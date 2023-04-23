Хави: «Я только за, если «Барса» все матчи выиграет 1:0. Меня это не беспокоит. Все видели, что мы могли забить больше»

Теги Барселона Атлетико Хави Ла Лига Футбол

Хави не беспокоят частые победы «Барселоны» с минимальным счетом.

Сегодня каталонцы обыграли «Атлетико» в 30-м туре Ла Лиги благодаря голу Феррана Торреса – 1:0. Всего у них 10 побед с таким счетом, до рекорда осталась одна.

«Это очень хороший результат. Я только за, если мы все матчи выиграем 1:0. Меня это не волнует.

Мы в привилегированном положении. Сегодня все видели, что мы могли забить больше. Меня ситуация не беспокоит.

То, что мы пропустили лишь 9 голов за 30 туров, необычно, но это означает, что мы отлично работаем в обороне. Однако это не только наша заслуга, но и неудача соперников», – сказал главный тренер «Барселоны».

«Барселона» выиграла 10 матчей Ла Лиги со счетом 1:0. Рекорд турнира – 11 побед

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37 комментариев

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marshalericsson1357
Хави: все видели, мы способны забить больше!
Левандовски: поддержите мое пиво
+43
-4
+39
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Asad777
конечно,на все ок,но Левандовски 🤦🏻‍♂️
+29
0
+29
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Леван Мкртчян
Ответ Universal1000
Леван конечно зажог в концовке. Понятно, что Рафинья и в пустые мог второй раз промазать, но....
Так и было. Я так отжег с кучей матов, когда Роберт не отдал пас на Рафинью, что у соседей , наверное, до сих пор , уши не разложило
+29
0
+29
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Universal1000
Леван конечно зажог в концовке.

Понятно, что Рафинья и в пустые мог второй раз промазать, но....
+19
-1
+18
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Леван Мкртчян
Ответ <=Ubriaco_Belloccio=>
Дело не в счете. На матчи ходят тысячи болельщиков. Платят деньги. Смотрят трансляции миллионы людей. Из них большинство тоже платят деньги. Плюс к этому огромные траты на символику клуба и всякие взносы и прочее. Так вот, разве мы смотрим футбол только ради побед? Когда я вижу как во дворе ребята играют в футбол, иногда приятно смотреть, смотрю с удовольствием, иногда игры не очень, иду дальше по своим делам. Я не могу их критиковать. А вот такие клубы как Барселона получают огромные деньги, у игроков просто фантастические зарплаты. И эти люди мне говорят: нам вообще неважно как, главное побеждать по 1:0, нет уж. Раз вы скупаете лучших игроков у средних клубов, крутите такие огромные суммы, то будьте добры показывать красивый и эмоциональный футбол. Иначе в чем смысл???
Хави не говорил "не важно как"* , он сказал что его не беспокоит, если команда выиграет все матчи по 1:0 и его это не волнует.

Сегодня на четыре пять голов наиграла Барса по созданым моментам ( из 100 процентных , моменты Гави, Рафинья,Левандовски -- еще были) В итоге выиграла 1:0. Атлетико тоже на гол наиграл.
Игра была хорошего качества с обоих сторон. Какие именно сегодня претензии по счету и победе 1:0 и ,вообщем, к словам Хави?
Я понимаю такие комментарии были бы после первого матча с Атлетико(1:0), или после победы на Беренабеу на кубок(1:0), но сейчас -- не понимаю.

Сам по себе счет 1:0 -- ничего не отражает. Можно выигрывать с таким счетом, показывая прекрасный по качеству и содержанию футбол и создавая моменты.
Мне кажется, претензии могут только к качеству футбола , без привязки к конкретному счету.
Кажется, Вы поставили знак равенства ( интерпретируя слова Хави) между счетом 1:0 и унылым зрелищем без моментов, когда одна команда забивает и далее ставит автобус. Наверняка, Хави, это совершенно не имел ввиду.
+11
0
+11
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vwzx8mx5vh
Ответ Итачи Учиха
У Барсы ужасная реализация. На том же understat говорится, что забили на 9.25 голов меньше, чем ожидалось в показателях xg. Нападение очень слабо играет в этом сезоне
Ну раньше за превышение голов над xG Месси отвечал, щас нет адекватной замены
+9
0
+9
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Mister Ghost
Сегодня дважды считай могли забить в пустые, но не сложилось, вообще много брака было в момент , когда нужно было точно и четко пробить
+7
0
+7
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<=Ubriaco_Belloccio=>
Дело не в счете. На матчи ходят тысячи болельщиков. Платят деньги. Смотрят трансляции миллионы людей. Из них большинство тоже платят деньги. Плюс к этому огромные траты на символику клуба и всякие взносы и прочее. Так вот, разве мы смотрим футбол только ради побед? Когда я вижу как во дворе ребята играют в футбол, иногда приятно смотреть, смотрю с удовольствием, иногда игры не очень, иду дальше по своим делам. Я не могу их критиковать. А вот такие клубы как Барселона получают огромные деньги, у игроков просто фантастические зарплаты. И эти люди мне говорят: нам вообще неважно как, главное побеждать по 1:0, нет уж. Раз вы скупаете лучших игроков у средних клубов, крутите такие огромные суммы, то будьте добры показывать красивый и эмоциональный футбол. Иначе в чем смысл???
+13
-6
+7
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mkudusov
Ответ vwzx8mx5vh
Ну раньше за превышение голов над xG Месси отвечал, щас нет адекватной замены
Все таки не стоит уменьшать заслуг Суареса. Который умудрялся забивать из довольно таки неудобных позиций
+7
0
+7
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Goofts
Ответ Asad777
конечно,на все ок,но Левандовски 🤦🏻‍♂️
Я фанат Барселоны, но не понимаю хейт в сторону Польского ветерана. Был местами не плох, особенно в пустые отдал рафинье после хорошего рывка-открывания.
То, что пожадничал, конечно, ужасно, однако, главное победа
+7
-2
+5
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Hrachya Gyulumyan
Ответ marshalericsson1357
Хави: все видели, мы способны забить больше! Левандовски: поддержите мое пиво
Поддерживаю !
+5
0
+5
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vottakoi!
Ответ <=Ubriaco_Belloccio=>
Дело не в счете. На матчи ходят тысячи болельщиков. Платят деньги. Смотрят трансляции миллионы людей. Из них большинство тоже платят деньги. Плюс к этому огромные траты на символику клуба и всякие взносы и прочее. Так вот, разве мы смотрим футбол только ради побед? Когда я вижу как во дворе ребята играют в футбол, иногда приятно смотреть, смотрю с удовольствием, иногда игры не очень, иду дальше по своим делам. Я не могу их критиковать. А вот такие клубы как Барселона получают огромные деньги, у игроков просто фантастические зарплаты. И эти люди мне говорят: нам вообще неважно как, главное побеждать по 1:0, нет уж. Раз вы скупаете лучших игроков у средних клубов, крутите такие огромные суммы, то будьте добры показывать красивый и эмоциональный футбол. Иначе в чем смысл???
Футбол был очень красивый и эмоциональный. Счет совсем не отражает то, что было на поле. Один из самых крутых матчей, что я посмотрел после чм
+4
0
+4
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Данил Колпиков
Ответ marshalericsson1357
Хави: все видели, мы способны забить больше! Левандовски: поддержите мое пиво
Лучи поддержки пиву Левандовского ;)
+3
0
+3
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Alexander Sragovich
Ответ ljolik888
Победа это главное , но красивая победа это намного лучше !
Пока такой игры не видно в последние два месяца. Но это и логично из за отсутствия трёх самых заводных игроков. Теперь станет на много легче и надеюсь красивее
+3
0
+3
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Итачи Учиха
У Барсы ужасная реализация. На том же understat говорится, что забили на 9.25 голов меньше, чем ожидалось в показателях xg. Нападение очень слабо играет в этом сезоне
+3
-1
+2
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Леван Сиукаев
Барса играет далеко не на 1:0,по перспективным подходам к чужим воротам,наверное они одны из лидеров в европе,но испольнителское мастерство отделных игроков,не позволяет довести все эти моменты до ума
+1
0
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Dexter Dallas
Ответ Максим Левицкий
Хави просто бист, в первый полный сезон поставил всю ла лигу на колени и заставил глотать. Учитывая финансовые сложности, заслуживает приз лучшему тренеру сезона в мире вместе с Пепом и Артетой. Если ему дать Месси - он поставит на колени весь мир.
что же он в Европе никого не смог поставить на колени. раз с лянелем поставит весь мир?
+3
-2
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vwzx8mx5vh
Ответ Максим Левицкий
Хави просто бист, в первый полный сезон поставил всю ла лигу на колени и заставил глотать. Учитывая финансовые сложности, заслуживает приз лучшему тренеру сезона в мире вместе с Пепом и Артетой. Если ему дать Месси - он поставит на колени весь мир.
Ждем🙏
+2
-1
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Максим Левицкий
Хави просто бист, в первый полный сезон поставил всю ла лигу на колени и заставил глотать. Учитывая финансовые сложности, заслуживает приз лучшему тренеру сезона в мире вместе с Пепом и Артетой. Если ему дать Месси - он поставит на колени весь мир.
+6
-5
+1
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Alexander Sragovich
Ответ Mister Ghost
Сегодня дважды считай могли забить в пустые, но не сложилось, вообще много брака было в момент , когда нужно было точно и четко пробить
По сумарному xG это одна из лучших игр сезона
+1
0
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Vlad
Ответ Максим Левицкий
Хави просто бист, в первый полный сезон поставил всю ла лигу на колени и заставил глотать. Учитывая финансовые сложности, заслуживает приз лучшему тренеру сезона в мире вместе с Пепом и Артетой. Если ему дать Месси - он поставит на колени весь мир.
Ваши слова, да в Богу уши
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Максим Левицкий
Ответ Dexter Dallas
что же он в Европе никого не смог поставить на колени. раз с лянелем поставит весь мир?
Чемпионат показательнее. В Европе вон реал, который в Испании все по кругу пускали, а Барса трижды за сезон униизила, играет в 1/2. Милан и Интер тоже в 1/2, хотя они даже в ЛЧ на следующий сезон пока не попадают.
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Ван Гог
Ответ Goofts
Я фанат Барселоны, но не понимаю хейт в сторону Польского ветерана. Был местами не плох, особенно в пустые отдал рафинье после хорошего рывка-открывания. То, что пожадничал, конечно, ужасно, однако, главное победа
И тем не менее, в целом он был плох. Если бы мы не знали, на что Лева способен, никто бы не удивился такой игре. Думаю, у него уже накопилась усталость. Ну и конкуренции ему не хватает.
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Asad777
Ответ Goofts
Я фанат Барселоны, но не понимаю хейт в сторону Польского ветерана. Был местами не плох, особенно в пустые отдал рафинье после хорошего рывка-открывания. То, что пожадничал, конечно, ужасно, однако, главное победа
согласен.Это просто реакцию на тот случай,я не злюсь.
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ljolik888
Победа это главное , но красивая победа это намного лучше !
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