Бербатов об уходе Роналду из «МЮ»: «К живой легенде нужно проявлять уважение. Такой игрок должен чувствовать себя особенным»

Димитар Бербатов подчеркнул вину «Манчестер Юнайтед» в уходе Криштиану Роналду.

«Я не думаю, что подписание было ошибкой, он в первом сезоне забил много голов. На мой взгляд, история эта связана с недопониманием, проблемами в общении, недостаточном уважении с обеих сторон.

Когда у вас есть кто-то уровня Роналду, живой легенды футбола, нужно проявлять к нему уважение. Нужно постоянно с ним общаться. Если он не играет, надо объяснять ему, почему так происходит. Он должен чувствовать себя особенным, потому что он особенный.

Такие футболисты заслужили свой статус в футболе, нужно об этом помнить. Когда вы этого не показываете, происходят подобные вещи», – заявил экс-форвард « ».

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