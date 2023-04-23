Хименес о неназначенном пенальти за руку Бускетса: «Когда со мной было то же на днях, судьи собирались дать пенальти в ворота «Атлетико», но выручил офсайд»

Хосе Хименес высказался об эпизоде с попаданием мяча в руку Серджи Бускетсу.

В 30-м туре « » обыграла «Атлетико» со счетом 1:0.

На 90-й минуте мяч после удара Альваро Мораты головой попал в руку полузащитнику «Барселоны» . Главный арбитр не стал назначать пенальти и смотреть видеоповтор эпизода.

«Мне показалось, [что это пенальти]. Единственное, что я могу сказать, это то, что на днях в матче с «Альмерией» хотели назначить [пенальти] на мне [в похожей ситуации], и только офсайд выручил меня.

Такова реальность. Я думаю, они решили, что это не пенальти, и с этим ничего не поделаешь. Мы продолжим делать то, что делаем, соревноваться, сосредоточившись на себе.

Осталась горечь поражения, это неприятно, особенно из-за того, как складывалась игра. Но также мы горды тем, что отдали все силы на поле, у нас были шансы, но из-за обстоятельств, которые от нас не зависят, мы не смогли сравнять счет.

Мы уходим разочарованными, но с высоко поднятой головой, потому что мы хорошо поработали, и результат ускользнул от нас из-за мелочей», – сказал защитник « » в интервью Movistar.

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