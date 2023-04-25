Кокорин об инвестициях: «Недвижимость, одежда, кроссовки, машины. Я купил кроссовки за 7 000 долларов в 2012-м, а сейчас они 40 000 стоят»

Теги премьер-лига Россия высшая лига Кипр Арис Лимасол кроссовки Александр Кокорин Нобель Арустамян соцсети стиль деньги Кроссовки Футбол

Александр Кокорин рассказал, куда инвестирует деньги.

– Ты куда свои деньги инвестировал?

– Самая большая инвестиция – в недвижимость. Одежда, кроссовки, машины.

– В кроссовки можно инвестировать?

– А ты не знал? Я купил кроссовки в 2012 году за 7 000 долларов, а сейчас они 40 000 стоят.

– Да ладно?! Какая твоя самая дорогая обувь?

– Вот они. Еще были за 10 000, но я говорю про те, что сильно выросли.

– А недвижимость?

– Не знаю, выросла она или нет, но она имеется.

– Только в России?

– Только в России.

– А на Кипре не хочешь?

– Я всегда мечтал купить где-то, но у меня была мысль, что если санкции, я не смогу летать. Это меня пугало.

– А в твоем любимом Дубае нет скромной квартиры?

– Там, где у меня недвижимость, я хочу бывать. Не хочу купить – может, я ее сдам, может, то и се?

– Ты не бываешь в Дубае?

– Мало бываю.

– То есть кроссовки и недвижимость – все?

– Это шутка была. Тебя так устроит: в евро в банке – в консерве, в ячейке – лежат. И все,– сказал форвард «Ариса» в интервью Нобелю Арустамяну.

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30 комментариев

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Slanselap
Предлагаю Кокоше после окончания карьеры экономику в универах преподавать. Чтобы страна не потеряла такое дарование.
+42
-2
+40
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.фигляр.
– В кроссовки можно инвестировать?
– А ты не знал? Я купил кроссовки в 2012 году за 7 000 долларов, а сейчас они 40 000 стоят.
...
-они в космос летали?
-нет, зону топтали
+40
-3
+37
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andrushapumba
саша, такой ты такой умный и классный инвестор куплю твой курс по инвестированию за 8 999
+21
-4
+17
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Кокич
40000 они будут стоить только тогда, когда их кто-то у тебя купит за столько.
+12
-3
+9
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dpv
Уоррен Баффет подвинься )))
+9
0
+9
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avcgloronalduMU
Ответ .фигляр.
– В кроссовки можно инвестировать? – А ты не знал? Я купил кроссовки в 2012 году за 7 000 долларов, а сейчас они 40 000 стоят. ... -они в космос летали? -нет, зону топтали
в США бум на кроссы, это правда, лимитированные, спец и тд могут и 100k стоить и неважно, что они не самого Джордана , там у людей есть деньги, они из так тратят
+8
0
+8
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Захар Собов
Ответ andrushapumba
саша, такой ты такой умный и классный инвестор куплю твой курс по инвестированию за 8 999
через десять лет перепродашь за 100К. Это, кстати, первый урок с курса
+5
0
+5
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Денис Шорц
Знаете, я и сам своего рода инвестор
+2
0
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Виталий Коваленко
Это после 3 касаний в Фиорентине?
+1
0
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инок
Куда хочет Кокорин, туда и тратит. Его деньги.
+4
-3
+1
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AlbertDav
Самый кайф в Кокорине, что ему и не надо казаться умным. Он в своем мире и при этом живет успешно
+1
0
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Вадим flanec
Ответ dpv
Уоррен Баффет подвинься )))
Джефф Безос тоже курит в сторонке))
0
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Аморалинни
Ответ Кокич
40000 они будут стоить только тогда, когда их кто-то у тебя купит за столько.
Прям как биток
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Pitts
Ответ Lol Ko
А теперь представим за занятием такой аналитикой футболиста Кокорина )
Так если он в них ходит, то это уже такая инвестиция, с оговорками :) В случае с Коко это никакая не аналитика и не инвестиция, а просто пацанское ощущение, что нормально потратил деньги :)
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Lol Ko
Ответ Pitts
Часы, сумки, тапки. В предметы лакшери люди вкладываются. Но только надо разбираться в теме, чувствовать тренды и чётко рассматривать покупку в качестве инвестиции. Это значит, что нужно уметь вовремя продать, иногда даже с фиксацией убытков. Всё как везде.
А теперь представим за занятием такой аналитикой футболиста Кокорина )
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Pitts
Ответ Forza
Ну так вопрос не в этом, а в том насколько это хорошая инвестиция в реальности. Я допускаю, кстати, что это может быть и так. Но просто то, что кроссовки выросли в цене не говорит о том, что инвестиции в них - хорошая идея.
Часы, сумки, тапки. В предметы лакшери люди вкладываются. Но только надо разбираться в теме, чувствовать тренды и чётко рассматривать покупку в качестве инвестиции. Это значит, что нужно уметь вовремя продать, иногда даже с фиксацией убытков. Всё как везде.
0
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Forza
Ответ avcgloronalduMU
в США бум на кроссы, это правда, лимитированные, спец и тд могут и 100k стоить и неважно, что они не самого Джордана , там у людей есть деньги, они из так тратят
Ну так вопрос не в этом, а в том насколько это хорошая инвестиция в реальности. Я допускаю, кстати, что это может быть и так. Но просто то, что кроссовки выросли в цене не говорит о том, что инвестиции в них - хорошая идея.
+1
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Гуго
Я не понял, он их на Авито планирует продавать?
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CONST_VAN_G
Тряпичный инвестор
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markoolio
Кокорин: всегда была мысль, что будут санкции
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blax
Как заблокировать этот бред поехавшего?
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Russ Ivan
Нормальное мышление, в армянской лавке продавцом работать сможет...
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Vint-Z
Блин, только недавно кучу старых башмаков выбросил. Они, правда, не за 7000 баксов, а максимум за столько же рублей покупались, но все же. Эх, не мог Сашка-бизнескоуч чуть пораньше своё эпохальное интервью дать...
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jonnysilverhand01
Сделайте его пожалуйста министром финансов Кипра, думаю мы много нового узнаем об этих офшорах
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Дмитрий Турецкий
мальчик просто золотой! только отсидевший зэк молодой
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