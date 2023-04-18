«Динамо» чаще всех использовало воспитанников в этом сезоне РПЛ. «Краснодар» – 2-й, «Зенит» – 5-й, «Спартак» – 6-й
«Динамо» чаще всех в Мир РПЛ использует воспитанников в этом сезоне.
Выпускники академии бело-голубых отыграли 9370 минут в этом сезоне Мир РПЛ – лучший показатель среди всех 16 клубов. Это 43% от общего игрового времени футболистов «Динамо». Всего за москвичей в этом сезоне чемпионата России сыграли 9 воспитанников.
Второе место по игровому времени воспитанников занял «Краснодар», третье – «Локомотив», сообщает «Спорт-Экспресс».
«Быки» задействовали наибольшее число воспитанников в этом сезоне РПЛ – 19. За «Локомотив» сыграли 13 воспитанников, за ЦСКА – 10. «Пари НН» стал единственным клубом лиги, где ни один воспитанник не сыграл ни минуты.
Рейтинг клубов Мир РПЛ по игровому времени воспитанников в сезоне-2022/23:
1. «Динамо» – 9370 минут (9 воспитанников);
2. «Краснодар» – 8677 (19);
3. «Локомотив» – 7957 (13);
4. ЦСКА – 5574 (10);
5. «Зенит» – 4268 (7);
6. «Спартак» – 3141 (8);
7. «Торпедо» – 2916 (4);
8. «Ахмат» – 2032 (3);
9. «Химки» – 956 (2);
10. «Оренбург» – 855 (1);
11. «Факел» – 826 (1);
12. «Урал» – 694 (3);
13. «Ростов» – 515 (2);
14. «Крылья Советов» – 450 (1);
15. «Сочи» – 223 (2);
16. «Пари НН» – не сыграл ни один воспитанник.
"Зенит не воспитывает игроков!", "Где воспитанники Зенита?", "Зенит Рио-де-Жанейро"
Накиньте ещё.
Да и вообще - все знают, что Спартак постоянно готовит своих пацанов для сборной, а в Зените только бразильцы за народные деньги бегают.
у Спартака много молодёжи играет, но не все воспитанники они. здесь же рейтинг не на россиян в составе) а у вот у Зенита воспитанники - 36 летний Кержаков, Кузяев (не помню точно, сколько ему)
1) Локо - 25 тыс. минут.
2) Краснодар - 20 тыс.
3) ЦСКА - 20 тыс
4) Чертаново - 19 тыс.
5) Спартак - 17 тыс.
6) Динамо - 16,8 тыч
7) Зенит - 16 тыс