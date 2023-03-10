Ткаченко о расставании с Иваном Игнатьевым: «На его папочке была подпись «Профессиональный предатель». По его человеческим качествам всегда были вопросы»

Глава компании ProSports Management рассказал о расставании с .

Дела форварда « » теперь ведет футбольный агент Алан Агузаров.

«Игрок решил не продлевать контракт, когда он закончился. Скажу вещь, которую никогда никому еще не говорил. На его папочке была подпись «Профессиональный предатель».

По его человеческим качествам всегда были вопросы, но до определенного момента уровень футбольного таланта перевешивал, да и мы верили, что наши любовь, тепло и отношение смогут его изменить», – сказал в интервью Sports.ru.

«Клуб не может сказать агенту: «Ты мне предложил дерьмо, поэтому ты виноват». Интервью Германа Ткаченко