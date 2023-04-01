Александр Тихонов: «Если на стадионах разрешить все спиртное и бутерброды с икрой, эффекта не будет. Вопрос в качестве игры»

Александр Тихонов высказался насчет продажи пива на стадионах.

«Мне вот больше всего нравится название «Премьер-лига», а играют как чайники, таксисты и почтальоны. К тому же пустые трибуны.

Сегодня ничем не завлечь на футбол. Нужна игра, красивый футбол. В Бразилии, Германии, Испании, Италии надо уговаривать людей идти на футбол? Нет! Вопрос не в этом. Вопрос в качестве игры.

Уверен, если на стадионах разрешить все спиртное и бутерброды с икрой, все равно того эффекта, что они хотят получить с пивом, не будет. Нет футбола в стране! А мы Карпина обсуждаем. Они не стоят обсуждений.

Нет уровня футбола — в этом главная причина», — сказал сказал четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону.