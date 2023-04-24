Сафонов о «пошли ## ###, «Краснодар»: «Фанаты «Спартака» – это фанаты «Спартака». Для меня такое ненормально, надо наказывать»

Теги Спартак премьер-лига Россия болельщики Открытие Банк Арена Краснодар Матвей Сафонов Чемпионат.com брань Футбол

Матвей Сафонов объяснил обращение к делегату матча по поводу фанатов «Спартака».

«Если матом можно, то я могу повторить, что кричали фанаты «Спартака». Когда мы пошли к своим болельщикам, нам кричали: «Иди ## ### (на фиг), «Краснодар»!»

Мне такое непонятно. Мы подарили прекрасную игру болельщикам, ее было интересно смотреть, она была захватывающей. Инициатива уходила от одной команды к другой по несколько раз.

По итогу мне непонятно, почему такая реакция у болельщиков. Как мне написали: фанаты «Спартака» – это фанаты «Спартака». Для меня такое ненормально. На нашем стадионе вряд ли кто-то такое услышит в свой адрес. Такое должно нести за собой наказание, поэтому я пошел к делегатам и сказал, что это ненормально.

Я не говорю, чтобы нам аплодировали. Но если «Спартак» так делает всегда, то болельщиков надо за это наказывать. Я всегда аплодирую болельщикам соперника за красивую поддержку, за то, что они создают атмосферу на матче. Для нас такое тоже классно и приятно», – заявил голкипер «Краснодара» после игры 24-го тура Мир РПЛ.

«Пошли ## ###, «Краснодар». Сафонов о том, что игрокам кричали на стадионе «Спартака» после матча

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20 комментариев

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Камбоджа Иванов
Кто-то до сих пор ждет, что у болельщиков Спартака что-то будет нормально? Они сейчас неделю чемпионство праздновать будут.
+39
-22
+17
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Нейтральный критик
Ответ andretetenov
Комментарий удален модератором
Это еще большинство не пришло из-за фанайди. Скандировали самые культурные и контролируемые.
+14
-2
+12
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Ромарио163
Быдлятина
+15
-6
+9
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Spymeat
Ответ Камбоджа Иванов
Кто-то до сих пор ждет, что у болельщиков Спартака что-то будет нормально? Они сейчас неделю чемпионство праздновать будут.
Четыре раза перечитал. Ты сам понял, что написал? Какое чемпионство?
+9
-3
+6
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Алексей Ненахов
Ответ Камбоджа Иванов
Я понял, а ты нет. Сочувствую.
Это как пошутил , и посмеялся ?
+5
0
+5
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Не уверен!!
Это когда в конце за попадания мяча в живот все футболисты Краснодара показывали арбитру, что нужно ставить пенальти? За это вас должны были уважать соперники?
+2
0
+2
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Andrew Werdna
Что такое? Фан уйди же ввели для борьбы с матом на стадионах, там же мамы с колясками на трибунах! Ужас
+1
0
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andretetenov
Ответ Нейтральный критик
Это еще большинство не пришло из-за фанайди. Скандировали самые культурные и контролируемые.
ахах точно)))
+1
0
+1
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andretetenov
Комментарий удален модератором
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Лёвик Султановс
ща бы проф. футболисту обращать внимание и потом жаловаться в прессе на то что с трибуны кричат
+2
-2
0
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qw14qw
Ну началооось, что за бред он несёт? Когда Спартак играет в Краснодаре, там такая матершина сыпится в сторону Спартака! Проигрывать надо уметь!
0
0
0
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Камбоджа Иванов
Ответ Эдуард Шаталов
грязный игрочишка
Соболев: точно!
+1
-1
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