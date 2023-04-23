Итурральде о матче «Барса» – «Атлетико»: «Мяч отскочил в руку Бускетса от плеча. Регилона должны были удалить»
Эдуардо Итурральде Гонсалес прокомментировал судейство в матче «Барселоны» и «Атлетико».
В 30-м туре Ла Лиги «Барселона» обыграла «Атлетико» со счетом 1:0.
На 90-й минуте матча после удара Альваро Мораты головой мяч попал в руку полузащитнику «Барселоны» Серджи Бускетсу. Главный арбитр матча Хосе Мария Санчес Мартинес не стал назначать одиннадцатиметровый и смотреть видеоповтор эпизода.
«Это вопрос ракурса. Лично я в трансляции увидел, как мяч сначала попал в плечо, а затем отскочил в руку. Если бы [судьи] посчитали, что мяч попал прямо в предплечье, это был бы пенальти. В любом случае, это зависит от судей», – сказал бывший арбитр.
На 84-й минуте Серхио Регилон получил желтую карточку за удар по ногам Рафиньи. По мнению Итурральде, в этом эпизоде защитник «Атлетико» мог получить прямую красную карточку.
«Думаю, Иглесиас Вильянуэва должен был дать Санчесу Мартинесу возможность пересмотреть этот эпизод [с помощью ВАР] – ударил он его шипами или внутренней стороной стопы. Если шипами, то, по-моему, это красная карточка – Регилона должны были удалить», – сказал Итурральде.
Изображение: кадр из эфира Carrusel Deportivo
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СРАЗУ ЖЕ СУДЬЯ КУПЛЕННЫЙ, РУЧНОЙ.
Боже, мадридские gloriki такие глупые)
Да, мадридиста?