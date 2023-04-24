«Зенит» так просто ничего не выиграет в следующем сезоне. Посмотрите, в какой форме «Локомотив». Агент Стипиди об РПЛ

Павел Стипиди считает, что у «Зенита» будет сильнее конкуренция в следующем сезоне Мир РПЛ.

«Наши игроки начали прогрессировать. Да, можно « » обливать грязью после поражения от «Акрона». 10 раз еще сыграют, и 10 раз москвичи выиграют, это дело случая. На сегодняшний день то «Спартак» обцеловывают, то гнобят. Но там наши молодые футболисты все. Наши футболисты!

Я думаю, в следующем сезоне «Зенит» так просто ничего не выиграет. Потому что у нас появились команды. «Спартак», « » поднимет голову, «Крылья Советов», « ».

Посмотрите, в какой форме « »! Они не дадут « » так легко пройтись по чемпионату», — сказал футбольный агент до матча «Локо» с ЦСКА (1:1).

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