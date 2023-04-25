Быстров о мате фанатов «Спартака»: «Краснодар» со своей прекрасной домашней атмосферой, где радуга и бабочки вокруг, не привык к такому. Попали в ядовитое логово просто!»

Теги Спартак Владимир Быстров премьер-лига Россия болельщики Краснодар Футбол

Владимир Быстров прокомментировал жалобы «Краснодара» на поведение фанатов «Спартака».

Напомним, после матча «Спартак» – «Краснодар» в 24-м туре Мир РПЛ (4:3) вратарь «быков» Матвей Сафонов заявил, что болельщики красно-белых кричали «Пошли ## ###, «Краснодар».

«Краснодар», конечно, со своей прекрасной домашней атмосферой, с привычными для них комфортными условиями, где нет места мату, где любовь и поддержка болельщиков, радуга и бабочки вокруг… Явно не привык к тому, что было вчера за пределами краснодарского стадиона. Попали в ядовитое логово просто!
Столкнулись с настоящим давлением!

Я считаю, футболистам «Краснодара» нужно быть кровожаднее и злее, чтобы ломать сопротивление «Спартака» и «Зенита».

Если бы я во времена своих переходов из одного клуба в другой так же пропускал через себя все слова, которые валились на меня изо всех щелей, сидел их потом обдумывал, обмусоливал… то, наверное, уже должен был застрелиться как минимум дважды. Не иначе», – написал бывший игрок «Зенита».

👀 Где начинали топ-игроки РПЛ? Вспомните карьеры наших звезд в игре про российский футбол

Материалы по теме

20 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Очки Дани Алвеса
Давайте будем реалистами. На каждом матче даже банально во время травмы многие орут «уноси, уноси».
Вчерашние жалобы игроков Краснодара - просто позорище. Наверное, они еще и грустят в раздевалке, что им букет после игры никто не подарил.
+21
-4
+17
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Виталий
Володя знает , ему часто прилетало с трибун и не такое слышал ))
+14
0
+14
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ярик01
Ответ Ебздрогыч
Оказывается, у нас культурная столица не Санкт-Петербург, а Краснодар
Культурная станица России. Чтобы не было обидно СПб )
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Petr Denisov
Странный Быстров.

Нежные южные цветы попали в ядовитое логово и там сгинули.

Так они цветы или игроки? Или у них всех силы ушли на обиды, симуляции, провокации и аппеляции к судье?

Сами показывали непонятно какие жесты Спартаковским болельщикам, а после это им аплодисменты нужны?

Мат - это лишнее,, только игроки во время игры им часто пользуются, никого не смущает.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Konstantin Zorin
В Краснодаре не знают о мате? Значит, это был лекбез. Вы в культурной столице Лондоне ещё не были, там факи прямо в камеру показывают.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ChefJhonnyMorgan
По факту Володька сказал
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Alex Chernov
Володя знает туда дорогу, это факт 🙃
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ярик01
А матом ругаться на болельщиков игроков Краснодара тоже на стадионе Спартак научили? )
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ебздрогыч
Оказывается, у нас культурная столица не Санкт-Петербург, а Краснодар
+3
-3
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Александр Павлов
Володя молодчик
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Владимир Молявин
Ну послали по извесному адресу и что? Не в первый раз же. Надо проще относиться.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Petr Denisov
Ответ Ярик01
А матом ругаться на болельщиков игроков Краснодара тоже на стадионе Спартак научили? )
Да, они же нежные бычки.
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий