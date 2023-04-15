Ковальчук о сыне-футболисте в академии «Коринтианс»: «Готовим перспективу для сборной России»

Теги Зенит СКА Сборная России по хоккею Коринтианс высшая лига Бразилия премьер-лига Россия Илья Ковальчук Сборная России по футболу КХЛ Матч ТВ Хоккей

Илья Ковальчук рассказал, что хочет увидеть сына в футбольной сборной России.

– Вы только что прибыли из Бразилии, летели 20 часов. Что там делали?

– У меня старший сын Филипп занимается футболом. И сейчас тренируется в Сан-Паулу – в академии «Коринтианс». Я летал его навещать и поддерживать.

14 лет – такой возраст, когда надо держать все нюансы под контролем. Подростки в Бразилии чуть раньше начинают заниматься непонятными делами. Так что надо быть рядом с сыном.

– Как успехи у парня?

– Ничего! Загадывать не буду, но главное – все нравится, играет с удовольствием, с улыбкой и огромным желанием.

На какой позиции? Бегает по краям, может в середине. А вообще он – правша, и любит атаковать с левого фланга. Смещается в центр с угрозой. Быстренький, выносливый, техничный. Готовим перспективу для сборной России.

– Он может однажды в чемпионате Бразилии сыграть?

– Я так не скажу. Но сыну там надо просто закрепиться. Я спросил, хочет ли он чего-то добиться в спорте? Если да, то нужно ехать туда, где футбол – это религия.

Каждый мальчишка, который рождается в Бразилии, первым делом пинает мяч, а не говорит «мама». Огромная конкуренция! И надо выживать.

– А как вы вообще в Бразилию попали?

– Я еще играл за СКА, мы летом приезжали в Майами. Филипп занимался футболом в школе «Зенита». Я летом тренировался на песке, сын – со мной.

И однажды на пляж приехали ребята из «Коринтианс» – на турнир в Орландо. Они играли в футволей – это волейбол ногами. Мы познакомились, тренер увидел сына и пригласил его на турнир. Он играл против них. Бразильцы на него посмотрели и позвали к себе. Ну мы и поехали.

Как раз в Бразилии проходил Кубок Америки-2019 – мы заодно слетали посмотреть матчи. Филипп там потренировался, и так закрутился весь роман.

– Можете сравнить академии «Коринтианс» и «Зенита»?

– У нас тоже очень хорошая школа. Не знаю, что происходит при переходе во взрослый футбол. Но юношеские команды в России очень приличные. Они раньше, до отстранения, неплохо выглядели на молодежных международных турнирах.

– Не хотите стать футбольным агентом для сына?

– Каждый должен заниматься своим делом! Но тема актуальная. Там, в Бразилии, практически у каждых ребят есть агенты. И я понимаю, как это важно, – сказал бывший хоккеист сборной России и клубов КХЛ и НХЛ.

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26 комментариев

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catcher69
Ответ Олег Иванов
А сын ковальчука в 18 лет как получит повестку, если он не в России? В Бразилии есть госуслугао?
да он жы не гражданин россии наверное...
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42mk@
Ответ Максим Прокофьев
А чтоб Илюше не отдать чадо в родную Тверь, в нашу разбитую академию Михайлова, это то что осталось от ликвидированной ФК Волги. А может в молодёжную хоккейную Тверичи, правда взрослую команду тоже ликвидировали, та из которой Илья и вышел, благо его детский тренер немного не дожил до того как убили весь спорт в Твери. А то что он сыночка увёз жить в Бразилию, это осуждаю...
а илюша где то ответственность брал за тверь? почему бы тебе например коробку во дворе зимой не залить?все на кого то пальцем тычите.с себя начните.
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42mk@
Ответ Олег Иванов
А сын ковальчука в 18 лет как получит повестку, если он не в России? В Бразилии есть госуслугао?
тебе еще не вручили? я думал диванная армия вся под мобилизацию попала
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Олег Иванов
Ответ Максим Черкашин
Скорее сын будет играть в сборной США.😎
Сын малкина тоже соккером занимается. Через каких-то 10-15 лет за сборную США будут блистательно выступать все дети патриотов: ковальчука, малкина, овечкина.
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Олег Иванов
А сын ковальчука в 18 лет как получит повестку, если он не в России? В Бразилии есть госуслугао?
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vdvbill.e1.ru
Нaх бы она нужна, лучше бы хоккеиста сделал
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Максим Черкашин
Ответ Shadow1882
Интересно было бы посмотреть на русского в чемпионате Бразилии через несколько лет. Лишь бы не возвращался раньше времени
Скорее сын будет играть в сборной США.😎
+3
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+3
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SLEVIN
Ответ Shadow1882
А зачем ему из Бразилии ехать в США заниматься соккером?))))))))))))
потому что он гражданин сша))) патриотом на камеру быть лиш выгодно))
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Футбол, хоккей итд
Интересная история...)
Удачи Филу в Бразилии....
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heivani
Крутая семейка))) Сын в Бразилии азы лучшей мировой футбольной школы постигает,жена Эверест покоряет.
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Alexevar Vitaliysson
Ответ Максим Прокофьев
А чтоб Илюше не отдать чадо в родную Тверь, в нашу разбитую академию Михайлова, это то что осталось от ликвидированной ФК Волги. А может в молодёжную хоккейную Тверичи, правда взрослую команду тоже ликвидировали, та из которой Илья и вышел, благо его детский тренер немного не дожил до того как убили весь спорт в Твери. А то что он сыночка увёз жить в Бразилию, это осуждаю...
Ну вот он и отдал сына в Бразилию, чтоб бюджет области не тревожить. У нас же ноют, что дети богатых играют, а талантам ходу нет. Вот теперь ребёнок богатых не помешает никакому юному Пеле из Твери!
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Zizu_2004Zinnedin
Ответ soCCeR
Типичное русское имя "Фелипе"
фелипе ковалиньо
+4
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Алекс75
Ответ Максим Прокофьев
А чтоб Илюше не отдать чадо в родную Тверь, в нашу разбитую академию Михайлова, это то что осталось от ликвидированной ФК Волги. А может в молодёжную хоккейную Тверичи, правда взрослую команду тоже ликвидировали, та из которой Илья и вышел, благо его детский тренер немного не дожил до того как убили весь спорт в Твери. А то что он сыночка увёз жить в Бразилию, это осуждаю...
Так из Тверской области любой убежит, у кого ноги двигаются.
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Хей-Хо, а ну пошли!
Надо было домой , в Тверь, на стадио Дэ Химик)
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cukken
Крутая история! Дай Бог!
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Shadow1882
Ответ Ilya Kozaev
)))) а ты не думал что сын гражданин сша ?)))
А зачем ему из Бразилии ехать в США заниматься соккером?))))))))))))
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Максим Прокофьев
А чтоб Илюше не отдать чадо в родную Тверь, в нашу разбитую академию Михайлова, это то что осталось от ликвидированной ФК Волги. А может в молодёжную хоккейную Тверичи, правда взрослую команду тоже ликвидировали, та из которой Илья и вышел, благо его детский тренер немного не дожил до того как убили весь спорт в Твери. А то что он сыночка увёз жить в Бразилию, это осуждаю...
+4
-4
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Андрей маяк
Ответ Дмитрий
Илья решил хакнуть футбол)) но для чистоты эксперимента сын должен жить в фавеллах и играть босиком 10 лет.
Кака в свое время хакнул.
+5
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Ilya Kozaev
Ответ Shadow1882
Интересно было бы посмотреть на русского в чемпионате Бразилии через несколько лет. Лишь бы не возвращался раньше времени
)))) а ты не думал что сын гражданин сша ?)))
+16
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валя_стакан
Лучше ему быть в Бразилии первым хоккеистом чем последним футболистом.
0
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soCCeR
Типичное русское имя "Фелипе"
0
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Ковид 07.10.52
Какая интересная сказка про то, как сын хоккеиста в Бразилию попал.....
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Winbreaker
Всяко лучше чем в нашем болоте играть…
+7
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Shadow1882
Интересно было бы посмотреть на русского в чемпионате Бразилии через несколько лет. Лишь бы не возвращался раньше времени
+19
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Дмитрий
Илья решил хакнуть футбол)) но для чистоты эксперимента сын должен жить в фавеллах и играть босиком 10 лет.
+42
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