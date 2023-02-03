Представитель Игнатьева об интересе «Хапоэля»: «Локо» не заинтересован вести переговоры по его уходу»

Теги Локомотив премьер-лига Россия возможные трансферы высшая лига Израиль Хапоэль Беер-Шева Алан Агузаров Иван Игнатьев Спорт-Экспресс Футбол

Представитель Ивана Игнатьева прокомментировал интерес к игроку из Израиля.

Ранее сообщалось, что «Хапоэль» Беер-Шева хотел приобрести нападающего «Локомотива».

«Интерес со стороны «Хапоэля» к Игнатьеву был и есть. Но «Локомотив» на данный момент не заинтересован вести переговоры по его уходу, Игнатьев остается в команде.

У него полгода контракта с «Локомотивом». Возможен ли переход летом? Все возможно. Может, это будет и «Хапоэль», а может, другой клуб», – сказал Алан Агузаров.

В 12 матчах текущего сезона Мир РПЛ 24-летний форвард забил 4 гола и отдал 2 результативных паса. Его статистику можно найти здесь.

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2 комментария

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Сергей Архаров
Не не, его надо оставить. Он сейчас один из более менее адекватно играющих
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Константин Эсперов
Скорее агент выбивает новый контракт из клуба . Не думаю ,что евреи решили заработать на его перепродаже.
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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