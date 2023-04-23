Малком о трансляции чемпионата Бразилии в России: «Очень рад. Это топ-турнир, оттуда выходят лучшие игроки»
Малком назвал чемпионат Бразилии топ-турниром.
Ранее «Матч ТВ» объявил о начале трансляции матчей чемпионата Бразилии с 15 апреля.
В рамках сублицензионного соглашения с компанией «Медиа-Телеком» на каналах холдинга будет показано 200 матчей бразильской Серии А.
«Я очень рад, что в России начинают транслировать чемпионат Бразилии. На мой взгляд, это топ‑турнир, откуда выходят лучшие игроки.
Это неудивительно, потому что люди там любят футбол», – сказал полузащитник «Зенита».
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