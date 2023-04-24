Алексей Гасилин: «У Дзюбы крутое чувство юмора и сильное влияние на раздевалку. Помните тему с Азмуном? Это не разовая акция»

Алексей Гасилин охарактеризовал Артема Дзюбу.

– В 2013-м тебя из академии начали подтягивать в основу «Зенита». Через два года в команду пришел Дзюба. Как он тебе?

– Наверно, я не скажу, чего-то нового, но у Артема крутое чувство юмора и сильное влияние на раздевалку. Он подкалывал абсолютно всех. Помнишь эту тему, которую он изобразил с Азмуном? Когда сзади пристроился?

– Да.

– Это была не разовая акция с Азмуном (смеется). Уже тогда это было.

– А молодежь поддушивал?

– Артем – нет. Но остальные бывало.

– Кто?

– Когда Спаллетти начал подтягивать меня на тренировки, за «Зенит» играли Широков, Аршавин, Денисов, Кержаков, Быстров. Они были для меня кумирами, но в реальности оказалось все не так, как я себе представлял. Они настолько жестко пихали, что мне лишний раз было страшно получать мяч.

– Ты ведь еще и Кокорина застал в «Зените».

– Да! Мы до сих пор с Саней общаемся. Он крутой футболист, но свой потенциал реализовал лишь на 50 процентов. Он любил покайфовать, потусить. Это многих подводит. Пацаны, пожалуйста, не кайфуйте, пока ничего не сделали! Не повторяйте ошибок, – сказал бывший футболист «Зенита», выступающий за медиафутбольный «Амкал».

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