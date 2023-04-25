Кержаков об «Арсенале»: «Меня в 2003 году приезжали смотреть на матчи сборной России»

Теги Константин Сарсания премьер-лига Россия премьер-лига Англия Александр Кержаков Сборная России по футболу Арсенал Александр Кокорин Нобель Арустамян Футбол

Александр Кержаков рассказал, что им интересовался лондонский «Арсенал».

– Знаешь, что меня тоже хотел «Арсенал»? Это 2003 год.

– Венгер разбирается, – сказал Александр Кокорин.

– У Кости Сарсании был знакомый. И меня приезжали смотреть на матчи Россия – Швейцария и Россия – Грузия.

– Ты забил? – спросил Кокорин?

– Нет, и меня не взяли, – сказал бывший форвард «Зенита», «Динамо» и «Севильи» в интервью Нобелю Арустамяну.

Кокорин об «Арсенале»: «Я выбирал Россию, думал, мы не хуже – отвечаю! Я верил, что «Динамо» выйдет на хороший уровень в Европе!»

👀 Где начинали топ–игроки РПЛ? Вспомните карьеры наших звезд в игре про российский футбол

Материалы по теме

9 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Клирик
Сарсания много чего сделал для клуба. Не был бы сейчас Зенит где сейчас есть без него. Миллеры и Медведевы позже потянулись, ибо присматривились.
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Екн Лор
Кокорин с Кержаковым в Арсенале, Мамаев в МЮ, Дзюба в Тоттенхэме, Чалов в Кристал Пэлес, Захарян в Челси. Сколько же наших легенд не увидела АПЛ
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Real Madrid
Бил, но не попадал
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Великий Алонсо
Что бы там Кержаков делал при Анри и Бергкампе? Мячи на тренировках носил? Уахахахах
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ape1sin
Не так уж и разбирается, если приезжал на Россия-Грузия. тогда при небывалом до селе выборе молодых нападающих, у Газзаева на острие играл Семак, ложную 9ку. кого там приезжали смотреть, интересно
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Valentin Kompaneytsev
Кому ты был нужен?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
red hikkikomori
Ответ Екн Лор
Кокорин с Кержаковым в Арсенале, Мамаев в МЮ, Дзюба в Тоттенхэме, Чалов в Кристал Пэлес, Захарян в Челси. Сколько же наших легенд не увидела АПЛ
И скольких ещё не увидит)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ape1sin
Ответ Екн Лор
Кокорин с Кержаковым в Арсенале, Мамаев в МЮ, Дзюба в Тоттенхэме, Чалов в Кристал Пэлес, Захарян в Челси. Сколько же наших легенд не увидела АПЛ
ещё Булыкин в кристал пэлас ездил на просмотр)) и Игнашевича Эвертон звал
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Klinsmann32
Ответ Клирик
Сарсания много чего сделал для клуба. Не был бы сейчас Зенит где сейчас есть без него. Миллеры и Медведевы позже потянулись, ибо присматривились.
жаль Костя так рано ушел...я думаю, Зенит многое потерял
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий