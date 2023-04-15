«Челси» сделает Маунту последнее предложение о продлении контракта. «Ман Сити», «МЮ» и «Ливерпуль» следят за хавбеком

Теги Манчестер Юнайтед Челси Ливерпуль Манчестер Сити премьер-лига Англия Мэйсон Маунт Футбол

«Челси» предпримет последнюю попытку сохранить Мэйсона Маунта в команде .

По информации ESPN, лондонский клуб планирует сделать полузащитнику последнее предложение о продлении контракта. Если игрок не примет условия «синих», то его продадут в летнее трансферное окно. 

Маунт хочет получать зарплату, соизмеримую с его статусом игрока сборной Англии и футболиста основы «Челси». Контракт Риса Джеймса на 250 000 фунтов в неделю считается ориентиром в переговорах.

За 24-летним хавбеком следят «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль». Эти клубы могут попытаться подписать игрока, если он не договорится с «Челси».

В текущем сезоне АПЛ Маунт провел 23 матча, отличившись 3 голами и 2 ассистами. Его статистику можно найти здесь

23 комментария

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Роман
Ответ Bogdan Fedyuk
Было бы классно и гораздо дешевле Беллингема
Но он и старше Беллингема, у дортмундца потенциал больше и моложе
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гилберт
Непристойное предложение!
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гилберт
Ответ FEZ10
Правильно просит больше .Почему он должен меньше Джеймса получать
Он не должен, ему предлагают.
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Рашпель793
Когда у клуба владелец самодур, разбрасывающий сотнями лямов во все стороны, скупающий непонятных персонажей, почему бы и не потребовать высокую з/п?
+1
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Буратино55
Ответ Антон
Не играет пока на 250, будем объективны. Другое дело, что в клубе общая ситуация странная. Так что просить столько, наверное, надо.
Зазвездился маунт похоже
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Абдул Абакаев
Ответ FEZ10
Правильно просит больше .Почему он должен меньше Джеймса получать
может быть потому что он не показывает игру уровня Джеймса?
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Eden Hazard
Ответ FEZ10
Правильно просит больше .Почему он должен меньше Джеймса получать
Потому что сдал после победы в ЛЧ. Ну и им с Джеймсом одновременно предлагали продлить. Но Маунт хотел 300 к вообще. И при всем уважении, непонятно за что. А сейчас предлагают меньше, но с бонусами за успехи. Он все думает. Долго че то.
+3
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Мохнатый55
А Сити он зачем?
0
-1
-1
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Bogdan Fedyuk
Ответ Syog1010
Надеюсь перейдет в МС, шикарный игрок, с Пепом станет лютым топарем на уровне КДБ, или даже выше
Было бы классно и гораздо дешевле Беллингема
+4
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+3
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llolishe
Пока Клопп тренер Ливерпуля то даже покупка Маунта сомнительна
0
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Антон
Не играет пока на 250, будем объективны. Другое дело, что в клубе общая ситуация странная. Так что просить столько, наверное, надо.
+6
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+4
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Ноно Гомес
Один из кэпов синих)
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здравия желаю
Ответ QWertY
Пускай попросит 8 летний контракт. Чем он хуже Мишки Мудрика?)
Так он как раз не хочет такой длительный контракт
+1
-1
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Акира_1
Ответ FEZ10
Правильно просит больше .Почему он должен меньше Джеймса получать
Потому что не играет на такую зарплату, наверное.
+4
-6
-2
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FEZ10
Правильно просит больше .Почему он должен меньше Джеймса получать
+12
-5
+7
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Вовито Бомбито
Всех кого не лень сватают в Ман ю
0
-2
-2
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Акира_1
За 3 + 2 Маунт требует огромное повышение зарплаты, хотя в этом сезоне его просто нет в Челси. Если бы на его месте был бы какой-нибудь Зиеш или Пулишич, а не воспитанник, то никто бы с ним так не нянчился
+1
-2
-1
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jonnysilverhand01
В Ливерпуль идеально бы подошел !
0
-2
-2
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#SharkTeam
Ответ Syog1010
Надеюсь перейдет в МС, шикарный игрок, с Пепом станет лютым топарем на уровне КДБ, или даже выше
будет забивать синебусу)
+4
-4
0
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Syog1010
Надеюсь перейдет в МС, шикарный игрок, с Пепом станет лютым топарем на уровне КДБ, или даже выше
+9
-5
+4
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QWertY
Пускай попросит 8 летний контракт. Чем он хуже Мишки Мудрика?)
+9
-10
-1
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CyberUnited
Странно что у Маунта еще нету контракта до 2031-го с опцией продления еще на 10 лет
+1
-2
-1
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Фанат Лионеля Месси
3+2
Боули должен дать этому топарь не меньше,чем получает Де Брюйне
+1
-2
-1
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