«Динамо» чаще всех использовало воспитанников в этом сезоне РПЛ. «Краснодар» – 2-й, «Зенит» – 5-й, «Спартак» – 6-й

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«Динамо» чаще всех в Мир РПЛ использует воспитанников в этом сезоне.

Выпускники академии бело-голубых отыграли 9370 минут в этом сезоне Мир РПЛ – лучший показатель среди всех 16 клубов. Это 43% от общего игрового времени футболистов «Динамо». Всего за москвичей в этом сезоне чемпионата России сыграли 9 воспитанников.

Второе место по игровому времени воспитанников занял «Краснодар», третье – «Локомотив», сообщает «Спорт-Экспресс».

«Быки» задействовали наибольшее число воспитанников в этом сезоне РПЛ – 19. За «Локомотив» сыграли 13 воспитанников, за ЦСКА – 10. «Пари НН» стал единственным клубом лиги, где ни один воспитанник не сыграл ни минуты.

Рейтинг клубов Мир РПЛ по игровому времени воспитанников в сезоне-2022/23:

1. «Динамо» – 9370 минут (9 воспитанников);

2. «Краснодар» – 8677 (19);

3. «Локомотив» – 7957 (13);

4. ЦСКА – 5574 (10);

5. «Зенит» – 4268 (7);

6. «Спартак» – 3141 (8);

7. «Торпедо» – 2916 (4);

8. «Ахмат» – 2032 (3);

9. «Химки» – 956 (2);

10. «Оренбург» – 855 (1);

11. «Факел» – 826 (1);

12. «Урал» – 694 (3);

13. «Ростов» – 515 (2);

14. «Крылья Советов» – 450 (1);

15. «Сочи» – 223 (2);

16. «Пари НН» – не сыграл ни один воспитанник.

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48 комментариев

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Evgeny Trifonov
БХАХАХА знаменитые спартаковские воспитанники, которыми так кичатся местные кб в комментариях
+51
-17
+34
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Петроград
Как оно там?
"Зенит не воспитывает игроков!", "Где воспитанники Зенита?", "Зенит Рио-де-Жанейро"
Накиньте ещё.
+39
-12
+27
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26
забавно, что Спартак здесь ниже Зенита
+28
-11
+17
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fil_spb
Ответ 26
забавно, что Спартак здесь ниже Зенита
Забавно тут то, что местные кб все комменты уже зафлудили, что у Зенита бразильцы, а вот у Спартака то свои воспитанники, от самых красно-белых пеленок. Даже их медийные ветераны уже такое продвигали. Учитесь, мол. И тут как всегда факты показывают всю лживость спартаковского мифотворчества. И вот всегда у них так. Еще один спартаковский цикл надо утверждать. Будет у них свое красно-белое колесо генотьбы
+22
-8
+14
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Dmitry_1986
Хватит издеваться над Спартаком! У них и так сова на глобус все никак не налазит, а вы тут добить решили!
+15
-2
+13
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Zenith forever
Ответ Aleksandr Danilov
У Зенита, Динамо, Локо, ЦСКА, Краснодара вратари воспитанники. Лучше бы рейтинг сделали без вратарей, цифры были бы понятнее
Почему? Вратарь не футболист что-ли? Наоборот, вратарь - штучный продукт, воспитанников вратарей нужно считать с коэффициентом 2 или даже 3.
+13
0
+13
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Кирилл.С-Пб
Ответ Evgeny Trifonov
БХАХАХА знаменитые спартаковские воспитанники, которыми так кичатся местные кб в комментариях
Тссс, не буди башкирку. Ща начнется...
+15
-2
+13
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блокад блокадыч
Спартак позади Зенита и в этом🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
+5
-1
+4
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tony
Ответ Штаны Габора Кирая
Малкома и Клаудиньо уже в воспитанники записали?
Керж и Кузяев в каждом матче играют, Далер иногда с замен, но чаще в старте. Чистяков реже выходит, но тоже свой. Еще Круговой есть. За их счет минуты и набрались.
+5
-1
+4
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Roman
Ответ ЕгориЙ
Локо "попортил" свою статистику из-за травмы Жемалетдинова и покупками Пиняева с Глушенковым.
Ну у Локо зато каждый год появляется новое лицо из молодежи. В прошлом сезоне Худяков и Карпукас ворвались, в этом Погостнов уже в основе, а Раков выходит постоянно на замены. Это еще ни говоря, про капитана Баринова, Магкеева, Миранчука, Жемалетдинова и т.д. С воспитанниками у Локо всегда в отлично, и в этом сезоне именно воспитанники Локо лидируют по минутам в РПЛ (все воспитанники Локо, а не только те, кто в клубе)
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Петроград
Ответ Spartakus1984
Ну так и где воспитанники зенита?
Новость-то перечитай
+3
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Колбаскер тут
Ответ Петроград
Как оно там? "Зенит не воспитывает игроков!", "Где воспитанники Зенита?", "Зенит Рио-де-Жанейро" Накиньте ещё.
Спартак Гаага
+4
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Onion
Ответ Spartakus1984
Воспитанник зенита Михаил Кержаков конечно много матчей стоит,видимо он и вытягивает в этой стате зенит.
И что дальше?)))
Да и вообще - все знают, что Спартак постоянно готовит своих пацанов для сборной, а в Зените только бразильцы за народные деньги бегают.
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Evgeny Trifonov
Ответ Заборостроитель
Лучшая академия страны перестала таланты давать
а они были? после Дзюбы никого и не было, а до этого Титов. Вот и вся лучшая академия
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Gizatov Adil
Ответ 26
забавно, что Спартак здесь ниже Зенита
что забавного?
у Спартака много молодёжи играет, но не все воспитанники они. здесь же рейтинг не на россиян в составе) а у вот у Зенита воспитанники - 36 летний Кержаков, Кузяев (не помню точно, сколько ему)
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ЕгориЙ
Локо "попортил" свою статистику из-за травмы Жемалетдинова и покупками Пиняева с Глушенковым.
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Подлый Интригант
фанаты спартака, ваши оправдания? вы ниже зенита с 11 бразильцами)
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сосед царя
Третья и четвёртая команда списка упоминания не достойны?
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Никого_нет
Ответ tony
Керж и Кузяев в каждом матче играют, Далер иногда с замен, но чаще в старте. Чистяков реже выходит, но тоже свой. Еще Круговой есть. За их счет минуты и набрались.
Мостовой вроде тоже воспитанник
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Roman
Ответ Konstantin Zorin
Ну, я уверен, что по количеству воспитанников играющих в разных клубах,, Спартак бы занял первое место.
Так если перейти в поле источник, то откроется вся картина и можно увидеть, что в РПЛ лидируют по количеству воспитанников Локо и Спартак - по 32. Но суммарно воспитанники Спартака сыграли 17 тысяч минут в этом сезоне, а воспитанники Локо - 25 тысяч
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Петроград
Ответ Никого_нет
Мостовой вроде тоже воспитанник
нет
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Александр Васильевич
Кержаков рулит
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IceBear27
Борзыкин и Кузьмич : а чё, а всмысле
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Roman
Ответ Astin
вообще-то в новости сказано "за свою команду". Если брать статистику по РПЛ, фиг знает, кто там будет на каком месте.
Статистика по РПЛ:
1) Локо - 25 тыс. минут.
2) Краснодар - 20 тыс.
3) ЦСКА - 20 тыс
4) Чертаново - 19 тыс.
5) Спартак - 17 тыс.
6) Динамо - 16,8 тыч
7) Зенит - 16 тыс
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argentina10
спорт-экспресс каждый год такую статистику ведет, в прошлом году мы тоже были первыми....хоть здесь первые, ну в волейболе еще и бенди
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