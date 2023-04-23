Левандовски не забил в 9 из 10 последних матчей. Это его худшая серия с 2016 года

Теги Бавария бундеслига Германия Барселона Атлетико Ла Лига Сборная Польши по футболу Роберт Левандовски Футбол

Роберт Левандовски демонстрирует худшую результативность с 2016 года.

Сегодня форвард «Барселоны» не смог забить «Атлетико» (1:0) в 30-м туре Ла Лиги.

За последние 10 игр в составе клуба и сборной Польши 34-летний футболист отметился голами только в одной – против «Эльче» 1 апреля. Тогда он оформил дубль.

Подобной серии у него не было с весны 2016 года – тогда тоже был дубль в одном из 10 матчей за «Баварию» и Польшу.

Подробно со статистикой Левандовского можно ознакомиться здесь.

👀 Где начинали топ-игроки РПЛ? Вспомните карьеры наших звезд в игре про российский футбол

Материалы по теме

40 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Syndycate
У мистера Эльчендовски плохая серия, ничего, бывает
+38
-10
+28
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Старик Стариканов
Кроме покера Реалу,Левандовски в больших матчах ничего не показывает
+30
-6
+24
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Кирилл
Лева зачем-то пытается «играть Месси»: опускается вниз за мячом, часто уходит на фланг, хотя должен быть наконечником.
Почему он или Хави принимают такое решение - я не понимаю вообще…

Отсюда и вот такая серия.
+24
-3
+21
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Streetbor
Леванпольски палка. Ни кто не выкатывает на пустые ворота, а защитники в Ла Лиге выше уровнем, чем в Германии.
+29
-12
+17
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Владимир Владимирович
Лёва топчик, лучший бомбардир в истории Баварии , в топ3 лучших снайперов бундеслиги, третий бомбардир в истории ЛЧ. Просто сейчас не большой спад у него , ну и к сожалению возраст
+19
-3
+16
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Syndycate
Подать ему Эльче)
+12
-4
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Родя Раскольников
Ответ Хызыр
А причем тут Левандовски? Хави - это новая , более современная версия Аллегри. Главное не пропустить.
Действительно, чел выходит 2 в 1 и ладно не выкатывает партнеру на пустые, так еще и бьет сильно мимо ворот. Не иначе как чапи ему бутсы маслом смазал.
+9
-1
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
NomerSports
стата хорошая по карьере ,но как лидер полный зироу .так что не удивительно
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Итачи Учиха
Что-то мне кажется, развели Барсу. Ауба те же самые 20-25 голов за сезон спокойно забил бы. Вместо этого можно было бы взять Субименди или Бернарду.
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ван Гог
Царя Польши даже не меняют. Ему нужна конкуренция. А то он уже, наверное, видит себя играющим тренером и новой легендой клуба.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
G_Batigol
Ответ Роман
Скоро будет вторая их игра и тогда он оторвется. Это как Осасуна для Месси.
Или как Реал для Месси
+5
-3
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
London.is.blue
Стареет, увы.
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Итачи Учиха
Ответ Кирилл
Лева зачем-то пытается «играть Месси»: опускается вниз за мячом, часто уходит на фланг, хотя должен быть наконечником. Почему он или Хави принимают такое решение - я не понимаю вообще… Отсюда и вот такая серия.
Опускается он ниже в двух случаях: 1) сваливается вниз за мячом. 2) меняется местами с Ферраном, чтобы тот отработал в прессинге вместо поляка, ибо тому не хватает выносливости, чтобы это делать самостоятельно. Во втором случае, в этом есть смысл, ну а обычные сваливания тоже имеют место быть, т.к. его сразу по несколько человек могут опекать в разных ситуациях.

Пы.сы.

Это не отменяет ужасной формы Роберта в последние 3 месяца
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
kx9vs4qvvm
А его можно продать этим летом?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
TheFrosty
Закончился брусок, всё.
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
falkao2013
До сих пор в голове момент сегодняшний, когда он не отдал на Рафинью и сам пробил как школьник.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
bulldozer
Ответ Старик Стариканов
Кроме покера Реалу,Левандовски в больших матчах ничего не показывает
Ерунда. В том же суперкубке против Реала тоже очень здорово сыграл.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ДЖИН
Евать скок дэ-лов в комментах. И че вам этот поляк кукиным детям тока сделал. Даже нацистом тут его обзывают.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Vovker
Нашел свою команду, красава
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
кто-то
У Левандовски чёрная полоса в карьере, а в комментариях люди сразу начинают прикалываться и поливать грязью игрока. Левандовски уже далеко не молод, но при этом в Ла Лиги у него всё равно приличная статистика, даже с учётом последних матчей. Надеюсь, что неудачный отрезок в карьере пройдёт, и Лёва снова будет забивать
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Исмаилгаджи Хачалов
Нужен отдых ,а Хави некого выпустить
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Владимир Ч
постарел Лева...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Екн Лор
Ответ Syndycate
Подать ему Эльче)
Месси: на следующий сезон Эльче занято
+6
-6
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Rustam Petrov
Ответ Streetbor
Леванпольски палка. Ни кто не выкатывает на пустые ворота, а защитники в Ла Лиге выше уровнем, чем в Германии.
По факту лучший бомбардир Ла Лиги на сегодняшний момент. Все остальные хуже.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
MMMinor
Ответ Burel
Комментарий удален модератором
Левандовски - кто? Уточни, пожалуйста, что имеешь ввиду, уважаемый пользователь.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий