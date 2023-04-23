Хименес о неназначенном пенальти за руку Бускетса: «Когда со мной было то же на днях, судьи собирались дать пенальти в ворота «Атлетико», но выручил офсайд»

Теги Барселона Атлетико Ла Лига судьи Альмерия Серджи Бускетс Хосе Мария Санчес Мартинес Хосе Хименес Футбол

Хосе Хименес высказался об эпизоде с попаданием мяча в руку Серджи Бускетсу.

В 30-м туре Ла Лиги «Барселона» обыграла «Атлетико» со счетом 1:0.

На 90-й минуте мяч после удара Альваро Мораты головой попал в руку полузащитнику «Барселоны» Серджи Бускетсу. Главный арбитр Хосе Мария Санчес Мартинес не стал назначать пенальти и смотреть видеоповтор эпизода.

«Мне показалось, [что это пенальти]. Единственное, что я могу сказать, это то, что на днях в матче с «Альмерией» хотели назначить [пенальти] на мне [в похожей ситуации], и только офсайд выручил меня.

Такова реальность. Я думаю, они решили, что это не пенальти, и с этим ничего не поделаешь. Мы продолжим делать то, что делаем, соревноваться, сосредоточившись на себе.

Осталась горечь поражения, это неприятно, особенно из-за того, как складывалась игра. Но также мы горды тем, что отдали все силы на поле, у нас были шансы, но из-за обстоятельств, которые от нас не зависят, мы не смогли сравнять счет.

Мы уходим разочарованными, но с высоко поднятой головой, потому что мы хорошо поработали, и результат ускользнул от нас из-за мелочей», – сказал защитник «Атлетико» в интервью Movistar.

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7 комментариев

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Burel
Достойно ведут себя игроки и руководители первого клуба Мадрида
Сравните с поведением сливочных соседей: не зря у них навечно прозвище "меньше, чем клуб"
+21
-10
+11
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Alexander Katschalow
Ответ Raul14
Нэгрейра гордится)) Но пора уже отправить спотифой клуб в Сегунду. Нельзя в одном чемпе играть с таким беспределом))
Не кашляй
+2
-1
+1
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Верховный Лорд
Ответ Burel
Достойно ведут себя игроки и руководители первого клуба Мадрида Сравните с поведением сливочных соседей: не зря у них навечно прозвище "меньше, чем клуб"
Такое прозвище только в ваших влажных фантазиях с гуру
+3
-3
0
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Supreme Allah
Ответ Верховный Лорд
Такое прозвище только в ваших влажных фантазиях с гуру
Такое неофициальное прозвище у них во всех кругах , но можете обманывать себя что это не так . Меньше чем клуб были , есть и будут всегда имхо!
+1
-1
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Ansu Fati
Ответ Raul14
Нэгрейра гордится)) Но пора уже отправить спотифой клуб в Сегунду. Нельзя в одном чемпе играть с таким беспределом))
Ты вообще успеваешь жить? Днем и ночью под каждой новостью Барсы 10-15 негативных комментариев, будто игроки Барсы тебя по кругу пустили. Слезь с шеи мамки и обрети себе смысл жизни, бездельник
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