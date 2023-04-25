Кержаков об «Арсенале»: «Меня в 2003 году приезжали смотреть на матчи сборной России»

Александр Кержаков рассказал, что им интересовался лондонский «Арсенал».

– Знаешь, что меня тоже хотел «Арсенал»? Это 2003 год.

– Венгер разбирается, – сказал .

– У Кости Сарсании был знакомый. И меня приезжали смотреть на матчи Россия – Швейцария и Россия – Грузия.

– Ты забил? – спросил Кокорин?

– Нет, и меня не взяли, – сказал бывший форвард «Зенита», «Динамо» и «Севильи» в интервью Нобелю Арустамяну.

Кокорин об «Арсенале»: «Я выбирал Россию, думал, мы не хуже – отвечаю! Я верил, что «Динамо» выйдет на хороший уровень в Европе!»

👀 Где начинали топ–игроки РПЛ? Вспомните карьеры наших звезд в игре про российский футбол