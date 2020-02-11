Кокорин о кроссовках за 30 тысяч долларов: «Купил их за 200 тысяч рублей, когда доллар по 30 был»

Форвард Александр Кокорин, выступающий на правах аренды за «Сочи», рассказал о кроссовках за 30 тысяч долларов.

Он сообщил об этом, общаясь в прямом эфире инстаграма с Александром Кержаковым.

Кокорин в марте опубликовал фото в кроссовках Nike MAG Back to the Future, посвященных фильму «Назад в будущее 2».

Стоимость пары оценивается в диапазоне от 15 до 35 тысяч долларов.

– Ты расскажи, где эти кроссовки. Аршавин мне потом до двенадцати ночи звонил и писал – спроси про кроссовки.

– Это старая история. Я купил их лет пять назад, когда, знаешь, реально доллар был нормальный – по 30 рублей.

Я купил, не знаю, тысяч за 200 рублей, а в итоге они сейчас 30 тысяч долларов стоят.

– Давай, когда порвутся, Шаве отдашь.

– Я реально не хотел сейчас шутить... Они высокие. Туда весь Шава может поместиться.

– В один, а вторым накрыться?

– А вторым накрыться. Они же светятся – будет как на дискотеке, – сказала Кокорин.

Кроссовки Nike MAG Back to the Future были выпущены в количестве 1500 штук в 2011 году. Дополнительные 89 пар поступили в продажу в 2016 году.

Кокорин выложил фото в кроссовках из фильма «Назад в будущее». Они стоят от 15 до 35 тысяч долларов