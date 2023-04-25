Кокорин об «Арсенале»: «Я выбирал Россию, думал, мы не хуже – отвечаю! Я верил, что «Динамо» выйдет на хороший уровень в Европе!»
Александр Кокорин рассказал, почему отказался переходить в лондонский «Арсенал».
Сообщалось, что лондонский клуб проявлял интерес к Кокорину в период его выступлений за московское «Динамо».
– Тебя хочет «Арсенал». Об этом пишет английская пресса. Ты когда приходил на следующий день на тренировку, ты такой: «Ребят, меня хочет «Арсенал»?
– Слушай, ну я при этом выбирал Россию. Думал, мы не хуже. Думал, мы сейчас в еврокубках… По составу можем конкурировать. Отвечаю! Понятно, что была другая зарплата, большая. Мне там бы ее и не дали.
– Ты реально сравнивал «Динамо» с лондонским «Арсеналом»?
– Ну, в какой-то момент, да. Что это может быть… Ты видел динамовскую базу, стадион?
– При чем здесь база?
– Лучшая база в мире.
– Мы говорим про футбол, поле, матчи. При чем здесь база?
– Каких игроков в моменте покупали?
– Каких?
– Которые начали первый раз в жизни выходить на какой-то уровень «Динамо». Воронин, Кураньи пошли.
– И это сравнимо с «Арсеналом»?
– Конечно, нет. Но рассказываю, как это было. Собрание в «Динамо», говорят: будет то-то, то-то. Мне 17-18 лет. Естественно, я сижу и верю, что это будет.
– Это было позже.
– Хорошо. Мне 21 год. Я каждый год в «Динамо» верил, что клуб может. Каждый год мне обещали: будет то-то, то-то. Я действительно верил, что «Динамо» выйдет на хороший уровень в Европе.
И когда мы приезжали на первые игры в Лиге Европы, у нас особо состава не было, приехали с Кержом и «Селтик» бахнули. Мы из группы вышли, 1/4 прошли. Там был Вейналдум, который был капитаном в ПСВ.
– Может быть, Вейналдум стал игроком «Ливерпуля» и игроком уровня сборной Голландии, потому что уехал в Англию. А ты не уехал.
– Я с тобой согласен. Сейчас мы можем с тобой рассуждать, и ребята, которые посмотрят, будут что-то анализировать, но тогда не было таких интервью, я не могу посмотреть, что лучше.
На тот момент я верил, что наши клубы способны вырасти при поддержке. Каким проектом был «Анжи». Как я мог туда не перейти? Ну как, объясни мне. Сколько всего там происходило, сколько было влито, сколько, игроков. Как можно было не поверить, что там будет перспектива?
– Давайте я приведу пример Мхитаряна. Приезжает агент из России, чувак от Керимова: платим тебе 5 млн евро подъемных, 5 млн евро зарплату.
– Где он тогда играл?
– В «Шахтере». Он говорит: ребят, спасибо большое. Через неделю встречается в аэропорту с одним из боссов «Спартака» Челоянцем. Он говорит: «Вот тебе бумага, пиши сумму зарплаты. Дальше с «Шахтером» договоримся». А Генрих говорит: «Нет, хочу играть в Англии». Тоже мог сказать: «Анжи», такой проект, Это’О, Виллиан… Сейчас играет в «Интере» в 35 лет.
– Скажи мне, пожалуйста, в «Шахтере» он поиграл в Лиге чемпионов?
– Да.
– Понятное дело, он может говорить об Англии. А я к тому времени нигде нормально не играл, ни в Лиге чемпионов, ни в Лиге Европы, нигде.
– В чем отличие?
– Отличие в том, что у него уже был опыт игры в хороших турнирах с хорошими командами. Я с ними не играл, а хочу в «Арсенал»?
– Но ты хотел в «Арсенал».
– Я хотел в «Арсенал».
– И тебя хотел «Арсенал». Мало ли, что ты хотел. Главное, что тебя хотели.
– Меня хотел посмотреть «Арсенал».
– Посмотрел бы и оставил тебя.
– Не, понимаю, о чем ты говоришь. Я всегда хотел в Европу. Но наконец-то трофей хотели выиграть [с «Динамо»], – сказал Кокорин в интервью Нобелю Арустамяну.
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https://www.sports.ru/tribuna/blogs/slovom/874992.html
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После этой фразы можно было заканчивать интервью
Я хотел в Арсенал , но я хотел остаться .
Мы играли в Лиге Европы бахнули Селтик , но Мхитарян в отличие от меня играл в Европе и мог оценить а я не мог.
Как будто у человека образование 6 классов и он жил оторванно от общества в лесу .
про Захаряна с Тюкавином кончились видно новости)))
Ощущение, будто подошли на улице к алкашу, и спрашивают его «почему ты не реализовался в жизни?». А алкаш с бодуна, и может отвечать только односложными словами