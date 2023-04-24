«Пошли ## ###, «Краснодар». Сафонов о том, что игрокам кричали на стадионе «Спартака» после матча
Матвей Сафонов пожаловался на поведение посетителей «Открытие Банк Арены».
Голкипер обратился к делегату матча по окончании встречи «Краснодара» и «Спартака» (3:4) в 24-м туре Мир РПЛ.
«Мы идем к своим болельщикам, нам кричат: «Пошли ## ### (на фиг), «Краснодар», идите ## ### (на фиг)!» Болельщики [кричат]. Я не знаю, ну вы пометьте...» – сказал Сафонов.
«Что они кричат – снимите на видео, ##### (блин), этих болельщиков», – добавил шедший следом хавбек Эдуард Сперцян.
Эмоционально высказался и форвард Джон Кордоба, употребивший сочетание puta madre (твою мать – исп.).
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Зато сразу видно интеллигенцию на трибунах с введением фануйди.
https://m.youtube.com/watch?v=P2IyXZUi42Q&pp=ygUb0LrQuNC90YHQutC4INGB0L_QsNGA0YLQsNC6
Смолов - что сказать, недаром в такой команде играет :)
Не так давно вроде так Смолова отмазали, когда "в сторону трибун, но про себя"