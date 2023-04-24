«Зенит» так просто ничего не выиграет в следующем сезоне. Посмотрите, в какой форме «Локомотив». Агент Стипиди об РПЛ
Павел Стипиди считает, что у «Зенита» будет сильнее конкуренция в следующем сезоне Мир РПЛ.
«Наши игроки начали прогрессировать. Да, можно «Спартак» обливать грязью после поражения от «Акрона». 10 раз еще сыграют, и 10 раз москвичи выиграют, это дело случая. На сегодняшний день то «Спартак» обцеловывают, то гнобят. Но там наши молодые футболисты все. Наши футболисты!
Я думаю, в следующем сезоне «Зенит» так просто ничего не выиграет. Потому что у нас появились команды. «Спартак», «Динамо» поднимет голову, «Крылья Советов», «Краснодар».
Посмотрите, в какой форме «Локомотив»! Они не дадут «Зениту» так легко пройтись по чемпионату», — сказал футбольный агент до матча «Локо» с ЦСКА (1:1).
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Маслов и Классен не прогрессируют,Денисов сдулся к концу чемпионата,Зобнин,Джикия и Чернов не молодые игроки,да есть Литвинов и Игнатов,Пруцев и Хлусевич,Соболев,но сезон целиком они не тянут,без качественного усиления 4-5 позиций результат будет таким же.
Что и позволяет Ростову комфортно идти на 2-м месте, тк играют без сильных спадов.
Как и Зенит.
Ну а что будет в след сезоне увидим. Тут возможна куча факторов, и в первую очередь возможные изменения в составах команд