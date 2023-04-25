Кечинов о «Спартаке»: «В защите проходной двор – так нельзя играть! С «Краснодаром» проявили характер, в других матчах соперник не простит»

Валерий Кечинов раскритиковал игру «Спартака» в обороне.

В 24-м туре Мир РПЛ «Спартак» на своем поле обыграл «Краснодар» со счетом 4:3.

«В матче с «Краснодаром» «Спартак» показал не самую лучшую игру, особенно в обороне. Так нельзя играть – в защите проходной двор!

Но нужно отдать должное – «Спартак» проявил характер. Соболев и Промес повели за собой команду. Казалось, что игра уже безнадежна, но они ее переломили. Хорошо, что восстановился – он будет вести за собой партнеров в следующих матчах.

«Спартак» пропускает в каждом матче по два мяча. С такой обороной ничего хорошего не светит. Нужно это исправлять в ближайшие недели.

В матче с «Краснодаром» повезло: где-то характер проявили, где-то пенальти могли поставить. В следующих играх такое может не пройти – соперник не простит ошибки», – сказал бывший игрок «Спартака».

4:3 «Спартака» с «Краснодаром» – это безумно весело. Но давайте поговорим о качестве игры (беда)

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