«Зенит» так просто ничего не выиграет в следующем сезоне. Посмотрите, в какой форме «Локомотив». Агент Стипиди об РПЛ

Теги Спартак Локомотив Зенит премьер-лига Россия Динамо Москва Павел Стипиди Краснодар Футбол

Павел Стипиди считает, что у «Зенита» будет сильнее конкуренция в следующем сезоне Мир РПЛ.

«Наши игроки начали прогрессировать. Да, можно «Спартак» обливать грязью после поражения от «Акрона». 10 раз еще сыграют, и 10 раз москвичи выиграют, это дело случая. На сегодняшний день то «Спартак» обцеловывают, то гнобят. Но там наши молодые футболисты все. Наши футболисты!

Я думаю, в следующем сезоне «Зенит» так просто ничего не выиграет. Потому что у нас появились команды. «Спартак», «Динамо» поднимет голову, «Крылья Советов», «Краснодар».

Посмотрите, в какой форме «Локомотив»! Они не дадут «Зениту» так легко пройтись по чемпионату», — сказал футбольный агент до матча «Локо» с ЦСКА (1:1).

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21 комментарий

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Theodor Herzl
Посмотрел. Так что в очередном чемпионстве Зенита не сомневаюсь.
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Виктор
В какой форме Локомотив? В красно-зелёной!
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Дмитрий9779
Давайте будем объективны.
Маслов и Классен не прогрессируют,Денисов сдулся к концу чемпионата,Зобнин,Джикия и Чернов не молодые игроки,да есть Литвинов и Игнатов,Пруцев и Хлусевич,Соболев,но сезон целиком они не тянут,без качественного усиления 4-5 позиций результат будет таким же.
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Антимосковский
Ответ Алексей Фирстов
Все-равно разница между Зенитом и другими командами большая - как разница между Газпромом и другими организациями в РФ!
как между газпромом и лукойлом?
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NIK7478
Это тот Локомотив, который вчера буквально избивал ЦСКА?!))
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cektor
в какой форме ? недавно спасался от вылета ...)
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Spartakus1984
Что будет в следующем сезоне с самим Локомотив не понятно
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mnogokotin-
Ответ Дмитрий9779
Всегда писАл и буду писАть,что я за конкуренцию в РПЛ и за сильных легионеров в разных клубах.Все же хочется смотреть футбол,а не борьбу. именно в РПЛ.
я не сторонник борьбы денежных мешков ) пусть лучше менеджмент сначала наладят )
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Дмитрий9779
Ответ mnogokotin-
да это понятно, но лично я не хочу, чтобы сейчас усиливали эти позиции без еврокубков )
Всегда писАл и буду писАть,что я за конкуренцию в РПЛ и за сильных легионеров в разных клубах.Все же хочется смотреть футбол,а не борьбу. именно в РПЛ.
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Dimasick89
Ответ Дмитрий9779
Давайте будем объективны. Маслов и Классен не прогрессируют,Денисов сдулся к концу чемпионата,Зобнин,Джикия и Чернов не молодые игроки,да есть Литвинов и Игнатов,Пруцев и Хлусевич,Соболев,но сезон целиком они не тянут,без качественного усиления 4-5 позиций результат будет таким же.
есть информация что в команде начались склоки, русские и промес недовольны некоторыми легионерами и их подходу к тренировкам(бальде скорее всего имеется ввиду). Плюс говорят что на тренировках делают одно а с бровки кричат другое, что похоже на какой-то слив
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Дмитрий9779
Ответ Baobabb forever
Спартак после зимней паузы не вошел в сезон, ЦСКА и особенно Локо лихорадило по зимы. Краснодар только сейчас обретает себя тоже. Что и позволяет Ростову комфортно идти на 2-м месте, тк играют без сильных спадов. Как и Зенит. Ну а что будет в след сезоне увидим. Тут возможна куча факторов, и в первую очередь возможные изменения в составах команд
Всё так.
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mnogokotin-
Ответ Дмитрий9779
Давайте будем объективны. Маслов и Классен не прогрессируют,Денисов сдулся к концу чемпионата,Зобнин,Джикия и Чернов не молодые игроки,да есть Литвинов и Игнатов,Пруцев и Хлусевич,Соболев,но сезон целиком они не тянут,без качественного усиления 4-5 позиций результат будет таким же.
да это понятно, но лично я не хочу, чтобы сейчас усиливали эти позиции без еврокубков )
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Baobabb forever
Ответ Дмитрий9779
Давайте будем объективны. Маслов и Классен не прогрессируют,Денисов сдулся к концу чемпионата,Зобнин,Джикия и Чернов не молодые игроки,да есть Литвинов и Игнатов,Пруцев и Хлусевич,Соболев,но сезон целиком они не тянут,без качественного усиления 4-5 позиций результат будет таким же.
Спартак после зимней паузы не вошел в сезон, ЦСКА и особенно Локо лихорадило по зимы. Краснодар только сейчас обретает себя тоже.
Что и позволяет Ростову комфортно идти на 2-м месте, тк играют без сильных спадов.
Как и Зенит.
Ну а что будет в след сезоне увидим. Тут возможна куча факторов, и в первую очередь возможные изменения в составах команд
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argentina10
каждый сезон об этом говорят, а Зенит, как был хххх, таковым и останется..
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Александр Жердин
Обычно разговоры о навязывание борьбы за чемпионство, бросании перчаток, начинаются перед новым сезоном. А здесь даже чемпионат не завершён , официально не провозглашён победитель, а громогласные заявления уже начались. Ребята, а вы не спешите? Или как тот петух, моё дело прокукарекать, а там хоть вообще не рассветай?
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притвиц
В какой форме Локомотив увидели вчера, случайный отскок спас команду от проигрыша , уж вчерашний локо никак не конкурент Зениту даже без бразильцев.
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Алексей Фирстов
Все-равно разница между Зенитом и другими командами большая - как разница между Газпромом и другими организациями в РФ!
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