«Динамо» чаще всех использовало воспитанников в этом сезоне РПЛ. «Краснодар» – 2-й, «Зенит» – 5-й, «Спартак» – 6-й

«Динамо» чаще всех в Мир РПЛ использует воспитанников в этом сезоне.

Выпускники академии бело-голубых отыграли 9370 минут в этом сезоне Мир РПЛ – лучший показатель среди всех 16 клубов. Это 43% от общего игрового времени футболистов «Динамо». Всего за москвичей в этом сезоне чемпионата России сыграли 9 воспитанников.

Второе место по игровому времени воспитанников занял «Краснодар», третье – «Локомотив», сообщает « ».

«Быки» задействовали наибольшее число воспитанников в этом сезоне – 19. За « » сыграли 13 воспитанников, за ЦСКА – 10. «Пари НН» стал единственным клубом лиги, где ни один воспитанник не сыграл ни минуты.

Рейтинг клубов Мир РПЛ по игровому времени воспитанников в сезоне-2022/23:

1. « » – 9370 минут (9 воспитанников);

2. « » – 8677 (19);

3. «Локомотив» – 7957 (13);

4. ЦСКА – 5574 (10);

5. «Зенит» – 4268 (7);

6. «Спартак» – 3141 (8);

7. «Торпедо» – 2916 (4);

8. «Ахмат» – 2032 (3);

9. «Химки» – 956 (2);

10. «Оренбург» – 855 (1);

11. «Факел» – 826 (1);

12. «Урал» – 694 (3);

13. «Ростов» – 515 (2);

14. «Крылья Советов» – 450 (1);

15. «Сочи» – 223 (2);

16. «Пари НН» – не сыграл ни один воспитанник.