«Пошли ## ###, «Краснодар». Сафонов о том, что игрокам кричали на стадионе «Спартака» после матча

Матвей Сафонов пожаловался на поведение посетителей «Открытие Банк Арены».

Голкипер обратился к делегату матча по окончании встречи «Краснодара» и « » (3:4) в 24-м туре Мир РПЛ.

«Мы идем к своим болельщикам, нам кричат: «Пошли ## ### (на фиг), « », идите ## ### (на фиг)!» Болельщики [кричат]. Я не знаю, ну вы пометьте...» – сказал .

«Что они кричат – снимите на видео, ##### (блин), этих болельщиков», – добавил шедший следом хавбек .

Эмоционально высказался и форвард , употребивший сочетание puta madre (твою мать – исп.).

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