туда никому не идти?
А в Ливерпуль надо идти кому-то, который недалеко от Челси ушел в этом сезоне?
Напомню, что Челси уже занимал 10 место в эпоху Абрамовича, ничего, пришел Конте и сходу выиграл АПЛ.
Мир не остановился для Челси в этом сезоне. Ну если более амбициозно тренировать какой-то Фулхэм с зарплатой в 5 раз меньше и более слабым составом, то пожалуйста.
Что-то мне подсказывает, что Почетинно не откажется от такой работы.
Да и Боули даст Почеттино такой жирный контракт от которого я думаю мало кто откажется 🌚