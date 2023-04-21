Футболисты «Барсы» воодушевлены возможным возвращением Месси. Лидеры команды дали добро

Теги ПСЖ Барселона Хави Лионель Месси лига 1 Франция Ла Лига возможные трансферы Футбол

Игроки «Барселоны» воодушевлены возможным возвращением Лионеля Месси.

Как сообщает Diario Sport, тренер Хави уже сообщил в раздевалке, что аргентинец может вернуться в каталонский клуб.

Кроме того, отмечается, что «игроки-тяжеловесы» (подразумеваются важные футболисты «Барсы») дали добро на возвращение Месси.

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94 комментария

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Fan of Sport
Этот переход нужен всем, самому Месси, игрокам Барселоны, руководству Барселоны, Ла Лиге и конечно же нам, фанатам Барселоны.
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Nick T
важные игроки в курсе, что они дали добро?
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pasmike
Лидеры команды дали добро - там кроме добра еще и часть зп нужно
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Greatest Of All Time
Ответ Greatest Of All Time
Комментарий удален модератором
Тоже хочу, что бы накидал свои 28,29,30 голы Тебас Мадриду, что бы этот рекорд был вечным.
Написал мне fellx и сразу меня ЧС.🤦🏻‍♂️🤣🤣 спрятался мультик)))
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el.mag777
Ответ Greatest Of All Time
Давай Месси домой. Хочу сравнить, так же 6 место в Ла Лиге будет как у рюналду в АПЛ, или всетаки докажешь что ты был Королём и остался. Будут ли фанаты Барсы тебя освистывать, как это делали фанаты МЮ против рюналду.
Что ты, чёрт возьми, такое несёшь...
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Станислав Л
Ответ DolJun
кристенсен и алонсо дали согласие - значит можно приглашать. но еще не факт что фати согласится номер возвращать этому беглецу
кто-то его будет спрашивать😂
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Федя Букин
Первый клуб где радуются будущему понижению зар.платы 😹
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Greatest Of All Time
Ответ LIVERPOOL18921503/25052005
Скажем так, ну я один из симпатизантов КриРо. Но у меня "горит" от того, что люди восхваляют самого лицемерного футболиста мира, коим Месси и является. Да, Роналду эгоистичен, но хотя бы в этом он ЕСТЕСТВЕНЕН. А гном строит из себя святошу, это-то и злит
Месси по сравнению с рюналду и на поле и за его пределами король. Рюналду это Бузова 2.0 за пределами поля.
А на поле Кокорин 2.0
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Станислав Л
Ответ DolJun
барса конечно фк мем, но чтобы так внаглую отбирать номер - они ж не мю в конце концов) помню как ржали с роналду когда мю у кавани номер отобрал)
что он сделал для этого номера, чтобы его носить после короля???
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Книголюб
Ответ LIVERPOOL18921503/25052005
Более лицемерного футболиста, чем Месси я в свой довольно долгой футбольной жизни не видел
бред полный
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Neyron
Лидеры команды дали добро, кто их вообще спрашивать будет.
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bulldozer
Ответ DolJun
странно ожидать прогресса атакующих игроков при автобуснике чави, он ведь навесбол ставит
Завязывай с наркотой или чем ты там упарываешься.

Меня, конечно, веселят твои бредовые комментарии про Барселону, но я переживаю. Если ты того-самого, кто меня будет веселить?)
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Davron Tashkenbaev
Ответ Nick T
важные игроки в курсе, что они дали добро?
Им не до этого. Они думают как взять всю зарплату по контракту. После или даже переходу Месси в клуб все должны будут играть за идею и за буханку хлеба))
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Greatest Of All Time
Ответ tach77
Если честно как фанат Реала я рад возвращению месси в барселону.
Тоже хочешь что бы он забил 28,29,30 голы???
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Greatest Of All Time
Ответ DolJun
а при чем тут челси?
Переживаю, а то кому не лень унижают Челси. А 12 место это даже не место середняков.
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llolishe
Месси еще должен оформить два покера в ворота Реала
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Greatest Of All Time
Ответ LIVERPOOL18921503/25052005
Более лицемерного футболиста, чем Месси я в свой довольно долгой футбольной жизни не видел
долгой это общий 10 лет??))))
Я вот за свои 34 лет не видела более позорного футболиста чем рюналду.
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Пинающий Достоинства
Ответ Fan of Sport
Этот переход нужен всем, самому Месси, игрокам Барселоны, руководству Барселоны, Ла Лиге и конечно же нам, фанатам Барселоны.
Даже нам, болельщикам Реала этот трансфер нужен (а то эти АПЛ возомнили себя второй после ФНЛ лигой )
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Greatest Of All Time
Ответ Homelender_666
Горит здесь только у тебя)
По этому ты тут??)) Хотя твоё место в 200 лиге.)))
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M a y h e M
Про лидеров дающих добро смешно было. Месси оставался лидером Барселоны даже будучи игроком ПСЖ
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VERBLYUD
Ответ Greatest Of All Time
Комментарий удален модератором
Они очень хорошо понимают, что за 2 сезона в Барсе Лео точно побьет рекорды их кумира в ЛЧ по голам и ассистам, поэтому от каждой новости о возвращении Месси у них конкретно полыхает))
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руслан рарк
а дали добро на сокращение своих ЗП? ведь иначе пешехода не подписать
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Станислав Л
Ответ DolJun
так разве не он новый месси? местные кулес так говорили, если что
ты футбол Барсы смотришь глазами? Он играл неплохо пока не сломали. После этого на свой уровень так и не вышел.
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Тюменец
Футболисты ПСЖ, походу, не меньше воодушевлены
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tach77
Ответ Greatest Of All Time
Комментарий удален модератором
Если честно как фанат Реала я рад возвращению месси в барселону.
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