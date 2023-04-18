Широков о Дзюбе: «Мне он всегда нравился. Для Артема важны эмоции, в «Локомотиве» они у него есть»
Роман Широков высказался о результативности Артема Дзюбы в «Локомотиве».
– «Локомотив» удивил последними результатами?
– Меня не удивил. Я не понимал, почему до этого они так не играли. После того, как они усилились, у меня не было сомнений, что «Локомотив» окажется в десятке. Команда это подтверждает.
– Как вам Дзюба?
– Мне всегда нравился.
– Многие думали, что после 6 месяцев без футбола у него не получится в «Локомотиве».
– Вопрос был в том, что он влился по ходу чемпионата, когда играл еще за «Адану». В «Локомотив» он тоже на последнем этапе присоединился.
Для Артема важны эмоции. В стане железнодорожников они у него есть. К тому же Дзюба самостоятельно готовился и потом провел две недели с командой.
Для меня не является чем-то из ряда вон выходящим его нынешняя форма и результативность, – сказал генеральный директор «Сатурна».
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