Орлов о словах Валуева: «Если у него после пива рождается желание покурить, это не значит, что остальные такие же. Сначала лучше подумать, а затем сказать»

Теги Николай Валуев премьер-лига Россия болельщики Геннадий Орлов Государственная дума стадионы Политика алкоголь и спорт Футбол

Комментатор Геннадий Орлов выступил за разрешение продажи пива на стадионах

Ранее депутат Государственной думы Николай Валуев выступил против этой инициативы, заявив: «Тогда давайте заодно и покурим, что ли? Ведь это тоже экономически будет оправдано. Сигареты продадут, заработают».

«Пиво связано с футболом. Вся Европа пьет пиво на стадионах, и ничего особенного у них там не происходит. Главное, чтобы пиво было не в бутылках и банках, а в стаканах – пластмассовых или бумажных. Пивоваренные компании найдут выход.

Коля Валуев недавно выступил против пива на стадионах и сказал: «Тогда давайте заодно и покурим». Если у него после пива рождается желание чего-то покурить, это не значит, что все остальные такие же. У него почему-то появляется ассоциация с курением. Сначала лучше подумать, а затем сказать», – заявил Орлов.

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5 комментариев

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Валдис Пельш
Ответ AuroraBorealis
Нашим депутатам действительно не помешало бы чаще помалкивать, хоть меньше позорились. И так бездельничают, но хотя бы меньше раздражали
лучше не скажешь 👍👍
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Ебздрогыч
Сначала лучше подумать, а затем сказать - это не депутатский подход!
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AuroraBorealis
Нашим депутатам действительно не помешало бы чаще помалкивать, хоть меньше позорились. И так бездельничают, но хотя бы меньше раздражали
+2
0
+2
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Hitgoe Himgob
Сначала пиво выпьют, потом покурят, а потом что?
Правильно, пойдут искать дозу и ломать режим
0
-1
-1
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sashkaaa
Этому большому(или нет) не аплодируем
0
0
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