Хави: «Я только за, если «Барса» все матчи выиграет 1:0. Меня это не беспокоит. Все видели, что мы могли забить больше»
Хави не беспокоят частые победы «Барселоны» с минимальным счетом.
Сегодня каталонцы обыграли «Атлетико» в 30-м туре Ла Лиги благодаря голу Феррана Торреса – 1:0. Всего у них 10 побед с таким счетом, до рекорда осталась одна.
«Это очень хороший результат. Я только за, если мы все матчи выиграем 1:0. Меня это не волнует.
Мы в привилегированном положении. Сегодня все видели, что мы могли забить больше. Меня ситуация не беспокоит.
То, что мы пропустили лишь 9 голов за 30 туров, необычно, но это означает, что мы отлично работаем в обороне. Однако это не только наша заслуга, но и неудача соперников», – сказал главный тренер «Барселоны».
«Барселона» выиграла 10 матчей Ла Лиги со счетом 1:0. Рекорд турнира – 11 побед
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Левандовски: поддержите мое пиво
Понятно, что Рафинья и в пустые мог второй раз промазать, но....
Сегодня на четыре пять голов наиграла Барса по созданым моментам ( из 100 процентных , моменты Гави, Рафинья,Левандовски -- еще были) В итоге выиграла 1:0. Атлетико тоже на гол наиграл.
Игра была хорошего качества с обоих сторон. Какие именно сегодня претензии по счету и победе 1:0 и ,вообщем, к словам Хави?
Я понимаю такие комментарии были бы после первого матча с Атлетико(1:0), или после победы на Беренабеу на кубок(1:0), но сейчас -- не понимаю.
Сам по себе счет 1:0 -- ничего не отражает. Можно выигрывать с таким счетом, показывая прекрасный по качеству и содержанию футбол и создавая моменты.
Мне кажется, претензии могут только к качеству футбола , без привязки к конкретному счету.
Кажется, Вы поставили знак равенства ( интерпретируя слова Хави) между счетом 1:0 и унылым зрелищем без моментов, когда одна команда забивает и далее ставит автобус. Наверняка, Хави, это совершенно не имел ввиду.
То, что пожадничал, конечно, ужасно, однако, главное победа