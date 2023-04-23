Судья не дал пенальти в ворота «Барселоны» после попадания мяча в руку Бускетсу на 90-й

«Барселона» избежала назначения пенальти в ее ворота на 90-й минуте игры с «Атлетико».

В конце матча 30-го тура хавбек мадридцев со штрафного сделал навес к воротам каталонцев. После игры форварда головой мяч попал в руку полузащитнику каталонцев , после чего был вынесен футболистами «Барселоны» к центральному кругу.

Главный судья не стал назначать одиннадцатиметровый и не ознакомился с видеоповтором.

Матч завершился победой «Барсы» с минимальным счетом – 1:0.

Изображение: кадр из трансляции La Liga TV

👀 Где начинали топ-игроки РПЛ? Вспомните карьеры наших звезд в игре про российский футбол