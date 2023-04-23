Левандовски не забил в 9 из 10 последних матчей. Это его худшая серия с 2016 года
Роберт Левандовски демонстрирует худшую результативность с 2016 года.
Сегодня форвард «Барселоны» не смог забить «Атлетико» (1:0) в 30-м туре Ла Лиги.
За последние 10 игр в составе клуба и сборной Польши 34-летний футболист отметился голами только в одной – против «Эльче» 1 апреля. Тогда он оформил дубль.
Подобной серии у него не было с весны 2016 года – тогда тоже был дубль в одном из 10 матчей за «Баварию» и Польшу.
Подробно со статистикой Левандовского можно ознакомиться здесь.
👀 Где начинали топ-игроки РПЛ? Вспомните карьеры наших звезд в игре про российский футбол
Почему он или Хави принимают такое решение - я не понимаю вообще…
Отсюда и вот такая серия.
Пы.сы.
Это не отменяет ужасной формы Роберта в последние 3 месяца