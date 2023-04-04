«Локомотив» не намерен продлевать контракт с Игнатьевым. У него 4 гола за 21 матч сезона

Теги Локомотив премьер-лига Россия Иван Игнатьев Спорт-Экспресс Футбол

«Локомотив» не собирается предлагать Ивану Игнатьеву новый контракт

«Локомотив» не намерен продолжать сотрудничество с Иваном Игнатьевым. С ним не планируют продлевать контракт, пишет «Спорт-Экспресс».

Игнатьев перешел в московский клуб в июле 2022 года и заключил контракт сроком на один год с опцией продления еще на два.

В этом сезоне у форварда четыре гола (три из них – «Оренбургу» в матче 7-го тура Мир РПЛ) и две результативные передачи в 21 игре за «Локомотив» в чемпионате и Фонбет Кубке России.

Полную статистику 24-летнего футболиста можно найти здесь.

Материалы по теме

21 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ractorosan527@gmail.com
Ответ Abu Ibrahim
Куда так торопятся молодые ребята ? Сейчас бы играл в основном составе Краснодара вместо Кордобы.
Он в локо не может тайм начать а краснодарке вообще не нужен
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Vanek1411
Ответ Какао Боб
Нормально играл в принципе, лучше ожиданий, режим не нарушал. Возможно, стоило оставить его как сменщика для Дзюбы, которому уже сто лет, и в любом случае нужен будет отдых, хотя если собираются подписать кого-то получше, то можно и отпустить
Уже ставят игроку в плюс то, что он не бухал.)) Да паршивенько Игнатьев играет на самом деле. Тот же юный Раков когда на поле выходит, то по движению куда больше нравится.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Александр Цигельников
Типичный паспортист.
Ничего нового
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Max Semenik
Ответ Abu Ibrahim
Куда так торопятся молодые ребята ? Сейчас бы играл в основном составе Краснодара вместо Кордобы.
Паспортистские деньги крышу срывают. Не ему одному, даже не только его поколени.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ivan Kuzmenyuk
Зря. Играть в одного Дзюбу ошибка. Изидор летом всё равно уедет, ему тоже не нужно сидеть на лавке.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
dimon.xcel
Раков по габаритам примерно такой же, но перспектив гораздо больше, поэтому логично
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Женя Григорьев
Зря бросил пиво пить получается 😀
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Василий Пупкин
Видимо, плохо влиял на Дзюбу, сбивал того с истинного пути.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Игорь М.
Ответ LokoTen
так за него деньги не платили, так что пофиг
Зарплату же платили ему
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
WelcomeBackPURE
Помню когда Оренбургу 3 мяча забил, там гонору было столько )))
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
LokoTen
Ответ melmi
История Локо и Игнатьева с самого начала была авантюра
так за него деньги не платили, так что пофиг
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Николай Черепанов
Ну и правильно
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Какао Боб
Нормально играл в принципе, лучше ожиданий, режим не нарушал. Возможно, стоило оставить его как сменщика для Дзюбы, которому уже сто лет, и в любом случае нужен будет отдых, хотя если собираются подписать кого-то получше, то можно и отпустить
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Андрей Серьёзнов
да вы что? щас против Оренбурга еще разок сыграем, он еще покер забьёт))
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Денис Олегович
А начал на удивление неплохо так-то. Но похоже, что это всё: Лучшая лига мира, конец годам к 28 и добро пожаловать в Медиафутбол.
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
2vdhrvmmzf
Ответ Aleksey Yashin
Для Игнатьева за последние годы это еще неплохая статистика!
Неплохая? Это космос для игрока до этого 3 года не забивавшего с игры!
+9
0
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Никита Самарин
Под Дзюбой сидеть и менее талантливый футболист справится. 😉😏
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Abu Ibrahim
Куда так торопятся молодые ребята ? Сейчас бы играл в основном составе Краснодара вместо Кордобы.
+10
-1
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Саша Котляров
Хороший игроко
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
melmi
История Локо и Игнатьева с самого начала была авантюра
+17
-1
+16
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Aleksey Yashin
Для Игнатьева за последние годы это еще неплохая статистика!
+46
0
+46
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий