Широков за пиво на стадионах: «На всех европейских аренах есть. Раньше оно было, ничего плохого не случалось»

Теги Зенит Роман Широков премьер-лига Россия болельщики стадионы алкоголь и спорт Футбол

Роман Широков поддержал возможное разрешение продажи пива на стадионах во время матчей

«Если от употребления пива на стадионах не будет никаких эксцессов и это будет дополнительный доход для клубов, то я двумя руками за.

Раньше оно было, и ничего плохого не случалось. На всех европейских стадионах оно есть, потому, я думаю, можно ввести», – сказал бывший футболист «Зенита» и сборной России.

Депутат Журова о пиве на стадионах: «Не на всех трибунах продавать, а в определенных зонах. Может, по Fan ID это легче будет сделать»

Алаев о пиве на стадионах: «РПЛ и клубы хотят, чтобы оно было. На других развлекательных мероприятиях можешь выпить, а тут – нет»

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6 комментариев

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888 AK
там страны НАТО , так им и надо ))))
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igls54
«На всех европейских аренах пиво есть. Там нет Широкова»
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Ilya Bobrin
а, ну т.е. всё же пиво убрали с дуру?
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Фут.Боль
Главное, чтобы без драк и хулиганства, - добавил Роман Широков.
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Добрый Ретроград
Широковым вопросы задавать - это всё равно, что терюшковым и свищевым.
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Вова Гаврилов
Главное, чтобы поменьше таких как ты было
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