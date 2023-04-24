Алексей Гасилин: «У Дзюбы крутое чувство юмора и сильное влияние на раздевалку. Помните тему с Азмуном? Это не разовая акция»

Теги Локомотив Зенит Владимир Быстров Артем Дзюба Игорь Денисов Андрей Аршавин Роман Широков премьер-лига Россия Александр Кержаков Александр Кокорин Сердар Азмун Алексей Гасилин Футбол

Алексей Гасилин охарактеризовал Артема Дзюбу.

– В 2013-м тебя из академии начали подтягивать в основу «Зенита». Через два года в команду пришел Дзюба. Как он тебе?

– Наверно, я не скажу, чего-то нового, но у Артема крутое чувство юмора и сильное влияние на раздевалку. Он подкалывал абсолютно всех. Помнишь эту тему, которую он изобразил с Азмуном? Когда сзади пристроился?

– Да.

– Это была не разовая акция с Азмуном (смеется). Уже тогда это было.

– А молодежь поддушивал?

– Артем – нет. Но остальные бывало.

– Кто?

– Когда Спаллетти начал подтягивать меня на тренировки, за «Зенит» играли Широков, Аршавин, Денисов, Кержаков, Быстров. Они были для меня кумирами, но в реальности оказалось все не так, как я себе представлял. Они настолько жестко пихали, что мне лишний раз было страшно получать мяч.

– Ты ведь еще и Кокорина застал в «Зените».

– Да! Мы до сих пор с Саней общаемся. Он крутой футболист, но свой потенциал реализовал лишь на 50 процентов. Он любил покайфовать, потусить. Это многих подводит. Пацаны, пожалуйста, не кайфуйте, пока ничего не сделали! Не повторяйте ошибок, – сказал бывший футболист «Зенита», выступающий за медиафутбольный «Амкал».

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19 комментариев

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БляхаджинсКарпина
Помните тему с Азмуном? Это не разовая акция

закопал обоих
+31
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kk.abb
Гасилин 🤡. Типичное лимитное дитя бестолковое. Когда рот не открывает ещё сойдет за адекватного, но когда откроет…
+13
-2
+11
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Злодей Спб
Всех по очереди! От так от!
Теперь мы знаем кто был "боссом качалки" ^_^
+9
-1
+8
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Stewee
«Это не разовая акция»

Ахахаха. А мы то думаем, чего Дзюба такой злой и мотивированный. Так у него разлука с Азмуном)
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Барсик Юрана
Педераст
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Плеймейкер87
Надеюсь видео этой акции мы не увидим
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-N-
Азмун думал, что это разовая акция, но Дзюба сказал - один раз не тридвараз.
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Black Phoenix
То, что делал Дзюба с Азмуном в раздевалке - это даже не уровень сортирной, примитивной и убогой шутки для подростков. Это полное УГ. И если кому-то именно это и подобное кажется смешным - мне искренне жаль таких людей.

P.S

А ещё это пропаганда ЛГБТ, и по нынешним законам Дзюба за тот видос должен под ответственность пойти.
+6
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Вечный Хрюн
Дзюба : Я перетра##л всю рпл
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maks44
Получается Дзюба еще ничего, а вот остальные жестко пихали.
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Питер Пэн
Ответ kk.abb
Гасилин 🤡. Типичное лимитное дитя бестолковое. Когда рот не открывает ещё сойдет за адекватного, но когда откроет…
Все так. Только непонятно на кой у подобных недоразумений и поленьев еще и интервью берут!
+1
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Pok_Toholo
Ответ Барсик Юрана
Педераст
Ты сделал каминг-аут?
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-N-
Ответ maks44
Получается Дзюба еще ничего, а вот остальные жестко пихали.
Дзюба мягко пихал, с лаской
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maks44
Ответ -N-
Дзюба мягко пихал, с лаской
С шутками-прибаутками.
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Pok_Toholo
Ответ Gestor_36
’’ Зюбка имел весь зинид" - таков заголовок должен быть
Дзюба имел спартак, регулярно
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