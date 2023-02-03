Представитель Игнатьева об интересе «Хапоэля»: «Локо» не заинтересован вести переговоры по его уходу»

Представитель Ивана Игнатьева прокомментировал интерес к игроку из Израиля.

Ранее сообщалось, что «Хапоэль» хотел приобрести нападающего « ».

«Интерес со стороны «Хапоэля» к Игнатьеву был и есть. Но «Локомотив» на данный момент не заинтересован вести переговоры по его уходу, Игнатьев остается в команде.

У него полгода контракта с «Локомотивом». Возможен ли переход летом? Все возможно. Может, это будет и «Хапоэль», а может, другой клуб», – сказал .

В 12 матчах текущего сезона Мир 24-летний форвард забил 4 гола и отдал 2 результативных паса. Его статистику можно найти здесь.