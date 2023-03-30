Руни об уходе Роналду из «МЮ» после интервью Моргану: «Он получил то, что хотел. В моих глазах он всегда будет легендой клуба. Жаль, что все закончилось так»
Уэйн Руни высказался об уходе Криштиану Роналду из «Манчестер Юнайтед».
Английский клуб и нападающий расторгли контракт в ноябре 2022 года после интервью португальца Пирсу Моргану, в котором он раскритиковал «Юнайтед».
– Я полагаю, он получил то, что хотел. Для «Манчестер Юнайтед» было важно как можно быстрее отойти от этого и переориентироваться на группу игроков, которые были в клубе и хотели там оставаться. И я думаю, что именно здесь тен Хаг проделал очень хорошую работу по смене фокуса у игроков и поставил их в положение, при котором они комфортно занимают место в топ-4, а также выиграли Кубок [лиги].
– Но умалило ли это каким-либо образом статус Роналду как легенды клуба?
– Нет, я думаю, то, что он сделал для ”Манчестер Юнайтед», – великолепно. И он выиграл титулы Премьер-лиги, выиграл Лигу чемпионов, забил много голов.
Поэтому я думаю, что болельщики и, конечно, игроки, особенно его бывшие товарищи по команде, которые играли с ним в мое время, никогда не забудут, что он сделал для «Манчестер Юнайтед». Потому что в моих глазах он всегда будет легендой клуба, и, конечно, жаль, что на этот раз все закончилось именно так. Но я не думаю, что это что-то умаляет в его наследии в клубе, – сказал бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» и главный тренер «Ди Си Юнайтед».
Криштиану Роналду: «Руни так меня критикует, потому что он закончил, а я все еще играю. Не буду говорить, что выгляжу лучше, чем он. Хотя это так»
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