Итурральде о матче «Барса» – «Атлетико»: «Мяч отскочил в руку Бускетса от плеча. Регилона должны были удалить»

Теги Рафинья Барселона Атлетико Ла Лига судьи Серджи Бускетс Эдуардо Итурральде Гонсалес Хосе Мария Санчес Мартинес видеоповторы Серхио Регилон Футбол

Эдуардо Итурральде Гонсалес прокомментировал судейство в матче «Барселоны» и «Атлетико».

В 30-м туре Ла Лиги «Барселона» обыграла «Атлетико» со счетом 1:0.

На 90-й минуте матча после удара Альваро Мораты головой мяч попал в руку полузащитнику «Барселоны» Серджи Бускетсу. Главный арбитр матча  Хосе Мария Санчес Мартинес не стал назначать одиннадцатиметровый и смотреть видеоповтор эпизода.

«Это вопрос ракурса. Лично я в трансляции увидел, как мяч сначала попал в плечо, а затем отскочил в руку. Если бы [судьи] посчитали, что мяч попал прямо в предплечье, это был бы пенальти. В любом случае, это зависит от судей», – сказал бывший арбитр.

На 84-й минуте Серхио Регилон получил желтую карточку за удар по ногам Рафиньи. По мнению Итурральде, в этом эпизоде защитник «Атлетико» мог получить прямую красную карточку.

«Думаю, Иглесиас Вильянуэва должен был дать Санчесу Мартинесу возможность пересмотреть этот эпизод [с помощью ВАР] – ударил он его шипами или внутренней стороной стопы. Если шипами, то, по-моему, это красная карточка – Регилона должны были удалить», – сказал Итурральде.

Изображение: кадр из эфира Carrusel Deportivo

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45 комментариев

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Даниил Байша
Ответ SWS
Что еще можно было ожидать от ручного судьи Барсы?
у вас все судьи в Испании ручные песики Барселоны. вот только из топ клубов барса сильнее всех страдает
+88
-14
+74
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almatbarsa
Момент с Бускетсом ну никак пенальти быть не может, при верховой борьбе мяч попал в руку с очень близкого расстояния, Бускетс не видел мяч и в принципе не мог знать попадет ли мяч в руку или нет, очень странно вообще это обсуждать
+71
-10
+61
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Sanya Kruus
Там ещё один момент с прямой ногой был от мадрида
+28
-4
+24
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Catalonia is the independent republic
Ответ almatbarsa
Момент с Бускетсом ну никак пенальти быть не может, при верховой борьбе мяч попал в руку с очень близкого расстояния, Бускетс не видел мяч и в принципе не мог знать попадет ли мяч в руку или нет, очень странно вообще это обсуждать
Помнится как Думфрис выпргынул и сыграл рукой как вратать...Но судья не стал ставить пенку...
+22
-1
+21
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ХавиГави_Паратрупер
Сейчас эксперты из школьных столовых расскажут, что Барса купила очередного судью за пару бутербродов на приёме, ведь в их сфере можно списывать домашку за коржик или пиццу🤓
+20
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+12
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Виктор Кашшаи
ВСЁ!
СРАЗУ ЖЕ СУДЬЯ КУПЛЕННЫЙ, РУЧНОЙ.
Боже, мадридские gloriki такие глупые)
+22
-13
+9
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Виктор Кашшаи
Ответ Даниил Байша
у вас все судьи в Испании ручные песики Барселоны. вот только из топ клубов барса сильнее всех страдает
По факту
+12
-3
+9
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Виктор Кашшаи
Ответ Мадрид наказывает!
Итурральде - верный солдат клуба режима в отставке.
Уффф, когда его реал успел посвятить?
+11
-4
+7
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Виктор Кашшаи
Если судья говорит по факту, а факты в пользу Барсы, то получается Барса сразу судью купили?
Да, мадридиста?
+15
-8
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Timofey29
Ответ Али Алиев
Де...ераты просмотрите все его высказывания о Мадриде.Он простой хейтер Мадрида.Так что ссылаться на слова Итурральде себя не уважать.
А ты настойчивый!)) Ровно через две минуты нужно срочно ещё раз это повторить. Тогда уж точно ВСЕ тебя поймут и согласятся
+3
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+3
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Max Payne
Ответ Real_v_dushe
Пенальти очевиднейший, очередная судейская победа бчк
прокладку поменял?
+4
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Butrymovich Mikalai
свортс, Где новость про Тчуамени в прошлом матче ? разбил нос , наступил на ногу - тишина ..... понятно, это же не Гави
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Итачи Учиха
А про удаление Хименеса никто не говорит? Перед штрафной в первом тайме залетел в колено Рафиньи. Там однозначно минимум жёлтую должны были давать. Ну и в конце горчичник получил. Вообще клоунада творилась на поле в плане судейства
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sarmat n
Щас фанаты мадрида все объяснят
+7
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Сайдахтам Акобиров
Ответ Даниил Байша
у вас все судьи в Испании ручные песики Барселоны. вот только из топ клубов барса сильнее всех страдает
Иди болей за реал
+4
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Хитровский О
Ответ Real_v_dushe
Пенальти очевиднейший, очередная судейская победа бчк
Мчк не плакать 😢
+2
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Max Payne
Ответ klint
Барса купила очередного судью за пару бутербродов на приёме!
А тебе, что, не досталось бутеров?
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Butrymovich Mikalai
все кто смотрел матч видели как принимаются решения в пользу Мадрида....
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Хитровский О
Опять нытье
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v.belorussky
Ответ Игорь Новиков
В РПЛ ровно за такое поставили пенальти в игре Спартака с Торпедо)
Ахахаха щас бы топ-чемпионат Европы равнять с рфпл))
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SaH4r.
нет погодите сейчас мадридисты всё обьяснят
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klint
Ответ Max Payne
А тебе, что, не досталось бутеров?
Увы. Что бы мне сожрать такое, чтобы сразу похудеть?
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AminO2
Ответ Итачи Учиха
А про удаление Хименеса никто не говорит? Перед штрафной в первом тайме залетел в колено Рафиньи. Там однозначно минимум жёлтую должны были давать. Ну и в конце горчичник получил. Вообще клоунада творилась на поле в плане судейства
Там даже штрафного не случилось. Эпический зевок арбитра.
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бек саидов
Ответ Али Алиев
Де...ераты просмотрите все его высказывания о Мадриде.Он простой хейтер Мадрида.Так что ссылаться на слова Итурральде себя не уважать.
Но можно же на фотку посмотреть и сделать вывод самому , нет?
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Эль Иберико
о, старый барсук заговорил.
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