Сафонов о «пошли ## ###, «Краснодар»: «Фанаты «Спартака» – это фанаты «Спартака». Для меня такое ненормально, надо наказывать»

Матвей Сафонов объяснил обращение к делегату матча по поводу фанатов «Спартака».

«Если матом можно, то я могу повторить, что кричали фанаты «Спартака». Когда мы пошли к своим болельщикам, нам кричали: «Иди ## ### (на фиг), «Краснодар»!»

Мне такое непонятно. Мы подарили прекрасную игру болельщикам, ее было интересно смотреть, она была захватывающей. Инициатива уходила от одной команды к другой по несколько раз.

По итогу мне непонятно, почему такая реакция у болельщиков. Как мне написали: фанаты «Спартака» – это фанаты «Спартака». Для меня такое ненормально. На нашем стадионе вряд ли кто-то такое услышит в свой адрес. Такое должно нести за собой наказание, поэтому я пошел к делегатам и сказал, что это ненормально.

Я не говорю, чтобы нам аплодировали. Но если «Спартак» так делает всегда, то болельщиков надо за это наказывать. Я всегда аплодирую болельщикам соперника за красивую поддержку, за то, что они создают атмосферу на матче. Для нас такое тоже классно и приятно», – заявил голкипер «Краснодара» после игры 24-го тура Мир РПЛ.

«Пошли ## ###, «Краснодар». Сафонов о том, что игрокам кричали на стадионе «Спартака» после матча

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