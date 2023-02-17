Ударивший Рэмсдейла фанат «Тоттенхэма» получил 4-летний бан на посещение матчей и 12 месяцев общественных работ. Он выплатит вратарю «Арсенала» 100 фунтов

Фанат «Тоттенхэма», ударивший Аарона Рэмсдейла, признал вину.

По окончании игры « » с « » в 20-м туре (2:0) один из фанатов ударил вратаря канониров ногой, после чего убежал.

Сегодня 35-летний работник паба Джозеф Уоттс предстал перед магистратским судом Аксбриджа. Уоттс признал себя виновным в нападении, выходе на территорию, прилегающую к игровой площадке, и бросании предметов на поле.

Фаната «Тоттенхэма» приговорили к 12 месяцам общественных работ, заставили выплатить компенсацию в размере 100 фунтов и обязали выполнять 150 часов неоплачиваемой работы. Также он получил четырехлетний запрет на посещение футбольных матчей.

Профсоюз футболистов Англии о том, что фанат ударил Рэмсдейла: «Насилие по отношению к игрокам совершенно неприемлемо. Подобные инциденты происходят слишком часто»

Рэмсдейл об ударе в спину: «Фанаты «Тоттенхэма» задирали меня, я им отвечал. Все восприняли это как часть спорта, кроме одного»