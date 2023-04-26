Ширко о 4:3 с «Краснодаром»: «После первого тайма подумалось, что «Спартак» даже из пятерки выпадет»

Александр Ширко оценил победу «Спартака» над «Краснодаром» (4:3) в Мир РПЛ.

— Верили, что «Спартак» вытащит матч после 0:2?

— Нет. Не особо верилось, что спартаковцы спасут эту игру. Даже при 2:2 почему-то очень быстро пропустили. Как так? Это расстроило. « » мог доводить дело до победы.

— У «Спартака» катастрофа в обороне?

— Мне трудно сказать, почему Абаскаль все время ищет оптимальное сочетание в защите. В первом тайме все были тяжелые, не только защитники. Никто высокие скорости не включал. То ли перегруженные, то ли уставшие...

— Перспективы «Спартака»? На что все-таки замахнутся подопечные Абаскаля после такой волевой победы?

— После первого тайма подумалось, что «Спартак» даже из пятерки выпадет...

— Даже так?

— Итоговый результат, конечно, обнадежил. Но что дальше? До перерыва все было слишком невзрачно. И ноги не бегут, и руки опускаются... Если красно-белые продолжат так же играть, как в первой половине встречи, можно еще все растерять... В общем, я пока осторожен в прогнозах.

— Пока нет уверенности, что «Спартак» движется поступательно?

— Понимаете, слишком много весной было настораживающих моментов. Та же игра с «Акроном» — катастрофа по результату. Мягко говоря, не впечатлили ребята.

— Но там и лидеры не играли.

— Согласен. Но это же «Спартак». Молодежь должна выкладываться. Доказывать свою состоятельность. Сегодня меня насторожила физическая и психологическая усталость команды. Вытащили игру на зубах. Молодцы. Но что дальше? Ждем матча с «Ростовом», – сказал экс-форвард « ».

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