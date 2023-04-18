Широков о Дзюбе: «Мне он всегда нравился. Для Артема важны эмоции, в «Локомотиве» они у него есть»

Теги Локомотив Сатурн Артем Дзюба Роман Широков премьер-лига Россия Футбол

Роман Широков высказался о результативности Артема Дзюбы в «Локомотиве».

– «Локомотив» удивил последними результатами?

– Меня не удивил. Я не понимал, почему до этого они так не играли. После того, как они усилились, у меня не было сомнений, что «Локомотив» окажется в десятке. Команда это подтверждает.

– Как вам Дзюба?

– Мне всегда нравился.

– Многие думали, что после 6 месяцев без футбола у него не получится в «Локомотиве».

– Вопрос был в том, что он влился по ходу чемпионата, когда играл еще за «Адану». В «Локомотив» он тоже на последнем этапе присоединился.

Для Артема важны эмоции. В стане железнодорожников они у него есть. К тому же Дзюба самостоятельно готовился и потом провел две недели с командой.

Для меня не является чем-то из ряда вон выходящим его нынешняя форма и результативность, – сказал генеральный директор «Сатурна».

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8 комментариев

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Циник Петербургский
Дзюба - большой ребенок. Иногда капризный. Иногда делает или говорит очевидные глупости. Вот такой вот он. Но он искренний. И я не могу относиться к нему слишком негативно. Но и позитивно относиться тоже не могу. Всё-таки, инфантильный мужик на четвертом десятке - это перебор. Так что мое отношение к нему - никак. )))
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prus_3
Для эмоций надо жениться на заремах, а не на работе искры высекать.
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Данил Садыков
Ответ Циник Петербургский
Дзюба - большой ребенок. Иногда капризный. Иногда делает или говорит очевидные глупости. Вот такой вот он. Но он искренний. И я не могу относиться к нему слишком негативно. Но и позитивно относиться тоже не могу. Всё-таки, инфантильный мужик на четвертом десятке - это перебор. Так что мое отношение к нему - никак. )))
Очень интересно, спасибо
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Данил Садыков
Ответ Pb-SE
"Мне Дзюба всегда нравился, особенно после ноября 2020"
до сих пор пересматриваешь по утрам?
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