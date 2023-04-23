Левандовски не забил в 9 из 10 последних матчей. Это его худшая серия с 2016 года

Роберт Левандовски демонстрирует худшую результативность с 2016 года.

Сегодня форвард «Барселоны» не смог забить « » (1:0) в 30-м туре .

За последние 10 игр в составе клуба и сборной Польши 34-летний футболист отметился голами только в одной – против «Эльче» 1 апреля. Тогда он оформил дубль.

Подобной серии у него не было с весны 2016 года – тогда тоже был дубль в одном из 10 матчей за «Баварию» и Польшу.

Подробно со статистикой Левандовского можно ознакомиться здесь.

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