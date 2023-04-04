«Локомотив» не намерен продлевать контракт с Игнатьевым. У него 4 гола за 21 матч сезона

«Локомотив» не собирается предлагать Ивану Игнатьеву новый контракт

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Игнатьев перешел в московский клуб в июле 2022 года и заключил контракт сроком на один год с опцией продления еще на два.

В этом сезоне у форварда четыре гола (три из них – «Оренбургу» в матче 7-го тура Мир ) и две результативные передачи в 21 игре за «Локомотив» в чемпионате и Фонбет Кубке России.

Полную статистику 24-летнего футболиста можно найти здесь.