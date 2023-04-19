Бербатов об уходе Роналду из «МЮ»: «К живой легенде нужно проявлять уважение. Такой игрок должен чувствовать себя особенным»

Теги Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду Димитар Бербатов премьер-лига Англия высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Футбол

Димитар Бербатов подчеркнул вину «Манчестер Юнайтед» в уходе Криштиану Роналду.

«Я не думаю, что подписание Криштиану было ошибкой, он в первом сезоне забил много голов. На мой взгляд, история эта связана с недопониманием, проблемами в общении, недостаточном уважении с обеих сторон.

Когда у вас есть кто-то уровня Роналду, живой легенды футбола, нужно проявлять к нему уважение. Нужно постоянно с ним общаться. Если он не играет, надо объяснять ему, почему так происходит. Он должен чувствовать себя особенным, потому что он особенный.

Такие футболисты заслужили свой статус в футболе, нужно об этом помнить. Когда вы этого не показываете, происходят подобные вещи», – заявил экс-форвард «Манчестер Юнайтед».

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25 комментариев

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Фанат Лионеля Месси
А проявлять уважение к клубу ,который сделал тебя звездой не нужно?
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Кирилл
Не, ну когда игрок демонстративно уезжает с матчей после того, как его меняют - это же верх «уважения» к клубу и главному тренеру.

Так и должен поступать любой «профессионал» и «легенда».
+53
-6
+47
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Алексей Муравьёв
Никто этой принцессе попу лизать не собирается, "особенный" блин!!!
+19
-8
+11
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Nikita_C47
Ответ Кирилл
Не, ну когда игрок демонстративно уезжает с матчей после того, как его меняют - это же верх «уважения» к клубу и главному тренеру. Так и должен поступать любой «профессионал» и «легенда».
Сэр Алекс давно сказал на эту тему. Игрок не может быть выше команды. Спасибо Роналду за все, что он сделал для команды в прошлом, но очевидно что от этого расставания выиграли все. Не понимаю зачем это мусолить
+7
-1
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Акира_1
Ответ Фанат Лионеля Месси
А проявлять уважение к клубу ,который сделал тебя звездой не нужно?
Так он и проявил, когда не вернулся. МЮ сразу заиграл в футбол. 🤷‍♂️
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Андрей Хенто
Ответ FortMinor
роналду один из четырех игроков в истории МЮ которые брали золотой мяч, относиться к нему так же как и к остальным бред)
А получение Золотого Мяча дает привилегии какие-то на непрофессионализм? Роналду до этого лета был образцом для подражания, но своими действиями он сам все перечеркнул
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Philatelist79
Клуб сделал его звездой. Лично Сер Алекс Фергюсон. Терпел его балет на поле. А он чем ответил клубу по возвращению? Вы все г***о
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Пирс Морган
Вчера почувствовал себя особенным, когда за рестлерский захват дали не красную, а желтую
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muse muse
К нему уже проявили уважение, когда позвали обратно,когда никому не был нужен, а как отплатил за это этот неблагодарный все увидели, о каком ещё особенном отношении может ещё идти речь, угораю с таких заявлений) ему даже сверх меры всего давали, вот он и обнаглел)
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Диер Ташкент
Подписание Рона и была ошибка руководство. Развалил игру ОГС, которого норвежец строил не первый год в клубе.
А что касается уважение - ну как Рона уважать после его истории с переходом в сити (пускай даже это был вбросом со стороны Мендеша). А про его свинское отношение к Тен Хагу можно и не упоминать лишний раз
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blaugrano
Так он и чувствовал себя особенным фруктом.
Не смог смириться с обстоятельствами. Отказался играть для клуба ту же роль, что Ибрагимович - для Милана.
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AF007
>нужно постоянно с ним общаться
>он должен чувствовать себя особенным

А может кристиночка к 40 годам наконец-то мужиком станет?) Или уже всë, никак?
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Игорь Климов
Этого Кринжа7 взяли обратно в МЮ на хорошую зарплату когда ему некуда было бежать из проблемного Ювентуса, а он так некрасиво поступил по отношению к тренеру, уководству клуба и его болельщикам.
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Expada
Есть только один особенный - Жозе Моуриньо
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Dooomer
Легенда должна не топить клуб, а помогать в раздевалке и временами на поле
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ПравдоРуб
Так он и чувствовал себя особенным)))
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Барсик Юрана
Особенный, красивый и богатый 😻
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