Хави: «0:0 с «Райо» – это несчастный случай. «Барса» доминировала и создавала моменты»

Хави дал оценку игре «Барселоны» в матче против «Райо Вальекано».
Матч 1-го тура Ла Лиги на «Камп Ноу» завершился нулевой ничьей.
«Ничья с «Райо» – это несчастный случай. Это был нормальный матч, не идеальный, ничем не примечательный. Тем не менее мы сыграли достаточно правильно, чтобы выиграть, но получили только одно очко.
Мы доминировали и создавали моменты. Однако просто ничего не дается, и все нужно принимать со смирением.
Я предпочитаю оптимизм пессимизму, но придерживаясь скромности при этом. Все только начинается», – сказал главный тренер «Барсы».