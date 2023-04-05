Морган о двух голах Роналду «Аль-Адале»: «Они еще раз говорят о том, что решение тен Хага выгнать его ради Вегорста было одним из худших в истории футбола»
Пирс Морган отреагировал на дубль Криштиану Роналду в чемпионате Саудовской Аравии
Вчера 38-летний нападающий «Аль-Насра» забил два гола в матче против «Аль-Адалы» (5:0).
«Еще два гола Криштиану, включая превосходный [второй], которые еще раз говорят о том, что решение тен Хага выгнать его ради Ваута Вегорста было одним из худших в истории футбола», – написал телеведущий.
«Желаю хорошо поспать, гений». Пирс Морган наехал на Тен Хага – припомнил слова про Роналду
Кто такой Пирс Морган, которому Роналду доверяет большие интервью? 14 лет назад называл Криштиану избалованным ребенком и ныряльщиком
Клоун.
P.S. точный перевод посмотрел
В прессе появилась полная расшифровка его фразы, вот она:
«Qué miras bobo? Anda pa alla, bobo»
Что в переводе, примерно, означает, – "У тебя лучше получится только верблюдам забивать, и тушканчикам".