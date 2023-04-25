Кечинов о «Спартаке»: «В защите проходной двор – так нельзя играть! С «Краснодаром» проявили характер, в других матчах соперник не простит»

Теги Спартак премьер-лига Россия Валерий Кечинов Краснодар Квинси Промес Александр Соболев Чемпионат.com Футбол

Валерий Кечинов раскритиковал игру «Спартака» в обороне.

В 24-м туре Мир РПЛ «Спартак» на своем поле обыграл «Краснодар» со счетом 4:3.

«В матче с «Краснодаром» «Спартак» показал не самую лучшую игру, особенно в обороне. Так нельзя играть – в защите проходной двор!

Но нужно отдать должное – «Спартак» проявил характер. Соболев и Промес повели за собой команду. Казалось, что игра уже безнадежна, но они ее переломили. Хорошо, что восстановился Квинси – он будет вести за собой партнеров в следующих матчах.

«Спартак» пропускает в каждом матче по два мяча. С такой обороной ничего хорошего не светит. Нужно это исправлять в ближайшие недели.

В матче с «Краснодаром» повезло: где-то характер проявили, где-то пенальти могли поставить. В следующих играх такое может не пройти – соперник не простит ошибки», – сказал бывший игрок «Спартака».

4:3 «Спартака» с «Краснодаром» – это безумно весело. Но давайте поговорим о качестве игры (беда)

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7 комментариев

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Виталий
Очень сильно не хватало в кубковых матчах Промеса и Соболева , будь они исход был бы другой. Отмечу и Шамара с Джикией тоже потери существенные .
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Тиджани Бабангида
Оборона всегда была,есть и остается проблемой «Спартака». А матч удалось переломить из-за таких-же проблем в защите у соперника. Да и вратарь сборной сыграл неважно.
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AminO2
Во-первых, очень серьезную роль, с большим объемом работы, играл Хлусевич. Не случайно, временный спад по игре а защите у спартаковцев совпал с его травмой. Во-вторых, резкие изменения состава от матча к матчу влияют на общую связность игры, что отражается на действиях защитников, синхронности прессинга и т.д. По ходу сезона, наигрывается сразу 2 иностранных новичка в основу оборонительной линии, фэйлы возможны, это естественный процесс. Важнее, то, как команда реагирует. И победный матч показал, что реакция – здоровая.
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Михаил Зюбин
По-моему всегда так было.
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RWMen
Согласен с Кечиновым, оборона-это какой-то треш!
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Александр Поливенко
Ответ Виталий
Очень сильно не хватало в кубковых матчах Промеса и Соболева , будь они исход был бы другой. Отмечу и Шамара с Джикией тоже потери существенные .
Согласен. С ними Спартак, наверняка, переломил исход матча
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Александр Поливенко
Ответ Александр Поливенко
Согласен. С ними Спартак, наверняка, переломил исход матча
Имею ввиду матч с Акроном
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