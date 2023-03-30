Руни об уходе Роналду из «МЮ» после интервью Моргану: «Он получил то, что хотел. В моих глазах он всегда будет легендой клуба. Жаль, что все закончилось так»

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Уэйн Руни высказался об уходе Криштиану Роналду из «Манчестер Юнайтед». 

Английский клуб и нападающий расторгли контракт в ноябре 2022 года после интервью португальца Пирсу Моргану, в котором он раскритиковал «Юнайтед». 

– Я полагаю, он получил то, что хотел. Для «Манчестер Юнайтед» было важно как можно быстрее отойти от этого и переориентироваться на группу игроков, которые были в клубе и хотели там оставаться. И я думаю, что именно здесь тен Хаг проделал очень хорошую работу по смене фокуса у игроков и поставил их в положение, при котором они комфортно занимают место в топ-4, а также выиграли Кубок [лиги]. 

– Но умалило ли это каким-либо образом статус Роналду как легенды клуба?

– Нет, я думаю, то, что он сделал для ”Манчестер Юнайтед», – великолепно. И он выиграл титулы Премьер-лиги, выиграл Лигу чемпионов, забил много голов.

Поэтому я думаю, что болельщики и, конечно, игроки, особенно его бывшие товарищи по команде, которые играли с ним в мое время, никогда не забудут, что он сделал для «Манчестер Юнайтед». Потому что в моих глазах он всегда будет легендой клуба, и, конечно, жаль, что на этот раз все закончилось именно так. Но я не думаю, что это что-то умаляет в его наследии в клубе, – сказал бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» и главный тренер «Ди Си Юнайтед». 

Криштиану Роналду: «Руни так меня критикует, потому что он закончил, а я все еще играю. Не буду говорить, что выгляжу лучше, чем он. Хотя это так»

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11 комментариев

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Sevuska
Связка Руни - Роналду одна из самых лучших в истории клубного футбола .
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fellx
Ответ Los Galácticos
Просто возвращаться не нужно было, МЮ это уже была перевернутая идеально написанная страница в карьере Роналду.
Рон поверил Ферги, и не стал переходить в Сити. Фармил бы там голы, предали его в МЮ. Слили
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humaroff
Ответ Maturmalai
Вот что значит хорошее воспитание. Некоторым нашим футбольным ветеранам стоило бы у него поучиться.
Просто у нас царь, а не футбольный ветеран 🤷‍♂️
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Теннисный абсолют
Роналду - Величайший игрок в истории Манчестер Юнайтед.
+4
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Maturmalai
Вот что значит хорошее воспитание. Некоторым нашим футбольным ветеранам стоило бы у него поучиться.
+2
-1
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Милан 777
Для Роналду наоборот все очень хорошо закончилось, сейчас зарабатывает 200 миллионов и в ус не дует 👍👏 ...
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Саламбек Алаев
В любом голосовании в группах и пабликах мю , всегда первое место занимает Руни ) вот и есть настоящая легенда клуба
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Artem Piatkov
Всем понятно, что он дал интервью чтобы разорвать контракт с клубом
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Михо
Некрасивый Руни красиво сказал)
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Los Galácticos
Просто возвращаться не нужно было, МЮ это уже была перевернутая идеально написанная страница в карьере Роналду.
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kaka10
Руни стал чуть красивее после этого интервью
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