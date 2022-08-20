Хави: «0:0 с «Райо» – это несчастный случай. «Барса» доминировала и создавала моменты»

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Хави дал оценку игре «Барселоны» в матче против «Райо Вальекано».

Матч 1-го тура Ла Лиги на «Камп Ноу» завершился нулевой ничьей.

«Ничья с «Райо» – это несчастный случай. Это был нормальный матч, не идеальный, ничем не примечательный. Тем не менее мы сыграли достаточно правильно, чтобы выиграть, но получили только одно очко.

Мы доминировали и создавали моменты. Однако просто ничего не дается, и все нужно принимать со смирением.

Я предпочитаю оптимизм пессимизму, но придерживаясь скромности при этом. Все только начинается», – сказал главный тренер «Барсы».

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