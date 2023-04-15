Ковальчук о сыне-футболисте в академии «Коринтианс»: «Готовим перспективу для сборной России»

Илья Ковальчук рассказал, что хочет увидеть сына в футбольной сборной России.

– Вы только что прибыли из Бразилии, летели 20 часов. Что там делали?

– У меня старший сын Филипп занимается футболом. И сейчас тренируется в Сан-Паулу – в академии « ». Я летал его навещать и поддерживать.

14 лет – такой возраст, когда надо держать все нюансы под контролем. Подростки в Бразилии чуть раньше начинают заниматься непонятными делами. Так что надо быть рядом с сыном.

– Как успехи у парня?

– Ничего! Загадывать не буду, но главное – все нравится, играет с удовольствием, с улыбкой и огромным желанием.

На какой позиции? Бегает по краям, может в середине. А вообще он – правша, и любит атаковать с левого фланга. Смещается в центр с угрозой. Быстренький, выносливый, техничный. Готовим перспективу для сборной России.

– Он может однажды в чемпионате Бразилии сыграть?

– Я так не скажу. Но сыну там надо просто закрепиться. Я спросил, хочет ли он чего-то добиться в спорте? Если да, то нужно ехать туда, где футбол – это религия.

Каждый мальчишка, который рождается в Бразилии, первым делом пинает мяч, а не говорит «мама». Огромная конкуренция! И надо выживать.

– А как вы вообще в Бразилию попали?

– Я еще играл за , мы летом приезжали в Майами. Филипп занимался футболом в школе « ». Я летом тренировался на песке, сын – со мной.

И однажды на пляж приехали ребята из «Коринтианс» – на турнир в Орландо. Они играли в футволей – это волейбол ногами. Мы познакомились, тренер увидел сына и пригласил его на турнир. Он играл против них. Бразильцы на него посмотрели и позвали к себе. Ну мы и поехали.

Как раз в Бразилии проходил Кубок Америки-2019 – мы заодно слетали посмотреть матчи. Филипп там потренировался, и так закрутился весь роман.

– Можете сравнить академии «Коринтианс» и «Зенита»?

– У нас тоже очень хорошая школа. Не знаю, что происходит при переходе во взрослый футбол. Но юношеские команды в России очень приличные. Они раньше, до отстранения, неплохо выглядели на молодежных международных турнирах.

– Не хотите стать футбольным агентом для сына?

– Каждый должен заниматься своим делом! Но тема актуальная. Там, в Бразилии, практически у каждых ребят есть агенты. И я понимаю, как это важно, – сказал бывший хоккеист сборной России и клубов и НХЛ.