Бербатов об уходе Роналду из «МЮ»: «К живой легенде нужно проявлять уважение. Такой игрок должен чувствовать себя особенным»
Димитар Бербатов подчеркнул вину «Манчестер Юнайтед» в уходе Криштиану Роналду.
«Я не думаю, что подписание Криштиану было ошибкой, он в первом сезоне забил много голов. На мой взгляд, история эта связана с недопониманием, проблемами в общении, недостаточном уважении с обеих сторон.
Когда у вас есть кто-то уровня Роналду, живой легенды футбола, нужно проявлять к нему уважение. Нужно постоянно с ним общаться. Если он не играет, надо объяснять ему, почему так происходит. Он должен чувствовать себя особенным, потому что он особенный.
Такие футболисты заслужили свой статус в футболе, нужно об этом помнить. Когда вы этого не показываете, происходят подобные вещи», – заявил экс-форвард «Манчестер Юнайтед».
👀 Где начинали топ-игроки РПЛ? Вспомните карьеры наших звезд в игре про российский футбол
Так и должен поступать любой «профессионал» и «легенда».
А что касается уважение - ну как Рона уважать после его истории с переходом в сити (пускай даже это был вбросом со стороны Мендеша). А про его свинское отношение к Тен Хагу можно и не упоминать лишний раз
Не смог смириться с обстоятельствами. Отказался играть для клуба ту же роль, что Ибрагимович - для Милана.
>он должен чувствовать себя особенным
А может кристиночка к 40 годам наконец-то мужиком станет?) Или уже всë, никак?