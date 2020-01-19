Кокорин выложил фото в кроссовках из фильма «Назад в будущее». Они стоят от 15 до 35 тысяч долларов

Форвард «Зенита» Александр Кокорин, выступающий на правах аренды за «Сочи», показал, что ему подарили на 29-й день рождения.
Футболист опубликовал фото в кроссовках Nike MAG Back to the Future, посвященных фильму «Назад в будущее 2», и подписал его: «Подарки».
Стоимость пары таких кроссовок оценивается в диапазоне от 15 до 35 тысяч долларов.
Кроссовки данной модели были выпущены в количестве 1500 штук в 2011 году. Дополнительные 89 пар поступили в продажу в 2016 году.
Ранее сообщалось, что с праздником Кокорина поздравили форвард «Зенита» Артем Дзюба, полузащитник «Монако» Франсеск Фабрегас и хавбек «Манчестер Юнайтед» Поль Погба.
Изображение: инстаграм Александра Кокорина
Кстати, сам Кокорин лайкнул фото в кроссовках в инстаграме Sports.ru о стиле. Вы тоже подписывайтесь!
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