Кокорин об «Арсенале»: «Я выбирал Россию, думал, мы не хуже – отвечаю! Я верил, что «Динамо» выйдет на хороший уровень в Европе!»

Теги Спартак Шахтер премьер-лига Россия премьер-лига Англия Арсенал Динамо Москва Александр Кокорин Генрих Мхитарян Нобель Арустамян Джеван Челоянц Футбол

Александр Кокорин рассказал, почему отказался переходить в лондонский «Арсенал».

Сообщалось, что лондонский клуб проявлял интерес к Кокорину в период его выступлений за московское «Динамо».

– Тебя хочет «Арсенал». Об этом пишет английская пресса. Ты когда приходил на следующий день на тренировку, ты такой: «Ребят, меня хочет «Арсенал»?

– Слушай, ну я при этом выбирал Россию. Думал, мы не хуже. Думал, мы сейчас в еврокубках… По составу можем конкурировать. Отвечаю! Понятно, что была другая зарплата, большая. Мне там бы ее и не дали.

– Ты реально сравнивал «Динамо» с лондонским «Арсеналом»?

– Ну, в какой-то момент, да. Что это может быть… Ты видел динамовскую базу, стадион?

– При чем здесь база?

– Лучшая база в мире.

– Мы говорим про футбол, поле, матчи. При чем здесь база?

– Каких игроков в моменте покупали?

– Каких?

– Которые начали первый раз в жизни выходить на какой-то уровень «Динамо». Воронин, Кураньи пошли.

– И это сравнимо с «Арсеналом»?

– Конечно, нет. Но рассказываю, как это было. Собрание в «Динамо», говорят: будет то-то, то-то. Мне 17-18 лет. Естественно, я сижу и верю, что это будет.

– Это было позже.

– Хорошо. Мне 21 год. Я каждый год в «Динамо» верил, что клуб может. Каждый год мне обещали: будет то-то, то-то. Я действительно верил, что «Динамо» выйдет на хороший уровень в Европе.

И когда мы приезжали на первые игры в Лиге Европы, у нас особо состава не было, приехали с Кержом и «Селтик» бахнули. Мы из группы вышли, 1/4 прошли. Там был Вейналдум, который был капитаном в ПСВ.

– Может быть, Вейналдум стал игроком «Ливерпуля» и игроком уровня сборной Голландии, потому что уехал в Англию. А ты не уехал.

– Я с тобой согласен. Сейчас мы можем с тобой рассуждать, и ребята, которые посмотрят, будут что-то анализировать, но тогда не было таких интервью, я не могу посмотреть, что лучше.

На тот момент я верил, что наши клубы способны вырасти при поддержке. Каким проектом был «Анжи». Как я мог туда не перейти? Ну как, объясни мне. Сколько всего там происходило, сколько было влито, сколько, игроков. Как можно было не поверить, что там будет перспектива?

– Давайте я приведу пример Мхитаряна. Приезжает агент из России, чувак от Керимова: платим тебе 5 млн евро подъемных, 5 млн евро зарплату.

– Где он тогда играл?

– В «Шахтере». Он говорит: ребят, спасибо большое. Через неделю встречается в аэропорту с одним из боссов «Спартака» Челоянцем. Он говорит: «Вот тебе бумага, пиши сумму зарплаты. Дальше с «Шахтером» договоримся». А Генрих говорит: «Нет, хочу играть в Англии». Тоже мог сказать: «Анжи», такой проект, Это’О, Виллиан… Сейчас играет в «Интере» в 35 лет.

– Скажи мне, пожалуйста, в «Шахтере» он поиграл в Лиге чемпионов?

– Да.

– Понятное дело, он может говорить об Англии. А я к тому времени нигде нормально не играл, ни в Лиге чемпионов, ни в Лиге Европы, нигде.

– В чем отличие?

– Отличие в том, что у него уже был опыт игры в хороших турнирах с хорошими командами. Я с ними не играл, а хочу в «Арсенал»?

– Но ты хотел в «Арсенал».

– Я хотел в «Арсенал».

– И тебя хотел «Арсенал». Мало ли, что ты хотел. Главное, что тебя хотели.

– Меня хотел посмотреть «Арсенал».

– Посмотрел бы и оставил тебя.

– Не, понимаю, о чем ты говоришь. Я всегда хотел в Европу. Но наконец-то трофей хотели выиграть [с «Динамо»], – сказал Кокорин в интервью Нобелю Арустамяну.

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44 комментария

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Глеб Каланов
Лучше этого парня про Кокорина в Арсенале никто не написал

https://www.sports.ru/tribuna/blogs/slovom/874992.html
+49
0
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Ебздрогыч
Понятно, что была другая зарплата, большая. Мне там бы ее и не дали.

Все остальное - лирика
+29
-2
+27
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SWS
Кокорин об «Арсенале»: «Я выбирал Россию, думал, мы не хуже – отвечаю!
После этой фразы можно было заканчивать интервью
+14
-1
+13
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username
вспоминаю, как Павлюченко с сожалением рассказывал о возвращении в РПЛ, хотя англичане уговаривали его остаться
+11
0
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Abu Ibrahim
Цепь противоречащих друг другу слов , какой то сыр бор .
Я хотел в Арсенал , но я хотел остаться .
Мы играли в Лиге Европы бахнули Селтик , но Мхитарян в отличие от меня играл в Европе и мог оценить а я не мог.
Как будто у человека образование 6 классов и он жил оторванно от общества в лесу .
+11
0
+11
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phantom_payne
Хоспаде, ему уже четвертый десяток, а интеллекта до сих пор столько же, как и у подростка в пубертатный период!
+9
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Ебздрогыч
Какая мотивация у паспортиста, которому в 20 лет насыпали денег в пешеходной лиге? Ехать за границу на меньшие деньги и тренироваться и играть в несколько раз упорнее и тяжелее? Да на фига! И так уже жизнь удалась. А рассказы про строительство великих Динамо и Анжи - ну это просто смешно
+8
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sintenced
Легенда Арсенала. Наряду с Дзюбой в Тоттенхэме и Акинфеевым в МЮ.
+6
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Egor Aleksandrovich
Ответ Глеб Каланов
Лучше этого парня про Кокорина в Арсенале никто не написал https://www.sports.ru/tribuna/blogs/slovom/874992.html
ну это база спортс.ру, это знать нужно)
+5
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username
ой, дурак
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ML26
Если отодвинуть обоснованную критику Кокоши - наша лига раньше реально была очень добротной. Понятно, что это не Англия и не любая другая лига из топ-4, но я раньше с удовольствием смотрел РПЛ. Был богатейший Анжи с грамотной селекцией (Буссуфа, Жусилей, Самба) и крутыми звездами (Это’О, Виллиан). Самобытный ЦСКА, который находил хрен пойми кого, и делал из них локальных звёзд. Зенит тогда играл в по-настоящему европейских футбол. Но в плей-офф ЛЧ всегда чего-то не хватало (возможно, сказывался зимний простой) Вечно подающие надежды Локо и Спартак, которые в последствии тоже взяли чемпионства. Кто-то раньше, а кто-то позже.
+3
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red hikkikomori
Нам то не гони©
+2
0
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Рашпель793
На первый взгляд глупо, конечно звучит. Но тогда РФПЛ то реально в какой-то момент стала внушать надежды, что вот-вот и можем сделать большой шаг к топ-5 чемпионатов. И конкретно Динамо хоть и недолго, но выглядело очень солидно.
+2
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Alex1104
Ответ phantom_payne
Хоспаде, ему уже четвертый десяток, а интеллекта до сих пор столько же, как и у подростка в пубертатный период!
Возраст и интеллект - не коррелируют. Жизненный опыт - да, может. Но если человек недалекий, то и опыт не помогает.
+2
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Алексей Ненахов
Ответ Глеб Каланов
Лучше этого парня про Кокорина в Арсенале никто не написал https://www.sports.ru/tribuna/blogs/slovom/874992.html
Краткость сестра таланта
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argentina10
Саша Кокорин преданный Динамовец - красава!!!
про Захаряна с Тюкавином кончились видно новости)))
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sintenced
Невыдуманные истории, о которых невозможно молчать.
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LaffyTaffy
Какое то интервью с тормозом…
Ощущение, будто подошли на улице к алкашу, и спрашивают его «почему ты не реализовался в жизни?». А алкаш с бодуна, и может отвечать только односложными словами
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CriminalJoint62
Вроде, Арсенал хотел его в аренду, а у него контракт заканчивался в том сезоне. Поэтому, выбрали Уэлбека
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Бухгалтер2021
Клаудиньо выбрал гражданство России потому я не хуже
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Евгений Цыбулин
Ответ username
вспоминаю, как Павлюченко с сожалением рассказывал о возвращении в РПЛ, хотя англичане уговаривали его остаться
Пав,очень хорошо,подходил Тоттенхэму!Реднапп времени игрового,мог и больше давать.
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bm
Кокорин. Спасибо, что глупый.
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tokoruko
Ответ Abu Ibrahim
Цепь противоречащих друг другу слов , какой то сыр бор . Я хотел в Арсенал , но я хотел остаться . Мы играли в Лиге Европы бахнули Селтик , но Мхитарян в отличие от меня играл в Европе и мог оценить а я не мог. Как будто у человека образование 6 классов и он жил оторванно от общества в лесу .
ну, он футбрлист
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sportsru_000
Ответ username
вспоминаю, как Павлюченко с сожалением рассказывал о возвращении в РПЛ, хотя англичане уговаривали его остаться
выпивал с фанатом Тоттенхэма, называл Палюченко исключительно lazy bastard
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btg2c7jhjf
Отвечает дворник за свой участок
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