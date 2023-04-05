Широков за пиво на стадионах: «На всех европейских аренах есть. Раньше оно было, ничего плохого не случалось»

Роман Широков поддержал возможное разрешение продажи пива на стадионах во время матчей

«Если от употребления пива на стадионах не будет никаких эксцессов и это будет дополнительный доход для клубов, то я двумя руками за.

Раньше оно было, и ничего плохого не случалось. На всех европейских стадионах оно есть, потому, я думаю, можно ввести», – сказал бывший футболист « » и сборной России.

Депутат Журова о пиве на стадионах: «Не на всех трибунах продавать, а в определенных зонах. Может, по Fan ID это легче будет сделать»

Алаев о пиве на стадионах: «РПЛ и клубы хотят, чтобы оно было. На других развлекательных мероприятиях можешь выпить, а тут – нет»