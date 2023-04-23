Малком о трансляции чемпионата Бразилии в России: «Очень рад. Это топ-турнир, оттуда выходят лучшие игроки»

Теги Зенит высшая лига Бразилия премьер-лига Россия телевидение Малком Матч ТВ Футбол

Малком назвал чемпионат Бразилии топ-турниром.

Ранее «Матч ТВ» объявил о начале трансляции матчей чемпионата Бразилии с 15 апреля.

В рамках сублицензионного соглашения с компанией «Медиа-Телеком» на каналах холдинга будет показано 200 матчей бразильской Серии А.

«Я очень рад, что в России начинают транслировать чемпионат Бразилии. На мой взгляд, это топ‑турнир, откуда выходят лучшие игроки.

Это неудивительно, потому что люди там любят футбол», – сказал полузащитник «Зенита».

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8 комментариев

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Илья Храбров
Бразильский чемпионат это круто, но смотреть мы его, конечно же, не будем)
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Мастер снижения зарплат в Барселоне
с такой разницей во времени, аудитория у него будет ноль целых, хрен десятых
+7
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Злодей Спб
Лучше смотреть в записи игр бразильского чемпионата, чем фильмы с Сигалом или доннейшие студии МатчТВ. А прямые трансляции игр из бразилии 100% выигрывают по интересности у трансляций матчей середняков французской или Бундеслиги.
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Василь Еремеев
С удовольствием смотрю матчи такие как Фламенго против Атлетико Минейро или Гремио против Палмейрас. В каждой команде играют суперзвезды как Педро, Габигол, Халк, Марсело, Паулинью и многие другие.
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Сергей Боев
Ответ Мастер снижения зарплат в Барселоне
с такой разницей во времени, аудитория у него будет ноль целых, хрен десятых
Сегодня прмая рансляция Сантос-Атлетико Минейро в 22.00 на Футбол2, хорошее время.
+2
0
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Сергей Боев
Ответ Сергей Боев
Сегодня прмая рансляция Сантос-Атлетико Минейро в 22.00 на Футбол2, хорошее время.
прямая трансляция
+1
0
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