Судья не дал пенальти в ворота «Барселоны» после попадания мяча в руку Бускетсу на 90-й

Теги Барселона Атлетико Ла Лига судьи Серджи Бускетс Альваро Мората Хосе Мария Санчес Мартинес Родриго Де Поль Футбол

«Барселона» избежала назначения пенальти в ее ворота на 90-й минуте игры с «Атлетико».

В конце матча 30-го тура Ла Лиги хавбек мадридцев Родриго Де Поль со штрафного сделал навес к воротам каталонцев. После игры форварда Альваро Мораты головой мяч попал в руку полузащитнику каталонцев Серджи Бускетсу, после чего был вынесен футболистами «Барселоны» к центральному кругу.

Главный судья Хосе Мария Санчес Мартинес не стал назначать одиннадцатиметровый и не ознакомился с видеоповтором.

Матч завершился победой «Барсы» с минимальным счетом – 1:0.

Изображение: кадр из трансляции La Liga TV

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110 комментариев

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Universal1000
Позорнейшая новость от сайта.

Пенальти там и не пахло.
+223
-44
+179
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D3SP7C1TO
Теперь хотелось бы увидеть новость, в которой будут указаны ошибки Санчеса Мартинеса в пользу Атлетико. А их сегодня было немало. Или такое постить не особо выгодно?)

Касательно момента - очень сомнительно, что это пенальти. Бускетс мяча не видел, мяч попадает в руку с близкого расстояния. Такие трактовки сейчас, вроде?)
+160
-23
+137
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Parce
Для определения умышленной игры рукой судейские комитеты ФИФА и УЕФА выработали ряд критериев, на которые должен обращать внимание судья:
-Расстояние от мяча до руки при ударе и скорость полета мяча.
-Видел ли игрок мяч

Вопреки распространенному суждению, на решение судьи не влияют следующие факторы:
- Была ли прижата рука к туловищу. Даже если рука не прижата к телу, касание может быть неумышленным — например, если игрок находился спиной к бьющему и не мог предугадать удар.
+121
-14
+107
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rigobersong
Ответ Сижу на факсах Барселоны
Всех судей купили. Позорный клуб
Не зайдет, удаляй:)
+118
-49
+69
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Universal1000
Ответ Roja
такая же рука была у муньяина в матче с барселоной, когда отменили гол и у милитао в позапрошлом сезоне
Вообще матрасник фолил. Так что мимо в любом случае.

Арбитр как мог сливал Барселону. Но не смог. Не сумел.
+49
-15
+34
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Raindrop Drop Top
Мало того что мяч в плечо попал, так там еще и фол игрока Атлетико. Слабоватый наброс 🤣
+34
-6
+28
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Виктор Кашшаи
Ответ D3SP7C1TO
Теперь хотелось бы увидеть новость, в которой будут указаны ошибки Санчеса Мартинеса в пользу Атлетико. А их сегодня было немало. Или такое постить не особо выгодно?) Касательно момента - очень сомнительно, что это пенальти. Бускетс мяча не видел, мяч попадает в руку с близкого расстояния. Такие трактовки сейчас, вроде?)
Всё правильно сказал)
+31
-6
+25
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Павел Свириденко
а где новость "Судья не дал пенальти за удар по ноге Гави"?))
там более явный пеналь...а тут вообще и рядом для пенальти не было повода, хоть вар и пытался вытащить это в пенальти
+26
-4
+22
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Виктор Кашшаи
Ответ Parce
Для определения умышленной игры рукой судейские комитеты ФИФА и УЕФА выработали ряд критериев, на которые должен обращать внимание судья: -Расстояние от мяча до руки при ударе и скорость полета мяча. -Видел ли игрок мяч Вопреки распространенному суждению, на решение судьи не влияют следующие факторы: - Была ли прижата рука к туловищу. Даже если рука не прижата к телу, касание может быть неумышленным — например, если игрок находился спиной к бьющему и не мог предугадать удар.
По фактам раскидал
+24
-7
+17
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rigobersong
Нормальный байт, но по правилам руки там не было:)
+26
-14
+12
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Vamos Atleti !!!
Да не было там пенки, успокойтесь.
Мы сами со своими бревнами в центре защиты создаём проблемы и не можем выходить в атаки + курчавый гений в опорке .
Барсу с победой, все по делу
+15
-4
+11
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Эксперт Спортс
Ответ rigobersong
Не зайдет, удаляй:)
Он идёт по течению. Когда нужно поддерживает Барсу когда нужно Реал.
+12
-1
+11
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Tristan...
Спорц, признавайтесь, кто писал заголовок? Франкист? Я понимаю, что будь такой эпизод в Класико, на ворота Барсы пенальти поставили бы незамедлительно, и даже ВАР никто бы не посмотрел, но ведь чётко видно, что Бускетс спиной к мячу + в воздухе + мяч не был направлен в сторону ворот
+13
-4
+9
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Кар Карыч
и невольно вспоминаешь руку Дюмфриса и руку Фати в матче ЛЧ, когда судья все решения принял в пользу Интера...
+8
-1
+7
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Влад Тюрин
Ну момент сложный: близкое расстояние + плечо+Бускетс не видит мяч, так что по правилам это игровой момент, а не пенальти.
+7
-2
+5
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артмаст
Ответ rigobersong
Не зайдет, удаляй:)
такой 🤡 просто, как будто за плюсики платят))
+4
0
+4
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AlexOlenev
Судейская бригада в полном составе стоит уже перед окошком кассы фирмы Негрейры?
+6
-3
+3
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jordy
Смешно давать такие пенальти.
Из-за спины, в сторону от ворот, прокатывается по плечу...
+4
-1
+3
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Эксперт Спортс
Так почему не дали пенальти в ворота Реала. Мяч же попал в руку Алабе
+3
0
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Сижу на факсах Барселоны
Всех судей купили. Позорный клуб
+79
-76
+3
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Надежда Баранова
Ответ Parce
Для определения умышленной игры рукой судейские комитеты ФИФА и УЕФА выработали ряд критериев, на которые должен обращать внимание судья: -Расстояние от мяча до руки при ударе и скорость полета мяча. -Видел ли игрок мяч Вопреки распространенному суждению, на решение судьи не влияют следующие факторы: - Была ли прижата рука к туловищу. Даже если рука не прижата к телу, касание может быть неумышленным — например, если игрок находился спиной к бьющему и не мог предугадать удар.
по фактам
+5
-3
+2
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Александр Прибытков
Сейчас сливочные глорики появятся на ветке в большом количестве.Про Негрейро незабудьте вспомнить😁
+5
-3
+2
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VictorVallecano
Ответ ИМПЕРАТОР СПОРТСА
Хоспаде, они до сих держат эту двухцветную тряпку рядом с табличкой счета 🤦🏻‍♂️
По твоей логике, у тебя на аве двухцветная тряпка, еще и цвета те же лол
+2
0
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Валерий Ковальчук
Сейчас назначение пенальти полная лоторея и лохотрон. Никто ничего толком не понимает. Ни судьи, ни игроки, ни зрители. Критерии размыты и непонятны.
+2
0
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Alex1959
ЕГО ВЕЛИЧЕСТВО НЕГРЕЙРА!
+5
-3
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