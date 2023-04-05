Морган о двух голах Роналду «Аль-Адале»: «Они еще раз говорят о том, что решение тен Хага выгнать его ради Вегорста было одним из худших в истории футбола»

Теги Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду премьер-лига Англия высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Ваут Вегорст Эрик тен Хаг Аль-Адала Пирс Морган Футбол

Пирс Морган отреагировал на дубль Криштиану Роналду в чемпионате Саудовской Аравии

Вчера 38-летний нападающий «Аль-Насра» забил два гола в матче против «Аль-Адалы» (5:0). 

«Еще два гола Криштиану, включая превосходный [второй], которые еще раз говорят о том, что решение тен Хага выгнать его ради Ваута Вегорста было одним из худших в истории футбола», – написал телеведущий.

«Желаю хорошо поспать, гений». Пирс Морган наехал на Тен Хага – припомнил слова про Роналду

Кто такой Пирс Морган, которому Роналду доверяет большие интервью? 14 лет назад называл Криштиану избалованным ребенком и ныряльщиком

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67 комментариев

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Муса Баркин
Мля, у него МЮ головного мозга.
Клоун.
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Semper fidelis
Ответ kustarnik555@gmail.com
за какие еще два трофея борется МЮ?
ЛЕ и КА
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Decard Show
Как же велик Криштиану
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Даня Чебыкин
Ответ Любезный Коссутий
про Моргана 👆
два сапога пара=)
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football.in.kg
Ответ AminO2
Кстати, недавно стало известно что именно кричал перспективный голландский тренер, выгоняя на улицу португальского ветерана манкунианцев. В прессе появилась полная расшифровка его фразы, вот она: «Qué miras bobo? Anda pa alla, bobo» Что в переводе, примерно, означает, – "У тебя лучше получится только верблюдам забивать, и тушканчикам".
Не сходится перевод. Либо по-португальски bobo означает и верблюд, и тушканчик.
P.S. точный перевод посмотрел
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Александр Сметанин
Кокорин, вот, тоже забивать стал на Кипре,. Вот где худшее решение то было...
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Andry 72
Он убрал прежде всего человека,который неблагоприятно влиял на команду,не должным образом тренировался,пропустил часть предсезонного сбора,и если честно играл мягко сказано ,неважно
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stefansapkovsky
Надеюсь он пиарит своего визави за " бешенную" зарплату, в противном случае его комменты могут вызывать только отрицательные эмоции. Извиняюсь! Его комменты вызывают отрыжку в любом случаи )))
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Игорь Климов
Ответ Джорджио Че
Ну нельзя так подлизывать, ну это просто невозможно!
Он на зарплате.
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Любезный Коссутий
Ответ Даня Чебыкин
" но этот 🤡 походу не в курсе" это ты про Direct free kick?
про Моргана 👆
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Игорь Климов
Ответ Даня Чебыкин
морган полезный. он доставляет своим адским троллингом. как самого клиента, так и его фанов.
Тоже правильно)
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Даня Чебыкин
Ответ Игорь Климов
Опять вылез этот Морган с баснями про своего клиента.
морган полезный. он доставляет своим адским троллингом. как самого клиента, так и его фанов.
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Даня Чебыкин
Ответ Даня Чебыкин
хорошо что он удержал болтало.
*не удержал
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Даня Чебыкин
Ответ Любезный Коссутий
🤡 никто не выгонял его ради Вегхорста - он до сих пор бы был в МЮ, если держал язык при себе.
хорошо что он удержал болтало.
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Даня Чебыкин
Ответ ДЖИН
Величайший. Я лично наблюдаю как Романы и Шишанутый-95 и Аригави Аригави ему поклоняются. Легенда песков. Песня востока. сиуууу.
арабскаааааяяяя ноооочь
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Даня Чебыкин
Ответ Любезный Коссутий
самое смешное, что Кришти освободили от занимаемой должности еще во время ЧМ, когда ни о каком Вегхорсте и близко не было слышно. но этот 🤡 походу не в курсе
" но этот 🤡 походу не в курсе" это ты про Direct free kick?
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A K
По чуваку скучает комеди клаб. Он не журналист, он стендапер )
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Даня Чебыкин
Ответ Пирс Морган
Кринж забил два гола Алу-Адалу, а Вегорст забивал этой команде? Вот и все
выдал базу. переиграл и уничтожил
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Даня Чебыкин
Ответ Arslan Azadov
Мне кажется что даже самому Рону стыдновато за этого клоуна)
рону по кайфу за это. он же это всерьез воспринимает
+1
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Hella black
Сравнивать голы в пустыне,с АПЛ,ну это знаете,уже крышоедство
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AminO2
Кстати, недавно стало известно что именно кричал перспективный голландский тренер, выгоняя на улицу португальского ветерана манкунианцев.
В прессе появилась полная расшифровка его фразы, вот она:
«Qué miras bobo? Anda pa alla, bobo»
Что в переводе, примерно, означает, – "У тебя лучше получится только верблюдам забивать, и тушканчикам".
+4
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+4
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filippa
видать чувак после выходных прокапался и санитары телефон в руки дали...
+3
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+3
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Антон Bratishchev
Ответ Marcs
А можно как-то поставить спам фильтр на Моргана? Задолбал неадекват этот.
Заодно на Терешкова и Зарему
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Жечка Дырова
Ответ Arslan Azadov
Мне кажется что даже самому Рону стыдновато за этого клоуна)
было бы стыдновато, заткнул бы его уже давно, а так ему видимо в кайф всё это
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Алексей Ракшин
Выгнали- подходящее слово
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