Ткаченко о расставании с Иваном Игнатьевым: «На его папочке была подпись «Профессиональный предатель». По его человеческим качествам всегда были вопросы»

Теги Локомотив премьер-лига Россия Герман Ткаченко агенты Алан Агузаров Иван Игнатьев Футбол

Глава компании ProSports Management рассказал о расставании с Иваном Игнатьевым.

Дела форварда «Локомотива» теперь ведет футбольный агент Алан Агузаров.

«Игрок решил не продлевать контракт, когда он закончился. Скажу вещь, которую никогда никому еще не говорил. На его папочке была подпись «Профессиональный предатель».

По его человеческим качествам всегда были вопросы, но до определенного момента уровень футбольного таланта перевешивал, да и мы верили, что наши любовь, тепло и отношение смогут его изменить», – сказал Герман Ткаченко в интервью Sports.ru.

«Клуб не может сказать агенту: «Ты мне предложил дерьмо, поэтому ты виноват». Интервью Германа Ткаченко

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12 комментариев

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Alex1104
Ответ Spartakus1984
Ну типа много в него сил и средств вложили а он не захотел дальше сотрудничать
Я слышал, что крепостное право отменили в 1861 году. А всё остальное регулируется контрактом.
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Сергей Лепехин
Не продлил контракт и уже предатель ? Ткаченко возомнил себя работорговцем
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Ник Гре
Ответ ss_podonok
всегда знал что он подонок. особенно когда в июле 2020 за рубин против спартак, пробегал мимо джикии и подло ударил того в живот локтём
Смотрю на твой никнейм и... 🙄
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ss_podonok
всегда знал что он подонок. особенно когда в июле 2020 за рубин против спартак, пробегал мимо джикии и подло ударил того в живот локтём
+1
-2
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Spartakus1984
Ответ Alex1104
Честно говоря больше похоже на обидки какие-то. Закончился контракт и закончился. В чем предательство? Он ему отец, что ли?
Ну типа много в него сил и средств вложили а он не захотел дальше сотрудничать
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magentrumen
недалёкий, после таких высказываний люди дважды подумают, иметь ли с тобой дела
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Скорый поезд
Ответ Кеша
Интересно что на твоей папочке написано? Кто откроет тайну ? Зачем так накидывать на человека ? Можно подумать агенты это Агнецы Божии . На вас на самих пробу негде ставить, наверное .
На его папочке написано «Профессиональный прохиндей».
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Alex1104
Честно говоря больше похоже на обидки какие-то. Закончился контракт и закончился. В чем предательство? Он ему отец, что ли?
+2
-2
0
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Кеша
Интересно что на твоей папочке написано? Кто откроет тайну ? Зачем так накидывать на человека ? Можно подумать агенты это Агнецы Божии . На вас на самих пробу негде ставить, наверное .
+8
-3
+5
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Жаргал Шадапов
Почему предатель? Сам же говорит что контракт закончился
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Ахимассс
еще в Краснодаре про него было все понятно
0
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Max Zhomkov
ушёл к другому сутенеру
+8
-2
+6
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