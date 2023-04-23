Судья не дал пенальти в ворота «Барселоны» после попадания мяча в руку Бускетсу на 90-й
«Барселона» избежала назначения пенальти в ее ворота на 90-й минуте игры с «Атлетико».
В конце матча 30-го тура Ла Лиги хавбек мадридцев Родриго Де Поль со штрафного сделал навес к воротам каталонцев. После игры форварда Альваро Мораты головой мяч попал в руку полузащитнику каталонцев Серджи Бускетсу, после чего был вынесен футболистами «Барселоны» к центральному кругу.
Главный судья Хосе Мария Санчес Мартинес не стал назначать одиннадцатиметровый и не ознакомился с видеоповтором.
Матч завершился победой «Барсы» с минимальным счетом – 1:0.
Изображение: кадр из трансляции La Liga TV
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Пенальти там и не пахло.
Касательно момента - очень сомнительно, что это пенальти. Бускетс мяча не видел, мяч попадает в руку с близкого расстояния. Такие трактовки сейчас, вроде?)
-Расстояние от мяча до руки при ударе и скорость полета мяча.
-Видел ли игрок мяч
Вопреки распространенному суждению, на решение судьи не влияют следующие факторы:
- Была ли прижата рука к туловищу. Даже если рука не прижата к телу, касание может быть неумышленным — например, если игрок находился спиной к бьющему и не мог предугадать удар.
Арбитр как мог сливал Барселону. Но не смог. Не сумел.
там более явный пеналь...а тут вообще и рядом для пенальти не было повода, хоть вар и пытался вытащить это в пенальти
Мы сами со своими бревнами в центре защиты создаём проблемы и не можем выходить в атаки + курчавый гений в опорке .
Барсу с победой, все по делу
Из-за спины, в сторону от ворот, прокатывается по плечу...