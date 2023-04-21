Футболисты «Барсы» воодушевлены возможным возвращением Месси. Лидеры команды дали добро
Игроки «Барселоны» воодушевлены возможным возвращением Лионеля Месси.
Как сообщает Diario Sport, тренер Хави уже сообщил в раздевалке, что аргентинец может вернуться в каталонский клуб.
Кроме того, отмечается, что «игроки-тяжеловесы» (подразумеваются важные футболисты «Барсы») дали добро на возвращение Месси.
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Написал мне fellx и сразу меня ЧС.🤦🏻♂️🤣🤣 спрятался мультик)))
А на поле Кокорин 2.0
Меня, конечно, веселят твои бредовые комментарии про Барселону, но я переживаю. Если ты того-самого, кто меня будет веселить?)
Я вот за свои 34 лет не видела более позорного футболиста чем рюналду.