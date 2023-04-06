Орлов о словах Валуева: «Если у него после пива рождается желание покурить, это не значит, что остальные такие же. Сначала лучше подумать, а затем сказать»

Комментатор Геннадий Орлов выступил за разрешение продажи пива на стадионах

Ранее депутат думы Николай Валуев выступил против этой инициативы, заявив: «Тогда давайте заодно и покурим, что ли? Ведь это тоже экономически будет оправдано. Сигареты продадут, заработают».

«Пиво связано с футболом. Вся Европа пьет пиво на стадионах, и ничего особенного у них там не происходит. Главное, чтобы пиво было не в бутылках и банках, а в стаканах – пластмассовых или бумажных. Пивоваренные компании найдут выход.

Коля Валуев недавно выступил против пива на стадионах и сказал: «Тогда давайте заодно и покурим». Если у него после пива рождается желание чего-то покурить, это не значит, что все остальные такие же. У него почему-то появляется ассоциация с курением. Сначала лучше подумать, а затем сказать», – заявил .