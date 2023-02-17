Ударивший Рэмсдейла фанат «Тоттенхэма» получил 4-летний бан на посещение матчей и 12 месяцев общественных работ. Он выплатит вратарю «Арсенала» 100 фунтов

Теги премьер-лига Англия Арсенал происшествия болельщики Тоттенхэм Аарон Рэмсдейл деньги Футбол

Фанат «Тоттенхэма», ударивший Аарона Рэмсдейла, признал вину.

По окончании игры «Арсенала» с «Тоттенхэмом» в 20-м туре АПЛ (2:0) один из фанатов ударил вратаря канониров ногой, после чего убежал.

Сегодня 35-летний работник паба Джозеф Уоттс предстал перед магистратским судом Аксбриджа. Уоттс признал себя виновным в нападении, выходе на территорию, прилегающую к игровой площадке, и бросании предметов на поле.

Фаната «Тоттенхэма» приговорили к 12 месяцам общественных работ, заставили выплатить Рэмсдейлу компенсацию в размере 100 фунтов и обязали выполнять 150 часов неоплачиваемой работы. Также он получил четырехлетний запрет на посещение футбольных матчей.

Профсоюз футболистов Англии о том, что фанат ударил Рэмсдейла: «Насилие по отношению к игрокам совершенно неприемлемо. Подобные инциденты происходят слишком часто»

Рэмсдейл об ударе в спину: «Фанаты «Тоттенхэма» задирали меня, я им отвечал. Все восприняли это как часть спорта, кроме одного»

Материалы по теме

9 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Lucky Z
Всё понял, кроме 100 фунтов
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Dooomer
Ответ Петроград
Вот нет у них фанайди. Дикари-с :)
Действительно, как они его нашли и наказали?!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Куй Покагорячев
Ударит молния и он получит суперспособности
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
инок
Возьмите правила РФС. Игроки только с игроками дерутся. Болелы только с болелами..))
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Vova Jmur
Ответ Златан младший (отец Ибры)
Комментарий удален модератором
через Е пишется...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Назар Игорь
Будет мыть унитазы в общественном сортире.
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Златан младший (отец Ибры)
Комментарий удален
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Гамарджоба Генацвале
35 лет, а ума нет.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Петроград
Вот нет у них фанайди. Дикари-с :)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Дядя ТУРА
отличное наказание я считаю. особенно про общественные работы
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий