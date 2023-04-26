Генсек РФС Митрофанов о пиве на стадионах: «Поддерживаем принятие законопроекта. Наша задача – вернуть людей на стадионы»

Генсек РФС Максим Митрофанов высказался о возможном возвращении пива на стадионы.

«Футбольная общественность поддерживает принятие законопроекта. Важная задача перед профессиональным спортом – уход от бюджетного финансирования и создание условий для получения финансирования из частных источников.

Мы рассматриваем это как спонсирование спорта и футбола в частности. После матча Россия – Япония [в ходе ЧМ-2002] начали обсуждать запрет продажи пива, с 2005-го его запретили. Но ситуация изменилась. Построены стадионы чемпионата мира [2018 года], несколько еще суперсовременных арен. Есть современные системы видеонаблюдения и система идентификации болельщиков. Мы с правоохранительными органами знаем абсолютно все про каждого человека.

В прошедшем туре из 54 человек, которые привлекались к административной ответственности, только 23 пришли на стадион в состоянии алкогольного опьянения. Всего во всей стране.

Стадион – не просто поле и трибуны, а сложный технологический объект. Конкурирует с театрами, кинотеатрами, торговыми комплексами. Там есть рестораны. Чем отличаются потребление алкогольных напитков (в том числе водки) в ресторане от потребления неполного перечня алкогольных напитков на спортивном соревновании?

Не надо воспринимать это как бардак и вакханалию на трибунах. Существуют развитые технологии, которые ограничивают потребление. Например, в некоторых странах нельзя выходить на трибуны с бокалом.

В сезоне-2018/19 матчи посетили четыре миллиона человек. Исходя из мировой статистики было бы 1,8 миллиона литров пива. Выручка 1 миллиард 200 миллионов на всех. Но сам клуб получил бы гораздо меньше, потому что большую долю получают, например, операторы питания.

Государство потратило значительные средства на строительство арен. Когда у человека есть образ выходного дня, то он может выбрать футбольный стадион. Но если он понимает, что кроме матча ничего не получит, то может выбрать бары и просмотр дома.

Что касается безопасности – такой совершенной системы, как система идентификации болельщика в , в мире нет. Это самая совершенная система в мире. Есть огромная индустрия, на «Газпром-Арене», например, на каждом матче 1200 контролеров-распорядителей, а в штате больше 3 тысяч.

Возвращение пива однозначно поможет увеличить посещаемость. Наша задача – вернуть людей на стадионы. Без дополнительного стимулирования посещаемости добиться этого будет крайне сложно. Люди хотят потреблять продукты. Мы должны создать условия», – передает слова корреспондент Ярослав Сусов.

Поражение от Японии на ЧМ-2002 – боль. Нас лишили чистого пенальти, а на Манежке устроили погром (17-летнего парня убили тесаком)

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