Кокорин выложил фото в кроссовках из фильма «Назад в будущее». Они стоят от 15 до 35 тысяч долларов

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Форвард «Зенита» Александр Кокорин, выступающий на правах аренды за «Сочи», показал, что ему подарили на 29-й день рождения.

Футболист опубликовал фото в кроссовках Nike MAG Back to the Future, посвященных фильму «Назад в будущее 2», и подписал его: «Подарки».

Стоимость пары таких кроссовок оценивается в диапазоне от 15 до 35 тысяч долларов.

Кроссовки данной модели были выпущены в количестве 1500 штук в 2011 году. Дополнительные 89 пар поступили в продажу в 2016 году.

Ранее сообщалось, что с праздником Кокорина поздравили форвард «Зенита» Артем Дзюба, полузащитник «Монако» Франсеск Фабрегас и хавбек «Манчестер Юнайтед» Поль Погба.

Изображение: инстаграм Александра Кокорина

Кстати, сам Кокорин лайкнул фото в кроссовках в инстаграме Sports.ru о стиле. Вы тоже подписывайтесь!

У сына Кокорина появился инстаграм. В июне Майклу исполнится 3 года

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