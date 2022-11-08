«Барса» после поражения «Реала» в Ла Лиге выложила фото улыбающихся Левандовского и Хави

Теги Барселона Реал Мадрид Хави Ла Лига Райо Вальекано Роберт Левандовски соцсети Футбол

«Барселона» в твиттере отреагировала на поражение «Реала» в Ла Лиге.

После победы «Райо Вальекано» над «Мадридом» (3:2) в матче 13-го тура Ла Лиги каталонский клуб вышел на первое место в турнирной таблице чемпионата.

После этой игры пресс-служба «Барселоны» сделала несколько публикаций в твиттере. Сначала каталонцы опубликовали фото улыбающегося нападающего Роберта Левандовского, затем выложили турнирную таблицу, где «Барса» расположена выше «Реала», а потом опубликовали фото, на котором улыбается главный тренер команды Хави.

«Настроение», – подписала публикацию с фото Хави пресс-служба «Барсы».

Фото: twitter.com/FCBarcelona_estwitter.com/FCBarcelona_es

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