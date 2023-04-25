Кержаков об «Арсенале»: «Меня в 2003 году приезжали смотреть на матчи сборной России»
Александр Кержаков рассказал, что им интересовался лондонский «Арсенал».
– Знаешь, что меня тоже хотел «Арсенал»? Это 2003 год.
– Венгер разбирается, – сказал Александр Кокорин.
– У Кости Сарсании был знакомый. И меня приезжали смотреть на матчи Россия – Швейцария и Россия – Грузия.
– Ты забил? – спросил Кокорин?
– Нет, и меня не взяли, – сказал бывший форвард «Зенита», «Динамо» и «Севильи» в интервью Нобелю Арустамяну.
Кокорин об «Арсенале»: «Я выбирал Россию, думал, мы не хуже – отвечаю! Я верил, что «Динамо» выйдет на хороший уровень в Европе!»
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