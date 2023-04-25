Игроки «Тоттенхэма» возместят болельщикам стоимость билетов на матч с «Ньюкаслом» (1:6)

Игроки «Тоттенхэма» возместят болельщикам стоимость билетов на матч с «Ньюкаслом».

Лондонская команда потерпела поражение со счетом 1:6 в матче 32-го тура . Футболисты «шпор» обратились к фанатам после этой игры.

«Как команда, мы понимаем ваше разочарование, ваш гнев. Наша игра была недостаточно хороша. Мы знаем, что в подобных ситуациях слов недостаточно, но поверьте нам, подобное поражение причиняет боль.

Мы ценим вашу поддержку как дома, так и на выезде, и с учетом этого мы хотели бы возместить болельщикам стоимость билетов на матч на «Сент-Джеймс Парк». Мы знаем, что это не изменит того, что произошло в воскресенье, и мы сделаем все, чтобы исправить ситуацию в матче с «Манчестер Юнайтед» в четверг вечером, когда, опять же, ваша поддержка будет значить для нас все.

Вместе – и только вместе – мы сможем сдвинуть дело с мертвой точки», – говорится в заявлении игроков.

👀 Где начинали топ-игроки РПЛ? Вспомните карьеры наших звезд в игре про российский футбол