Игроки «Барселоны» воодушевлены возможным возвращением Лионеля Месси.

Как сообщает Diario Sport, тренер Хави уже сообщил в раздевалке, что аргентинец может вернуться в каталонский клуб.

Кроме того, отмечается, что «игроки-тяжеловесы» (подразумеваются важные футболисты «Барсы») дали добро на возвращение Месси.

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