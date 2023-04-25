Быстров о мате фанатов «Спартака»: «Краснодар» со своей прекрасной домашней атмосферой, где радуга и бабочки вокруг, не привык к такому. Попали в ядовитое логово просто!»

Владимир Быстров прокомментировал жалобы «Краснодара» на поведение фанатов «Спартака».

Напомним, после матча «Спартак» – «Краснодар» в 24-м туре Мир РПЛ (4:3) вратарь «быков» Матвей Сафонов заявил, что болельщики красно-белых кричали «Пошли ## ###, « ».

«Краснодар», конечно, со своей прекрасной домашней атмосферой, с привычными для них комфортными условиями, где нет места мату, где любовь и поддержка болельщиков, радуга и бабочки вокруг… Явно не привык к тому, что было вчера за пределами краснодарского стадиона. Попали в ядовитое логово просто!

Столкнулись с настоящим давлением!

Я считаю, футболистам «Краснодара» нужно быть кровожаднее и злее, чтобы ломать сопротивление « » и «Зенита».

Если бы я во времена своих переходов из одного клуба в другой так же пропускал через себя все слова, которые валились на меня изо всех щелей, сидел их потом обдумывал, обмусоливал… то, наверное, уже должен был застрелиться как минимум дважды. Не иначе», – написал бывший игрок «Зенита».

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