Ширко о 4:3 с «Краснодаром»: «После первого тайма подумалось, что «Спартак» даже из пятерки выпадет»

Теги Спартак Александр Ширко премьер-лига Россия Краснодар Футбол

Александр Ширко оценил победу «Спартака» над «Краснодаром» (4:3) в Мир РПЛ.

— Верили, что «Спартак» вытащит матч после 0:2?

— Нет. Не особо верилось, что спартаковцы спасут эту игру. Даже при 2:2 почему-то очень быстро пропустили. Как так? Это расстроило. «Краснодар» мог доводить дело до победы.

— У «Спартака» катастрофа в обороне?

— Мне трудно сказать, почему Абаскаль все время ищет оптимальное сочетание в защите. В первом тайме все были тяжелые, не только защитники. Никто высокие скорости не включал. То ли перегруженные, то ли уставшие...

— Перспективы «Спартака»? На что все-таки замахнутся подопечные Абаскаля после такой волевой победы?

— После первого тайма подумалось, что «Спартак» даже из пятерки выпадет...

— Даже так?

— Итоговый результат, конечно, обнадежил. Но что дальше? До перерыва все было слишком невзрачно. И ноги не бегут, и руки опускаются... Если красно-белые продолжат так же играть, как в первой половине встречи, можно еще все растерять... В общем, я пока осторожен в прогнозах.

— Пока нет уверенности, что «Спартак» движется поступательно?

— Понимаете, слишком много весной было настораживающих моментов. Та же игра с «Акроном» — катастрофа по результату. Мягко говоря, не впечатлили ребята.

— Но там и лидеры не играли.

— Согласен. Но это же «Спартак». Молодежь должна выкладываться. Доказывать свою состоятельность. Сегодня меня насторожила физическая и психологическая усталость команды. Вытащили игру на зубах. Молодцы. Но что дальше? Ждем матча с «Ростовом», – сказал экс-форвард «Спартака».

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6 комментариев

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КБ Сергей
Какие прогнозы могут быть со Спартаком? С такой игрой в обороне, даже на две минуты вперёд загадывать - себе дороже. С таким набором защитников, рассчитывать особо не на что, к сожалению.
+5
0
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Ильдар Фарукшин
Зато эмоций я получил. Рыжий красавчик.. Особенно как с Антошкой разговаривал, настраивал на лавке вовремя игры. Григорян классно коммент дал
+3
0
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Красная стрела
Да всё время крайности. Причём даже у наших хейтеров, а не только болельщиков. Проигрывают, всё. Сезон провален. Месяц не выигрывают, всё-словно это не просто неудачный отрезок, а завтра расформирование. Когда выигрывают-всё наоборот.
+2
0
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Сергей Б
Пять, шесть ключевых игроков, на которых всё держится, уровень остальных гораздо ниже и это особенно заметно, когда лидеры травмируются, мне непонятно почему Зиньковский выходит на замены, он должен быть в старте в каждом матче
+1
0
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Алексей Фирстов
У спартака дырявая защита, нужны туда трансферы. Впрочем как и Локомотиву.
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Slava=Spartak
Ответ Ильдар Фарукшин
Зато эмоций я получил. Рыжий красавчик.. Особенно как с Антошкой разговаривал, настраивал на лавке вовремя игры. Григорян классно коммент дал
Именно за такие эмоции Спартак любит вся страна, результат уходит на второй план....
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