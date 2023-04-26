Генсек РФС Митрофанов о пиве на стадионах: «Поддерживаем принятие законопроекта. Наша задача – вернуть людей на стадионы»

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Генсек РФС Максим Митрофанов высказался о возможном возвращении пива на стадионы.

«Футбольная общественность поддерживает принятие законопроекта. Важная задача перед профессиональным спортом – уход от бюджетного финансирования и создание условий для получения финансирования из частных источников.

Мы рассматриваем это как спонсирование спорта и футбола в частности. После матча Россия – Япония [в ходе ЧМ-2002] начали обсуждать запрет продажи пива, с 2005-го его запретили. Но ситуация изменилась. Построены стадионы чемпионата мира [2018 года], несколько еще суперсовременных арен. Есть современные системы видеонаблюдения и система идентификации болельщиков. Мы с правоохранительными органами знаем абсолютно все про каждого человека.

В прошедшем туре из 54 человек, которые привлекались к административной ответственности, только 23 пришли на стадион в состоянии алкогольного опьянения. Всего во всей стране.

Стадион – не просто поле и трибуны, а сложный технологический объект. Конкурирует с театрами, кинотеатрами, торговыми комплексами. Там есть рестораны. Чем отличаются потребление алкогольных напитков (в том числе водки) в ресторане от потребления неполного перечня алкогольных напитков на спортивном соревновании?

Не надо воспринимать это как бардак и вакханалию на трибунах. Существуют развитые технологии, которые ограничивают потребление. Например, в некоторых странах нельзя выходить на трибуны с бокалом.

В сезоне-2018/19 матчи посетили четыре миллиона человек. Исходя из мировой статистики было бы 1,8 миллиона литров пива. Выручка 1 миллиард 200 миллионов на всех. Но сам клуб получил бы гораздо меньше, потому что большую долю получают, например, операторы питания.

Государство потратило значительные средства на строительство арен. Когда у человека есть образ выходного дня, то он может выбрать футбольный стадион. Но если он понимает, что кроме матча ничего не получит, то может выбрать бары и просмотр дома.

Что касается безопасности – такой совершенной системы, как система идентификации болельщика в РПЛ, в мире нет. Это самая совершенная система в мире. Есть огромная индустрия, на «Газпром-Арене», например, на каждом матче 1200 контролеров-распорядителей, а в штате больше 3 тысяч.

Возвращение пива однозначно поможет увеличить посещаемость. Наша задача – вернуть людей на стадионы. Без дополнительного стимулирования посещаемости добиться этого будет крайне сложно. Люди хотят потреблять продукты. Мы должны создать условия», – передает слова Митрофанова корреспондент Sports.ru Ярослав Сусов.

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29 комментариев

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Дмитрий9779
Тогда надо отменять фан айди,да и кто пиво-то будет пить,семьями,мамочки с детьми,школьники?
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инок
Да не пиво оздоровит наш футбол и вернёт болел на стадионы, а непродажные судьи и полная отмена фан-уйди.
+13
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alexsem69
вернуть пивом???
это кого, детей?)
+9
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Aleksey Yashin
Путин поручил рассмотреть упрощение процедуры покупки пива для некоторых категорий граждан: пенсионеров, детей и инвалидов
+6
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Overkiller
Трезвых фанатов заменяют на бухих мамочек с пьяными детьми?)
+6
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Dinamik1
Сначало ваша задача удалить всех со стадиона потом вернуть на стадион вот так и работает наш чиновник при этом каждый раз приводят очень убедительные доводы и когда удоляют и когда возвращают.
+5
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Мосгорсуд
Вы лучше фануйди отмените, а пиво я могу и дома попить....дешевле и лучше качеством)
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Cruel Snake
Пей пиво на заре, пей пиво перед сном, пей пиво на траве,
Пей пиво за столом, пей пиво натощак, пей пиво со хмеля,
Пей пиво просто так... Пей его везде, только не на стадионе, где г - ное Fan ID
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LifeSpartak
Сначало людей верните на стадионы,а потом пиво!
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samarskij-kuzmich
Это видимо из того же разряда "мы не все ещё средства пропаганды Fan ID использовали", как сказал один высокопоставленный чинуша.
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Cruel Snake
Л - логика! Когда собирались полные стадионы, группы фанатов, пиво 🍻 на стадионе не было. Запрет. Но когда сейчас там голяк, только мамочки с детками, можно и пиво вернуть. Пускай детишки пример берут
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Кеша
Я не против пива , я двумя руками ЗА! Хоть сам и не пью и не пил никогда . Вкуснее воды и чай с лимоном напитков не знаю и не понимаю . Пробовал - не понравилось . Но почему у нас именно пиво должно стать притяжением болельщиков на стадионы, этого я понять не могу . Неужели у нас в стране столько любителей пива и неужели чтобы выпить пива надо идти на стадион . А других заманух нельзя придумать ? Блин , такая страна , строим орбитальные станции , а людей затащить не можем. Разыгрывайте лотерею , где будет не один приз в виде футболки . Можно кучу призов организовать от спонсоров из бытовой техники : кофеварки , скороварки , миксеры , фены , чайные наборы , чайные ассорти , футбольные мячи с автографами игроков и прочее . Это же так элементарно. А то подарят один Джерси на хоккейной арене 12 тысяч и делают из этого фетиш. Этих призов должно быть на арену 25 -45 тысяч мест не меньше сотни . Не надо никогда жадничать. Куда человек пойдет в выигранной футболке ? На даче ходить? Так что работайте . У вас на аренах сотни рекламных бил бордов - напрягите их в качестве благотворительности . Для них это слезы при расходах на рекламу .
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Мукунку хороший
Ответ Сибирский литовец
Пиво - на стадионы , водку - на трибуны !
Бумагу в кабинки)
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Сибирский литовец
Ответ АРТУР АЛИЕВ
Тогда надо разрешить секс на стадионах
ОМОН вернуть ?
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samarskij-kuzmich
Ответ Overkiller
Трезвых фанатов заменяют на бухих мамочек с пьяными детьми?)
И пенсионеров тоже решили споить)
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Елочка мне нравится
Ответ Aleksey Yashin
Путин поручил рассмотреть упрощение процедуры покупки пива для некоторых категорий граждан: пенсионеров, детей и инвалидов
не всех упомянули
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ТТД Бубнова
Ответ Дмитрий9779
Тогда надо отменять фан айди,да и кто пиво-то будет пить,семьями,мамочки с детьми,школьники?
Детям хот-дог, мамочкам пиво, отцу семейства бутылка. Вместо виража Та-Ту. Все в сборе, все довольны.
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angry horse
Пиво люди могут и перед телевизором попить, даже дешевле по ценнику выйдет, на крайняк в спортбаре😎
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Kit Belleu
Пусть дети учатся как надо пить на стадионе,родители плохому не научат.Пиво это наши скрепы!!!!! А потом дома другую скрепу-40 градусную, холодненькую.Пусть учатся как надо пить и где.
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ЦСКА1960
А для стимуляции покупки пива будут призы под крышечками?
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answer89
клоуны
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Сибирский литовец
Пиво - на стадионы , водку - на трибуны !
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Мукунку хороший
"... Митрофанова, ты ТАКОГО дяди племянница, а Вавилоны на голове устраиваешь!"(с)
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Дедушка Кука
Так пиво вернуть или людей? Определились бы уже...
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avcgloronalduMU
бесплатное пиво на стадионах сделают, люди пропьют свою свободу?))
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