Хави не беспокоят частые победы «Барселоны» с минимальным счетом.

Сегодня каталонцы обыграли « » в 30-м туре Ла Лиги благодаря голу Феррана Торреса – 1:0. Всего у них 10 побед с таким счетом, до рекорда осталась одна.

«Это очень хороший результат. Я только за, если мы все матчи выиграем 1:0. Меня это не волнует.

Мы в привилегированном положении. Сегодня все видели, что мы могли забить больше. Меня ситуация не беспокоит.

То, что мы пропустили лишь 9 голов за 30 туров, необычно, но это означает, что мы отлично работаем в обороне. Однако это не только наша заслуга, но и неудача соперников», – сказал главный тренер «Барселоны».

«Барселона» выиграла 10 матчей Ла Лиги со счетом 1:0. Рекорд турнира – 11 побед

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