«Челси» и Почеттино обсуждают трансферы и срок назначения. Переговоры с ним продвинулись дальше, чем с другими тренерами

«Челси» и Маурисио Почеттино обсуждают детали работы тренера.

Ранее стало известно, что 51-летний аргентинец – фаворит на пост главного тренера «синих». Он впечатлил владельца Тодда Боули четким видением развития клуба.

Лондонцы и уже обсуждают, когда тренер сможет приступить к работе. Вероятнее всего, это случится уже летом.

Кроме того, переговоры достигли решающих стадий, поэтому « » и Почеттино уже приступили к обсуждению возможных трансферов, сообщает The Independent.

По-прежнему нет гарантий, что именно Почеттино возглавит «Челси», но переговоры с ним находятся на более продвинутой стадии, чем с другими кандидатами.

Другая цель «синих» после отказа Юлиана Нагельсманна – , однако предполагается, что он не покинет « » на этом этапе.

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