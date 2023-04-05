Морган о двух голах Роналду «Аль-Адале»: «Они еще раз говорят о том, что решение тен Хага выгнать его ради Вегорста было одним из худших в истории футбола»

Пирс Морган отреагировал на дубль Криштиану Роналду в чемпионате Саудовской Аравии

Вчера 38-летний нападающий « » забил два гола в матче против «Аль-Адалы» (5:0).

«Еще два гола Криштиану, включая превосходный [второй], которые еще раз говорят о том, что решение тен Хага выгнать его ради Ваута Вегорста было одним из худших в истории футбола», – написал телеведущий.

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