«Пошли ## ###, «Краснодар». Сафонов о том, что игрокам кричали на стадионе «Спартака» после матча

Теги Спартак премьер-лига Россия болельщики Открытие Банк Арена Краснодар Джон Кордоба Матвей Сафонов Эдуард Сперцян брань Футбол

Матвей Сафонов пожаловался на поведение посетителей «Открытие Банк Арены».

Голкипер обратился к делегату матча по окончании встречи «Краснодара» и «Спартака» (3:4) в 24-м туре Мир РПЛ.

«Мы идем к своим болельщикам, нам кричат: «Пошли ## ### (на фиг), «Краснодар», идите ## ### (на фиг)!» Болельщики [кричат]. Я не знаю, ну вы пометьте...» – сказал Сафонов.

«Что они кричат – снимите на видео, ##### (блин), этих болельщиков», – добавил шедший следом хавбек Эдуард Сперцян.

Эмоционально высказался и форвард Джон Кордоба, употребивший сочетание puta madre (твою мать – исп.).

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106 комментариев

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Филипп Юзбашев
Фанайди в действии)
+277
-7
+270
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imaginary
потому что нормальные фанаты спартака бойкотируют фан айди
+200
-11
+189
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Arman FCSM
Как же похорошели трибуны на матче после FanID!
+188
-6
+182
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андрэ
дети, домохозяйки или бюджетники ???
+134
-2
+132
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fbd
Ответ Филипп Юзбашев
Фанайди в действии)
Это мамы с колясками кричали, наверное
+45
0
+45
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avAngard
Ответ андрэ
дети, домохозяйки или бюджетники ???
пенсионеры
+29
0
+29
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Spartakus1984
Так понимаю теперь КДК должны рассмотреть мат Кордобы и Сперцяна,ибо не этичное поведение
+32
-5
+27
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Константин Михайлович
ну ничего себе оказывается на матчах матом ругаются на гостевую команду
+34
-13
+21
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Sergey Bogatov
"Товарищ судья, они, **** (блин), матерятся, некультурные, на *** (фиг)".
+23
-3
+20
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Щас Кордоба выхватит ещё один бан на пять матчей 😂
Зато сразу видно интеллигенцию на трибунах с введением фануйди.
+18
0
+18
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Никита Самарин
Это вам не ваш "колизей", в Англии например болельщики и не таким матом кроют.
+18
-6
+12
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Sergio19882007
То пенальти просят всю концовку,то ноют теперь)
+30
-20
+10
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Руслан 102
А на деле пометили то, как Сперцян и Кордоба матерились
+7
0
+7
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Смородская-Кикнадзе-Цорн
Ответ fbd
Это мамы с колясками кричали, наверное
И дети из колясок им втОрили
+5
0
+5
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Pelerin
Ответ андрэ
дети, домохозяйки или бюджетники ???
Бюджетники то все как один по консерваториям. Особенно работники ВПК))
+7
-2
+5
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Ответ imaginary
потому что нормальные фанаты спартака бойкотируют фан айди
Эти?
https://m.youtube.com/watch?v=P2IyXZUi42Q&pp=ygUb0LrQuNC90YHQutC4INGB0L_QsNGA0YLQsNC6
+18
-13
+5
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Spartak ist besser
Ну давайте будем обсуждать каждое слово, что кричат с трибун.
+9
-4
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Ответ Ярик01
За безличностный мат вроде дисквал не дают. Не так давно вроде так Смолова отмазали, когда "в сторону трибун, но про себя"
В том и дело, что Кордоба получил дисквал за мат на испанском в подтрибунке, снятый на телефон какого-то журналиста. )
Смолов - что сказать, недаром в такой команде играет :)
+4
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Spartakus1984
НУ фан айди всех вычислит
+4
-1
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Zlodimir
Парадокс в том, что вот такие отдельные выкрики были всегда, но они всегда буквально тонули в скандировании фанатской трибуны. Да, были, есть и будут во всём мире фанатских заряды, оскорбительные для соперника, но после игры чтобы весь фанатский сектор чужой команде в России скандировал, а тем более истерично кричал «пошли «на фиг», такое и не вспомнится. Бывало иногда, могут своим за безвольный матч что-то выдать, но куда более остроумное, чем простой посыл «на».
+3
0
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EuhenioV
Сафонов 🐀
+9
-6
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Артур Матрешкин
Ответ Peter Parker
Тоже не ожидал такого от прогрессивного гражданина Армении
Сафонов гражданин Армении ?
+2
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Артем Галкин
100% женщины с детьми кричали
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СемёнСемёныч
пип-пип-пип.. слишком много
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Ярик01
Ответ Log in
Щас Кордоба выхватит ещё один бан на пять матчей 😂 Зато сразу видно интеллигенцию на трибунах с введением фануйди.
За безличностный мат вроде дисквал не дают.
Не так давно вроде так Смолова отмазали, когда "в сторону трибун, но про себя"
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