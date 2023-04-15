«Челси» предпримет последнюю попытку сохранить Мэйсона Маунта в команде .

По информации ESPN, лондонский клуб планирует сделать полузащитнику последнее предложение о продлении контракта. Если игрок не примет условия «синих», то его продадут в летнее трансферное окно.

Маунт хочет получать зарплату, соизмеримую с его статусом игрока сборной Англии и футболиста основы « ». Контракт Риса Джеймса на 250 000 фунтов в неделю считается ориентиром в переговорах.

За 24-летним хавбеком следят « », « » и « ». Эти клубы могут попытаться подписать игрока, если он не договорится с «Челси».

В текущем сезоне АПЛ Маунт провел 23 матча, отличившись 3 голами и 2 ассистами. Его статистику можно найти здесь.