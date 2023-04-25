Быстров о мате фанатов «Спартака»: «Краснодар» со своей прекрасной домашней атмосферой, где радуга и бабочки вокруг, не привык к такому. Попали в ядовитое логово просто!»
Владимир Быстров прокомментировал жалобы «Краснодара» на поведение фанатов «Спартака».
Напомним, после матча «Спартак» – «Краснодар» в 24-м туре Мир РПЛ (4:3) вратарь «быков» Матвей Сафонов заявил, что болельщики красно-белых кричали «Пошли ## ###, «Краснодар».
«Краснодар», конечно, со своей прекрасной домашней атмосферой, с привычными для них комфортными условиями, где нет места мату, где любовь и поддержка болельщиков, радуга и бабочки вокруг… Явно не привык к тому, что было вчера за пределами краснодарского стадиона. Попали в ядовитое логово просто!
Столкнулись с настоящим давлением!
Я считаю, футболистам «Краснодара» нужно быть кровожаднее и злее, чтобы ломать сопротивление «Спартака» и «Зенита».
Если бы я во времена своих переходов из одного клуба в другой так же пропускал через себя все слова, которые валились на меня изо всех щелей, сидел их потом обдумывал, обмусоливал… то, наверное, уже должен был застрелиться как минимум дважды. Не иначе», – написал бывший игрок «Зенита».
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Вчерашние жалобы игроков Краснодара - просто позорище. Наверное, они еще и грустят в раздевалке, что им букет после игры никто не подарил.
Нежные южные цветы попали в ядовитое логово и там сгинули.
Так они цветы или игроки? Или у них всех силы ушли на обиды, симуляции, провокации и аппеляции к судье?
Сами показывали непонятно какие жесты Спартаковским болельщикам, а после это им аплодисменты нужны?
Мат - это лишнее,, только игроки во время игры им часто пользуются, никого не смущает.